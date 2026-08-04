Phố Wall lập đỉnh lịch sử khi giá dầu lao dốc mạnh

Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt khởi sắc trong phiên 3/8, xô đổ hàng loạt kỷ lục.

Lực đẩy chính của thị trường đến từ việc giá dầu thô bất ngờ lao dốc mạnh, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ và Iran vẫn đang tiến hành đàm phán bất chấp những lời bác bỏ từ phía Iran.

Sắc xanh bao phủ Phố Wall trong suốt phiên giao dịch. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,3% lên 53.178,41 điểm, thiết lập đỉnh lịch sử mới. Hai chỉ số chính còn lại là S&P 500 tăng 1,5%, chốt ở 7.600,50 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 2,1% lên 25.913,90 điểm

Nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn của Mỹ dẫn dắt đà tăng này, trong đó đáng chú ý nhất là việc tập đoàn Amazon lần đầu tiên chạm mốc vốn hóa thị trường 3.000 tỷ USD.

Ông Angelo Kourkafas, chuyên gia phân tích tại Edward Jones nhận định những diễn biến địa chính trị mới cùng đà sụt giảm của giá nhiên liệu đang tiếp thêm động lực để thị trường cổ phiếu hướng tới các mức đỉnh mới.

Ông cũng nhấn mạnh kết quả kinh doanh tích cực của các tập đoàn đang tạo bệ phóng rất vững chắc cho thị trường.

Thị trường dầu hạ nhiệt đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực sang các sàn giao dịch châu Âu. Cả hai chỉ số chính tại Paris và Frankfurt đều đóng cửa với mức tăng trên 1% và thiết lập các mốc đỉnh kỷ lục mới. Trái lại, chỉ số FTSE 100 tại London lại trượt dốc do nhóm cổ phiếu năng lượng suy yếu.

Cụ thể, chỉ số CAC 40 (Paris) tăng 1,2% lên 8.613,82 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tăng 1,5% lên 26.001,31 điểm. Tuy nhiên, chỉ số FTSE 100 (London) giảm 0,1% xuống 10.857,70 điểm.

Thêm vào đó, cổ phiếu của tập đoàn dược phẩm khổng lồ AstraZeneca bốc hơi tới 9% giá trị sau báo cáo rò rỉ về khả năng sáp nhập với đối thủ Bristol Myers Squibb của Mỹ.

Trên thị trường ngoại hối, đồng yen Nhật Bản đã phục hồi so với đồng bạc xanh. Giới chức Mỹ và Nhật Bản xác nhận đã tiến hành mua vào đồng nội tệ của Nhật Bản trên thị trường mở nhằm ngăn chặn đà suy thoái kéo dài suốt nhiều tháng qua.

Trước đó, đồng yen từng chạm ngưỡng yếu nhất so với USD kể từ năm 1986 do chịu sức ép từ lãi suất cao tại Mỹ, giá dầu leo thang và tình trạng dòng vốn tháo chạy khỏi Nhật Bản.

Nhờ động thái can thiệp mạnh tay, đến chiều 3/8, tỷ giá giao dịch quanh mức 157 yen/USD, cải thiện đáng kể so với mức trên 163 JPY/USD của tuần trước.

Hiện giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào bức tranh kinh tế Mỹ sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất trong tuần qua.

Chuyên gia Kathleen Brooks, Giám đốc nghiên cứu tại nền tảng giao dịch XTB cho biết tâm điểm tuần này sẽ là báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp tháng 7/2026 của Mỹ, một phép thử quan trọng về sức chống chịu của thị trường lao động.

Ngoài ra, loạt báo cáo tài chính từ Disney, McDonald's và SpaceX cũng đang được thị trường đón đợi.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 27,06 điểm (1,56%) lên 1.762,84 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 8,03 điểm (2,96%) lên 279,28 điểm./.

Thị trường chứng khoán thế giới: Nhà đầu tư chấp chới Hỗn loạn trên thị trường chứng khoán bắt nguồn từ sự không chắc chắn về tính bền vững của bùng nổ AI. Hiệu ứng này lại được khuếch đại hơn nữa bởi những thay đổi cấu trúc trong thị trường tài chính.