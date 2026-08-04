Quảng Trị: Hiệu lực mới từ nền hành chính số

Trước đây, hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng chủ yếu được đánh giá qua việc ban hành nghị quyết, tổ chức thực hiện hay kết quả phát triển kinh tế-xã hội. Trong kỷ nguyên số, hiệu quả ấy còn được đo bằng tốc độ xử lý công việc, khả năng phản ứng trước những vấn đề phát sinh, mức độ công khai, minh bạch và sự hài lòng của người dân.

Đối với Quảng Trị, từ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đến chuyển biến trong hoạt động của chính quyền và sự đồng hành của người dân đang tạo nên diện mạo mới về năng lực quản trị địa phương. Chuyển đổi số vì thế không chỉ là câu chuyện của công nghệ mà đang trở thành động lực nâng cao năng lực quản lý trong giai đoạn mới.

Chính quyền gần dân hơn trên môi trường số

Từ một phản ánh hiện trường của người dân đăng tải trên trang QUANGTRI-S, Phòng Giám sát, điều hành thông minh, Trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị) tiến hành tiếp nhận, xác minh thông tin, sau đó điều phối về các đơn vị, địa phương có liên quan trực tiếp để xử lý trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất. Quá trình đảm bảo công khai, minh bạch có sự giám sát chặt chẽ của người dân cũng như lãnh đạo và cấp ủy theo đúng quy trình.

Theo ông Đặng Ngọc Hùng, Giám đốc Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường Đồng Hới, đối với các phản ánh của người dân, đơn vị sẽ tiếp nhận, phân loại và xử lý. Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc liên quan đến nhiều lĩnh vực thuộc thẩm quyền của đơn vị khác, Trung tâm chủ động phối hợp với các phòng, ban chuyên môn xử lý, bảo đảm đúng quy định và đáp ứng yêu cầu của người dân.

Ngoài ra, địa phương khai thác tối đa nhiều kênh thông tin khác như, Zalo OA của phường, fanpage, các nhóm Zalo của Ủy ban Nhân dân phường, lãnh đạo các phòng, ban và 25 tổ dân phố. Người dân có thể phản ánh trực tiếp đến lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường hoặc thông qua các trưởng tổ dân phố.

Bà Lê Thị Hoa, phường Đồng Thuận cho biết, trước đây, khi phát hiện tình trạng rác thải, hư hỏng hạ tầng hay lấn chiếm lòng, lề đường, người dân không biết phản ánh đến đâu hoặc phải chờ xử lý khá lâu. Nay thông qua ứng dụng phản ánh hiện trường và các kênh trực tuyến của địa phương, các kiến nghị được tiếp nhận, xử lý nhanh hơn, nhiều vụ việc được giải quyết kịp thời.

Điều này tạo sự thuận tiện cho người dân, góp phần giữ gìn môi trường, trật tự đô thị và nâng cao niềm tin của người dân đối với chính quyền…Những đánh giá tích cực từ người dân cũng là minh chứng cho hiệu quả bước đầu của việc ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường.

Không chỉ mang lại hiệu quả, chuyển đổi số còn tạo những thay đổi rõ nét trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở. Việc ứng dụng công nghệ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí và số lần đi lại cho người dân; đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết công việc. Qua đó, chính quyền từng bước xây dựng nền hành chính phục vụ, gần dân, sát dân và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Để nâng cao hiệu quả, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đồng Hới đã đưa robot thông minh vào hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đến giải quyết các thủ tục hành chính. Vận hành từ tháng 6/2026, robot AI giúp giải đáp các câu hỏi thường gặp, hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục hành chính và hỗ trợ chỉ dẫn ngay tại trung tâm.

Đồng thời giảm áp lực cho đội ngũ công chức ở khâu tư vấn ban đầu, tạo điều kiện để người dân làm quen với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực hiện dịch vụ công.

Ông Đặng Văn Thi, phường Đồng Hới cho biết: “Tôi đến Trung tâm làm thủ tục tách thửa đất cho con gái. Tôi đã thử sử dụng robot thông minh để tìm hiểu các quy định, hồ sơ cần chuẩn bị. Chỉ cần đặt câu hỏi, robot trả lời rất đầy đủ và dễ hiểu. Chỉ trong khoảng 3 phút, tôi đã nắm được toàn bộ thông tin cần thiết, giúp việc làm thủ tục thuận tiện và nhanh chóng hơn. Mong rằng mô hình này được nhân rộng để bà con có thể được sử dụng, rút ngắn thời gian tìm hiểu.”

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đồng Hới Trần Nam Sơn cho biết, việc đưa robot thông minh vào hoạt động là một trong những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện chủ trương chuyển đổi số của Đảng và chính quyền địa phương, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Robot hỗ trợ người dân tra cứu nhanh các quy định, thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện thủ tục hành chính; nhờ khả năng tương tác trực tiếp, dễ sử dụng góp phần rút ngắn thời gian tìm kiếm thông tin, giảm áp lực cho bộ phận hướng dẫn và nâng cao chất lượng phục vụ.

Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục triển khai đồng bộ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo kiến trúc thống nhất của Trung ương và địa phương, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan. Đơn vị đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kiểm soát, thống kê, phân tích, hỗ trợ xử lý hồ sơ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy, xây dựng chính quyền số công khai, minh bạch và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng dùng chung đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực để nâng cao năng lực dự báo, giám sát, ra quyết định, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Hiệu lực mới trong điều hành

Ban chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Quảng Trị cho biết, trong 6 tháng đầu năm, địa phương đạt nhiều kết quả nổi bật được ghi nhận trên các lĩnh vực từ hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số đến xây dựng dữ liệu số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Đặc biệt, trong chính quyền số, có 100% dịch vụ công trực tuyến tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia; hơn 96% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến; tiếp nhận hơn 345 nghìn hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt gần 95%; tỷ lệ cấp kết quả điện tử và số hóa hồ sơ đều trên 95%.

Việc phát triển nguồn nhân lực số đạt được nhiều kết quả cao như: Tổ chức 18 lớp bồi dưỡng kỹ năng số cho gần 1.000 học viên; trên 97% cán bộ, công chức cấp tỉnh và hơn 75% cán bộ cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng số; toàn tỉnh có 1.903 Tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ Đề án 06 với hơn 14.136 thành viên…

Đây không chỉ là bước tiến về ứng dụng công nghệ mà còn góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền số hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình chuyển đổi số vẫn đối mặt không ít khó khăn, thách thức. Việc bảo đảm an toàn, an ninh và bảo mật dữ liệu ngày càng đặt ra yêu cầu cao, trong khi khả năng liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa một số hệ thống còn chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác và sử dụng.

Cùng với đó, nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ có kỹ năng số và năng lực ứng dụng công nghệ mới vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên số.

Thời gian tới, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo một số định hướng, giải pháp lớn: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách của tỉnh về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo đảm hành lang pháp lý thông thoáng, đồng bộ; ưu tiên bố trí nguồn lực, ngân sách, thu hút nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời đẩy mạnh xây dựng hạ tầng dữ liệu số của Đảng bộ tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại, liên thông và dùng chung, lấy dữ liệu làm nền tảng cho đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát theo hướng chuyển mạnh từ đánh giá theo tiến độ, số lượng văn bản sang đánh giá theo sản phẩm đầu ra, hiệu quả thực chất, tác động cụ thể đối với đời sống nhân dân; duy trì cơ chế giám sát trực tuyến theo thời gian thực đã bước đầu phát huy hiệu quả.

Quảng Trị tiếp tục đưa chuyển đổi số trở thành phong trào hành động sâu rộng trong toàn xã hội, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và động lực của quá trình chuyển đổi số; lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Bình dân học vụ số,” nâng cao kỹ năng số cho người dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng để mọi người dân, không phân biệt vùng miền, điều kiện hay lứa tuổi, đều có cơ hội tiếp cận, tham gia và thụ hưởng thành quả của chuyển đổi số.

“Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, chuyển đổi số thực sự trở thành động lực quan trọng để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực cầm quyền, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I đã đề ra, xây dựng Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới,” Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh.

Thực tiễn cho thấy, khi công nghệ số được ứng dụng sâu rộng, khoảng cách địa lý được thu hẹp, thông tin truyền tải nhanh chóng, minh bạch và chính xác hơn; đồng thời tạo điều kiện để đảng viên tiếp cận tri thức mới, nâng cao năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. Những chuyển động từ tỉnh Quảng Trị nói riêng và các địa phương khác trong cả nước nói chung hôm nay chính là nền tảng để xây dựng tổ chức đảng hiện đại, chuyên nghiệp, thích ứng xu thế phát triển của thời đại số.

Chuyển đổi số vì thế không chỉ là câu chuyện của công nghệ mà còn là sự đổi mới về tư duy, phương thức lãnh đạo và năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Khi mỗi đảng viên trở thành một “công dân số” tiên phong, làm chủ công nghệ và lan tỏa tinh thần đổi mới, những mục tiêu lớn Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra sẽ có thêm động lực để trở thành hiện thực, góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững và vững bước trong kỷ nguyên số./.

Tinh gọn thủ tục hành chính: Khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng hai con số Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cắt giảm 8.987 ngày giải quyết thủ tục hành chính, tương ứng giảm 53,39%; tiết kiệm khoảng 5.310 tỷ đồng chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp...

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