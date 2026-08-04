Hôm nay, các cơ sở giáo dục đại học bắt đầu xét tuyển nguyện vọng

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bắt đầu từ hôm nay (4/8), các cơ sở giáo dục đại học bắt đầu xét tuyển đại học. Hệ thống tuyển sinh đại học năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chính thức bước vào giai đoạn lọc ảo trên phạm vi toàn quốc.

Năm nay có hơn 874.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống với tổng số hơn 7 triệu nguyện vọng. Các nguyện vọng được thí sinh xếp theo thứ tự ưu tiên, trong đó cao nhất là nguyện vọng 1. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới áp dụng từ năm nay, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Thí sinh không cần đăng ký phương thức xét tuyển. Hệ thống sẽ căn cứ trên dữ liệu của thí sinh để xét tất cả các phương thức thí sinh có thể đáp ứng.

Các trường tải từ phần mềm dữ liệu thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường mình, tự chạy phần mềm xét tuyển riêng của trường và cập nhật kết quả thí sinh trúng tuyển trở lại phần mềm chung của Bộ để chạy lọc ảo trên toàn hệ thống.

Lọc ảo là quá trình sử dụng phần mềm xét tuyển chung để loại khỏi danh sách trúng tuyển dự kiến của mỗi trường những thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển ở nguyện vọng có mức ưu tiên cao hơn tại cơ sở đào tạo khác. Điều này đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển nguyện vọng duy nhất ở một phương thức trong danh sách nguyện vọng thí sinh đăng ký đủ điều kiện trúng tuyển, theo nguyên tắc ưu tiên nguyện vọng cao hơn.

Sau mỗi lần lọc, hệ thống sẽ trả kết quả về cho các trường để tiếp tục điều chỉnh danh sách xét tuyển. Quá trình này được lặp lại nhiều lần nhằm đảm bảo kết quả cuối cùng có độ chính xác cao nhất. Theo hướng dẫn tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay, việc lọc ảo sẽ được thực hiện 6 lần theo quy trình và kết thúc vào ngày 9/8.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, hệ thống xử lý nguyện vọng xét tuyển chỉ làm nhiệm vụ lọc bỏ những thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng cao hơn ra khỏi danh sách trúng tuyển dự kiến mà các trường gửi lên hệ thống, không có chức năng điều chỉnh số lượng xét tuyển, điểm chuẩn mà trường đã xác định. Hệ thống không xét tuyển thay cho các trường.

Các cơ sở xét tuyển sẽ nhận được đầy đủ thông tin ưu tiên của thí sinh sau khi thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống. Các cơ sở đào tạo tổ chức xét tuyển không được đặt ra những yêu cầu gây phiền hà cho thí sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo phải triệt để tuân thủ và thống nhất thực hiện quy định về danh sách trúng tuyển. Theo đó, danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức vào trường là danh sách thí sinh được hệ thống xử lý nguyện vọng xét tuyển gửi lại cơ sở đào tạo (trên cơ sở danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển do cơ sở đào tạo tải lên hệ thống). Sau khi hoàn tất lần xử lý nguyện vọng cuối cùng, các trường tuyệt đối không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức này.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, trước 17 giờ ngày 13/8, các cơ sở đào tạo phải công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1. Các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc cam kết nhập học dưới bất kỳ hình thức nào trước 17 giờ ngày 13/8 đồng thời không được kết thúc việc xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 21/8./.

Tuyển sinh đại học: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường rà soát dữ liệu Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản đề nghị các trường rà soát dữ liệu tuyển sinh trước và trong quá trình xét tuyển, lọc ảo; tổ chức xét tuyển đúng quy định, công bằng, khách quan, minh bạch.