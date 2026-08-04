Hoạt động sản xuất của Mỹ tăng mạnh nhất trong hơn 4 năm

Hoạt động sản xuất của Mỹ trong tháng 7/2026 tiếp tục tăng trưởng mạnh, đạt mức cao nhất trong hơn bốn năm nhờ làn sóng đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), mặc dù các doanh nghiệp vẫn bày tỏ lo ngại về áp lực chi phí và biến động giá cả.

Theo kết quả khảo sát công bố ngày 3/8 của Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM), chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất tăng lên 55,6, mức cao nhất kể từ tháng 5/2022 và là tháng thứ bảy liên tiếp duy trì trên ngưỡng 50, cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục mở rộng.

Các chỉ số thành phần cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Chỉ số sản lượng tăng lên 58,5, mức cao nhất kể từ cuối năm 2021; chỉ số việc làm đạt 52,8, đánh dấu lần đầu tiên tăng trưởng sau gần ba năm; trong khi đơn đặt hàng mới và lượng đơn hàng tồn đọng đều cải thiện, phản ánh nhu cầu thị trường đang phục hồi.

Chủ tịch Ủy ban Khảo sát Sản xuất của ISM Susan Spence cho biết niềm tin của doanh nghiệp được cải thiện nhờ môi trường chính sách ổn định hơn, đặc biệt là sự rõ ràng về chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump và kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông sẽ sớm được kiểm soát.

Theo bà, nhiều doanh nghiệp dự báo nhu cầu sản xuất sẽ duy trì tích cực trong ít nhất sáu tháng tới.

Theo các chuyên gia, làn sóng đầu tư hàng trăm tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu, chất bán dẫn và hạ tầng AI đang trở thành động lực chính thúc đẩy lĩnh vực sản xuất.

Thời gian qua, nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Meta và Microsoft đã công bố kế hoạch tăng mạnh chi tiêu vốn nhằm mở rộng năng lực phục vụ phát triển AI, qua đó kéo theo nhu cầu lớn đối với thiết bị điện, linh kiện điện tử, máy tính và các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng cho thấy các doanh nghiệp vẫn đối mặt nhiều thách thức. Khoảng 57% ý kiến tiêu cực phản ánh tình trạng giá đầu vào tiếp tục biến động, trong khi xung đột tại Trung Đông, thời gian giao hàng kéo dài và chi phí vận tải gia tăng tiếp tục gây áp lực lên chuỗi cung ứng. Một số doanh nghiệp cũng bày tỏ lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nâng lãi suất nếu áp lực lạm phát gia tăng.

Theo ISM, phần lớn các ngành sản xuất đều ghi nhận tăng trưởng trong tháng 7, nổi bật là các lĩnh vực thiết bị điện, điện tử, máy tính và đồ gia dụng; chỉ riêng ngành hóa chất tiếp tục thu hẹp.

Giới phân tích đánh giá kết quả khảo sát cho thấy khu vực sản xuất Mỹ đang bước vào giai đoạn phục hồi rõ nét, được hỗ trợ bởi chu kỳ đầu tư AI và xu hướng đưa hoạt động sản xuất trở lại trong nước.

Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới vẫn phụ thuộc vào diễn biến lạm phát, chính sách tiền tệ của Fed và tình hình địa chính trị, những yếu tố có thể tiếp tục ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu./.

Làn sóng thuế quan mới tác động thế nào đến nền kinh tế Mỹ? Sau 18 tháng kể từ khi Tổng thống Trump phát động cuộc chiến thương mại, tác động rõ nét nhất của thuế quan là giá cả tăng lên, khi lạm phát hàng hóa vẫn cao hơn đáng kể so với trước đại dịch.

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