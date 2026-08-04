Nhiều chỉ số kinh tế của Đà Nẵng tăng trưởng tích cực trong tháng 7

Theo Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng, bức tranh kinh tế-xã hội của Đà Nẵng trong tháng 7/2026 tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với sự bứt phá của ngành du lịch, thương mại-dịch vụ, công nghiệp duy trì đà phục hồi, thu hút đầu tư khởi sắc và thu ngân sách đạt gần 85% dự toán năm.

Những kết quả này đang tạo nền tảng để thành phố tăng tốc hoàn thành các mục tiêu phát triển trong năm 2026.

Du lịch tiếp tục là động lực tăng trưởng

Bước vào cao điểm mùa Hè, cùng với việc triển khai đồng bộ các chương trình xúc tiến, quảng bá, ngành du lịch Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Trong tháng 7, thành phố tổ chức nhiều sự kiện quy mô lớn như Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng, Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng, Lễ hội Giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản, chương trình "Top 100 điểm chạm Đà Nẵng" cùng các hoạt động quảng bá du lịch tại Hàn Quốc.

Hiệu ứng từ chuỗi sự kiện cùng sức hút của mùa du lịch Hè đã góp phần gia tăng lượng khách đến thành phố. Trong tháng 7, Đà Nẵng ghi nhận hơn 5.100 chuyến bay với khoảng 882.000 lượt hành khách, gần 376.800 lượt khách đường thủy nội địa và gần 197.800 lượt khách đi bằng đường sắt.

Các cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ hơn 2,2 triệu lượt khách trong tháng, tăng 12,2% so với tháng trước và tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 852.000 lượt, còn khách nội địa đạt hơn 1,37 triệu lượt.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng lượng khách lưu trú đạt hơn 12,1 triệu lượt, tăng 24,8% so với cùng kỳ. Khách quốc tế đạt gần 6,01 triệu lượt, trong khi khách trong nước đạt gần 6,1 triệu lượt.

Song hành với sự tăng trưởng về lượng khách, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống cũng tăng mạnh. Riêng tháng 7, tổng doanh thu lĩnh vực này đạt khoảng 7.405 tỷ đồng, tăng 14,4% so với tháng trước và tăng 35,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu lưu trú đạt 2.455 tỷ đồng, còn doanh thu ăn uống đạt 4.950 tỷ đồng.

Theo đánh giá, sự tăng trưởng của du lịch tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều lĩnh vực khác như thương mại, vận tải, dịch vụ và tiêu dùng.

Đội Italy khiến khán giả choáng ngợp bởi “bản giao hưởng” màu sắc tại Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Thương mại sôi động, công nghiệp duy trì đà phục hồi

Lượng khách du lịch tăng cao cùng các hoạt động lễ hội diễn ra liên tục đã góp phần thúc đẩy sức mua trên thị trường. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 7 ước đạt 28.638 tỷ đồng, tăng 6,1% so với tháng trước và tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 173.490 tỷ đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ.

Ở lĩnh vực công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong tháng 7 tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2025. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực với mức tăng 10,6% so với cùng kỳ.

Hoạt động xuất nhập khẩu cũng duy trì xu hướng tích cực khi tổng kim ngạch trong tháng đạt gần 905 triệu USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 473 triệu USD, nhập khẩu khoảng 432 triệu USD, giúp thành phố tiếp tục duy trì trạng thái xuất siêu.

Thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc

Đà Nẵng tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong giai đoạn từ ngày 19/6 đến 20/7/2026, thành phố thu hút 44,75 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Lũy kế từ cuối tháng 12/2025 đến ngày 20/7/2026, tổng vốn FDI thu hút đạt gần 402,8 triệu USD. Đến nay, toàn thành phố có 1.151 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư khoảng 10,94 tỷ USD.

Ở khu vực đầu tư trong nước, cùng kỳ thành phố thu hút hơn 42.520 tỷ đồng vốn đăng ký mới. Lũy kế từ đầu kỳ đạt trên 116.092 tỷ đồng. Hiện Đà Nẵng có 2.065 dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 863 nghìn tỷ đồng.

Hoạt động thành lập doanh nghiệp cũng tiếp tục duy trì tín hiệu khả quan. Trong tháng 7, thành phố cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 503 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện với tổng vốn đăng ký gần 5.140 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/7, có 4.278 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện được thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 24,2 nghìn tỷ đồng.

Lắp ráp các sản phẩm điện tử tại Nhà máy Trung Nam EMS, Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Tăng tốc hoàn thành mục tiêu năm 2026

Bên cạnh những kết quả tích cực, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể vẫn ở mức cao, cho thấy cộng đồng doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn.

Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường, Đà Nẵng sẽ cần đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, tiếp cận nguồn vốn, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Với đà tăng trưởng của du lịch, thương mại, công nghiệp cùng những tín hiệu tích cực trong thu hút đầu tư và thu ngân sách, Đà Nẵng đang có nhiều điều kiện thuận lợi để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra trong năm 2026./.

Vì sao Đà Nẵng dẫn đầu lượng tìm kiếm các điểm đến Hè ở miền Trung? Du khách đang có xu hướng mở rộng sang các vùng lân cận của Đà Nẵng, cho thấy cách người Việt khám phá miền Trung đang thay đổi, từ điểm đến đơn lẻ sang một hành trình đa điểm đến trong cùng khu vực.