Phó Thủ tướng: Lào Cai tiếp tục vận hành chính quyền 2 cấp thông suốt, hiệu quả

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 608/TB-VPCP ngày 11/11/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai.

Thông báo nêu trong 10 tháng năm 2025, mặc dù có nhiều biến động lớn và phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lào Cai đã đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, khắc phục khó khăn, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra và đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội 10 tháng năm 2025 của tỉnh Lào Cai vẫn còn những hạn chế, khó khăn như: lĩnh vực công nghiệp phát triển chưa đáp ứng được kỳ vọng; xuất nhập khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ; tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường; những khó khăn nội tại của 2 tỉnh trước khi hợp nhất, sáp nhập như: quy mô nền kinh tế còn nhỏ, năng suất lao động và sức cạnh tranh thấp, hạ tầng chưa đồng bộ, nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển... chậm được cải thiện.

Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, trong đó chú trọng công tác cải cách hành chính

Phó Thủ tướng đề nghị Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trên các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh nhằm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025, tạo nền tảng cho những năm tới; trong đó lưu ý một số nội dung trọng tâm.

Cụ thể, nhận diện đầy đủ, sâu sắc, toàn diện hơn nữa về tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương sau khi hợp nhất, sáp nhập; trên cơ sở đó khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển, các định hướng phát triển lớn của Tỉnh sau khi hình thành đơn vị hành chính mới.

Trên cơ sở Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch, cơ chế chính sách và các đề án trọng điểm để phát triển đột phá trong thời gian tới; đồng thời cập nhật, bổ sung, điều chỉnh theo Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Việt Hùng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, trong đó ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (bảo đảm hoàn thành mục tiêu Chính phủ giao); tăng thu ngân sách nhà nước (phấn đấu đạt và vượt dự toán trung ương giao và dự toán tỉnh giao); đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công (phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025) và các chỉ tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, văn hóa-xã hội.

Rà soát lại, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, trong đó chú trọng công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; khẩn trương xây dựng các cơ chế chính sách để tận dụng tối đa và đồng bộ với các cơ chế chính sách của trung ương ban hành; tập trung thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, công dân số, xã hội số, kinh tế số...

Tiếp tục rà soát, đánh giá, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ hiện hữu

Rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, bảo đảm đầu tư trọng tâm, trọng điểm, trong đó ưu tiên cho phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, nhất là giao thông kết nối, hạ tầng số và các lĩnh vực xã hội (phấn đấu trong nhiệm kỳ tới xây dựng một số công trình tiêu biểu là điểm nhấn của lĩnh vực này), giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Giữ vững an ninh, quốc phòng; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tiếp tục bảo đảm vận hành chính quyền 2 cấp thông suốt, hiệu quả

Tiếp tục quán triệt sâu sắc, tạo bước chuyển biến trong tư duy vận hành, chấm dứt tư duy hành chính cũ, nâng tầm thành tư duy "quản trị địa phương," lấy nền hành chính "kiến tạo, phục vụ" làm mục tiêu, đặc biệt tập trung vào các trụ cột "phát huy sự tự chủ, tự quản của cộng đồng và tăng cường cơ chế đối thoại, giải trình."

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện, ổn định tổ chức bộ máy, chủ động bám sát các Nghị định Chính phủ mới ban hành và sẽ ban hành trong thời gian tới để triển khai kịp thời; tiếp tục bảo đảm vận hành chính quyền 2 cấp trong thời gian tới được thông suốt, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Tiếp tục rà soát, đánh giá, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ hiện hữu. Nghiên cứu, có giải pháp đột phá trong công tác tuyển dụng, đồng thời tiếp tục tinh giản, giải quyết chế độ cho các trường hợp không đáp ứng yêu cầu công việc theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế; kiên quyết không nể nang, né tránh.

Chủ động bố trí nguồn lực, ngân sách để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cấp xã, bảo đảm hiệu quả, đáp ứng theo yêu cầu thực tiễn công việc.

Tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho cấp xã. Đặc biệt, xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ bắt buộc, mang tính cấp bách đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; đồng thời đẩy mạnh phong trào "bình dân học vụ số" trong xã hội và các tầng lớp nhân dân.

Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng Dự án tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng

Đối với kiến nghị hỗ trợ vốn và có chính sách ưu đãi để khuyến khích, thu hút đầu tư các dự án trọng điểm của địa phương, Phó Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai rà soát, nghiên cứu xây dựng Đề án cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển tỉnh Lào Cai (trong đó có chính sách ưu đãi để khuyến khích, thu hút đầu tư các dự án trọng điểm), báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quý 2/2026.

Về kiến nghị bổ sung quy hoạch tuyến đường bộ cao tốc Sơn La-Lào Cai-Phú Thọ-Tuyên Quang-Thái Nguyên vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan và địa phương liên quan xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12/2025.

Về kiến nghị đối với công tác giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu kiến nghị của tỉnh, chỉ đạo các đơn vị liên quan và hướng dẫn tỉnh Lào Cai thực hiện theo thẩm quyền trong tháng 11/2025; xử lý dứt điểm các vướng mắc để địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án./.

