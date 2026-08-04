Xuất khẩu dầu thô của Mỹ xuống mức thấp nhất 8 tháng

Trong tháng 7/2026, xuất khẩu dầu thô của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng, sau khi thỏa thuận giữa Mỹ và Iran hồi tháng 6/2026 giúp nguồn cung dầu từ Trung Đông tăng trở lại, qua đó làm giảm nhu cầu đối với dầu thô Mỹ trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng xuất khẩu của Mỹ có thể phục hồi trong tháng 8 và tháng 9 nhờ chênh lệch giá dầu thuận lợi hơn. Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy xuất khẩu dầu thô của Mỹ trong tháng 7 đạt 3,66 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025.

Trước đó, Mỹ đã trở thành nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới trong năm nay sau khi xung đột với Iran làm gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông, buộc nhiều quốc gia ở châu Á và châu Âu tăng mua dầu của Mỹ để bù đắp thiếu hụt. Xuất khẩu dầu thô của Mỹ đã lập kỷ lục 5,7 triệu thùng/ngày trong tháng 5.

Tuy nhiên, khối lượng xuất khẩu liên tục giảm kể từ đó. Thỏa thuận giữa Washington và Tehran được ký kết trong tháng 6 đã tạm thời giúp các tàu chở dầu mắc kẹt có thể đi qua eo biển Hormuz, qua đó bổ sung thêm nguồn cung cho thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Trong thời gian thỏa thuận có hiệu lực, số tàu chở dầu rời eo biển Hormuz đạt đỉnh 42 tàu/ngày. Tỷ trọng dầu thô Mỹ xuất khẩu sang châu Á giảm xuống khoảng 40% trong tháng 7, so với 52% của tháng 6, khi các khách hàng lớn như Nhật Bản và Hàn Quốc cắt giảm lượng nhập khẩu.

Cụ thể, lượng dầu xuất khẩu sang Nhật Bản giảm 67% xuống còn 324.000 thùng/ngày so với mức đỉnh ghi nhận trong tháng 5. Xuất khẩu sang Hàn Quốc giảm 39%, còn 474.000 thùng/ngày.

Xuất khẩu sang châu Âu cũng giảm còn khoảng 1,7 triệu thùng/ngày trong tháng 7, so với mức cao tới 2,5 triệu thùng/ngày trong tháng 5. Theo dữ liệu của Kpler, lượng dầu xuất khẩu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của Chính phủ Mỹ cũng giảm mạnh, chỉ còn 31.000 thùng/ngày trong tháng 7.

Một chuyên gia phân tích của Vortexa, cho biết hoạt động chế biến tại các nhà máy lọc dầu của Mỹ ở mức cao cũng làm giảm lượng dầu dành cho xuất khẩu.



Một trạm bán lẻ xăng dầu ven quốc lộ tại bang Maryland (Mỹ). (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tỷ lệ vận hành trung bình trong 4 tuần của các nhà máy lọc dầu đạt khoảng 96,3%, mức cao nhất kể từ năm 2018, trong khi lượng dầu thô đưa vào chế biến đạt mức cao nhất trong khoảng 7 năm.

Bên cạnh đó, mức chênh lệch giá giữa dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) và dầu Brent Biển Bắc thu hẹp đáng kể trong tháng 6 cũng làm giảm sức hấp dẫn của dầu Mỹ. Tuy nhiên, khoảng cách này đã giãn rộng trở lại trong tháng 7, với mức chiết khấu của dầu WTI so với Brent lên tới 5,42 USD/thùng.

Các chuyên gia dự báo xuất khẩu dầu thô của Mỹ trong tháng 8 và tháng 9 sẽ vượt 4 triệu thùng/ngày, dù khó quay trở lại mức trên 5 triệu thùng/ngày như trong tháng 4 và tháng 5.

Trong khi đó, công ty tư vấn Energy Aspects dự báo xuất khẩu dầu thô của Mỹ sẽ đạt khoảng 4,58 triệu thùng/ngày trong tháng 8 và 4,45 triệu thùng/ngày trong tháng 9.

Một nhà quản lý của Hennessy Energy Transition Fund, nhận định Mỹ có thể sẽ phải tiếp tục tăng xuất khẩu nếu xung đột tại Trung Đông leo thang. Theo các nhà giao dịch và chuyên gia phân tích, năng lực xuất khẩu dầu thô tối đa của Mỹ hiện vào khoảng 6 triệu thùng/ngày, do vẫn chịu các hạn chế về công suất đường ống, số lượng tàu vận chuyển và lịch bốc xếp hàng hóa./.

Nhu cầu với dầu thô Mỹ tăng vọt do gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz Eo biển Hormuz bị đóng cửa đã gây ra tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu tồi tệ nhất trong lịch sử. Giá dầu thô kỳ hạn đã tăng vọt kể từ khi xung đột bùng nổ, eo biển bị phong tỏa.