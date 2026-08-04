Chính quyền gần dân, tạo nền móng phát triển

Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ người dân.

Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm

Xã Việt Hồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Việt Hồng, Việt Cường, Vân Hội, với diện tích tự nhiên hơn 101km2, có 12 thôn và gần 11.000 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Kinh, Tày, Dao.

Là vùng quê giàu truyền thống cách mạng, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ Yên Bái trước đây, xã Việt Hồng có nhiều đổi thay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Một trong những dấu ấn rõ nét nhất sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở xã Việt Hồng là sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Ghi nhận của phóng viên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Việt Hồng cho thấy người dân đến giao dịch được cán bộ hướng dẫn tận tình, nhiều thủ tục được giải quyết ngay tại cơ sở mà không phải qua cấp trung gian như trước.

Đặc biệt, sau khi địa phương chủ động đưa Robot ứng dụng công nghệ AI vào hoạt động tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công giúp người dân không còn cảnh đứng quanh bàn cán bộ để hỏi về thủ tục và không còn phải chờ đợi lâu.

Khi người dân đến, chỉ cần quét Căn cước công dân và đưa ra yêu cầu, robot tự động hướng dẫn chi tiết các thành phần hồ sơ cần thiết, thậm chí in luôn biểu mẫu tại chỗ.

Là một trong những người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Việt Hồng để giải quyết thủ tục về đất đai, bà Hoàng Thị Lan ở bản Phạ, xã Việt Hồng, chia sẻ bà thường xuyên đi làm các thủ tục giấy tờ liên quan đến lĩnh vực đất đai, khi đến Trung tâm chỉ cần đặt Căn cước công dân rồi với câu lệnh đơn giản: “Tôi muốn thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất,” bà đã được Robot AI hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện từ chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ đến tiếp nhận và kiểm tra.

Trước đây, có lúc do thiếu một số giấy tờ lại phải chạy về nhà lấy hoặc đi in chỗ khác. Nhưng nay, nhờ có Robot AI, chỉ cần nêu rõ yêu cầu, hệ thống hướng dẫn cụ thể và còn in trực tiếp các giấy tờ liên quan.

Cùng chung cảm nhận, chị Nguyễn Thị Ngọc Hồng, bản Phạ, phấn khởi chia sẻ việc bỏ cấp trung gian đã mang lại nhiều thuận lợi cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính, quãng đường đi lại gần hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân. Trước đây, mỗi lần lên huyện làm giấy tờ thường rất đông, phải chờ đợi lâu, có khi mất cả buổi hoặc cả ngày. Bây giờ đến xã mọi việc nhanh hơn nhiều. Cán bộ tiếp dân hướng dẫn tận tình, thủ tục gọn nhẹ, giải quyết đúng yêu cầu của người dân.

Việc đưa Robot AI vào hoạt động tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Việt Hồng đã giúp người dân không còn cảnh đứng quanh bàn cán bộ để hỏi về thủ tục và không còn phải chờ đợi lâu. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Ông Nguyễn Tiến Chiển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Hồng, cho biết sau một năm hoạt động, xã tiếp nhận 5.484 hồ sơ, trong đó có 5.480 hồ sơ giải quyết trước hạn, đạt trên 99,9%. Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử đạt 94,27 điểm, xếp thứ 3 trong tổng số 99 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai; tỷ lệ người dân hài lòng đạt trên 99,9%. Những con số trên không chỉ phản ánh hiệu quả cải cách hành chính mà còn cho thấy sự thay đổi rõ nét trong cảm nhận của người dân trên địa bàn.

Thời gian tới, Việt Hồng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Mục tiêu là hướng tới xây dựng một nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại và thân thiện, từ đó, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu chính đáng của nhân dân.

Phân cấp để chính quyền gần dân

Nhìn lại một năm, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp được xem là bước đi mang tính đột phá nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đưa chính quyền đến gần dân hơn. Những đổi thay trên từng lĩnh vực cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Đó cũng là nền tảng quan trọng để Việt Hồng tiếp tục vững bước trên hành trình phát triển, hướng tới mục tiêu xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Ông Hoàng Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Việt Hồng, cho hay ngay sau khi vận hành mô hình mới, Đảng ủy xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm mọi hoạt động được vận hành thông suốt, không làm gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chỉ trong năm đầu thực hiện, xã ban hành trên 3.000 văn bản liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, thành lập và kiện toàn đầy đủ các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện thường xuyên, kịp thời trên các lĩnh vực, góp phần đưa bộ máy hoạt động ngày càng nền nếp, hiệu quả.

Người dân đến làm thủ tục hành chính được cán bộ xã Việt Hồng hướng dẫn tận tình. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Không chỉ tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính, mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn mở ra không gian phát triển mới cho cấp xã khi được giao thêm thẩm quyền đi đôi với nguồn lực và trách nhiệm. Hiện cấp trên thực hiện phân cấp cho xã hơn 360 nhiệm vụ thuộc nhiều lĩnh vực như đất đai, xây dựng, nông nghiệp, nội vụ, giáo dục, y tế, văn hóa...

Việc phân cấp mạnh mẽ, giao quyền đầy đủ và bảo đảm các điều kiện nhân lực, tài chính, công nghệ để Việt Hồng phát huy tốt vai trò quản lý, điều hành, đồng thời chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển địa phương.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Việt Hồng, nhìn lại chặng đường một năm đã qua, thành quả lớn nhất và mang tính quyết định chính là sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận, ủng hộ mạnh mẽ từ phía nhân dân.

Bộ máy mới sau một năm hoạt động được nhân dân đánh giá 5 hơn: Cởi mở hơn; gần dân hơn; trách nhiệm hơn; trình độ, năng lực hơn và hiệu quả hơn.

Những phản hồi tích cực từ người dân cho thấy hiệu quả rõ nét của việc phân cấp, phân quyền, đưa chính quyền đến gần dân hơn, đồng thời nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở trong thực thi công vụ.

Tương tự, tại xã vùng cao đặc biệt khó khăn Púng Luông - nơi có trên 94% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, do điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn hết năm 2025, toàn xã còn 405 hộ nghèo. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng xã luôn chủ động triển khai nhiều giải pháp giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính được thuận lợi như các xã miền xuôi nhằm đưa chính quyền đến gần dân.

Ông Giàng A Vừ, Bí thư Đảng ủy xã Púng Luông, cho biết sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã vùng cao có sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Từ việc phân định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa các cấp, đến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, mọi hoạt động đều hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Đến nay, 100% cán bộ, công chức xã Púng Luông sử dụng chữ ký số, xử lý văn bản điện tử; trên 75% người dân sử dụng thiết bị thông minh, khoảng 45% có tài khoản VNeID mức độ 2.

Sau một năm, xã tiếp nhận gần 2.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 1.967 hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn, đạt 99,8%; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp ngày càng nâng lên đạt 99,6%.

Đặc biệt, sau khi được cấp trên thực hiện phân cấp với trên 30 nhóm nhiệm vụ trong các lĩnh vực giúp Púng Luông nâng cao tính chủ động, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước và giải quyết công việc tại cơ sở.

Một số lĩnh vực được giao thêm thẩm quyền cho cấp xã như, giải quyết thủ tục hành chính, xác nhận hồ sơ, quản lý một số lĩnh vực dân sinh, thực hiện chính sách an sinh xã hội đã rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm việc đi lại cho người dân. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương; tăng tính chủ động, linh hoạt trong giải quyết công việc ngay tại cơ sở.

Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lào Cai có 100% xã, phường được kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng; 100% cơ quan hành chính sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số. Tỉnh cắt giảm được 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; toàn tỉnh tiếp nhận khoảng 670 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó trên 98,5% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn.

Một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp là một năm của sự đổi mới, thích ứng và phát triển vượt bậc. Từ việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số đến chăm lo phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Những kết quả đạt được tiếp tục là đòn bẩy để Lào Cai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Chính quyền 2 cấp ở Lào Cai: Đổi thay từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển Tỉnh Lào Cai đã cắt giảm 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; tiếp nhận khoảng 670 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó trên 98,5% tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn.

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