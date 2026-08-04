Khơi thông ba động lực, Hà Nội tạo nền tảng tăng trưởng hai con số

Những kết quả tích cực trong tháng 7 và 7 tháng năm 2026 đang tạo nền tảng để Hà Nội tăng tốc trên cả ba động lực sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu.

Thành phố tập trung phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, nâng cao năng lực công nghiệp chế biến, chế tạo, mở rộng thị trường, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Phát huy vai trò của công nghiệp chế biến, chế tạo

Theo số liệu của Thống kê Hà Nội, kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động, giá nguyên vật liệu, năng lượng và chi phí vận tải ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong 7 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Nội tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,8%; sản xuất và phân phối điện tăng 9,8%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,1%.

Nhiều ngành chế biến, chế tạo duy trì mức tăng khá. Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 18,1%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 17,1%; sản xuất kim loại tăng 15,7%; sản xuất phương tiện vận tải tăng 11,8%; sản xuất thiết bị điện tăng 10,1%.

Đây là cơ sở để Hà Nội tiếp tục phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và khả năng tham gia chuỗi cung ứng.

Ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, thành phố xác định 4 nhóm ngành công nghiệp trọng điểm cần tập trung phát triển, gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao; công nghiệp hỗ trợ; điện tử - bán dẫn - tự động hóa; công nghiệp số.

Việc tập trung vào các nhóm ngành này phù hợp với lợi thế của Hà Nội về nguồn nhân lực chất lượng cao, hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và mạng lưới doanh nghiệp khoa học-công nghệ.

Tuy nhiên, để nâng cao năng lực cạnh tranh, thành phố cần đồng thời phát triển doanh nghiệp vệ tinh, cơ sở nghiên cứu và phát triển, kiểm định, logistics công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Phối cảnh Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghệ cao Sinh học Hà Nội (Silver Lake). (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Thường trực của Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội (HANSIBA) đề xuất thành phố xây dựng cơ sở dữ liệu minh bạch và nền tảng kết nối, giúp các tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài tìm kiếm nhà cung cấp vệ tinh trong nước; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng ưu đãi để đổi mới công nghệ, tự động hóa sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

HANSIBA cũng đề xuất phát triển các tổ hợp công nghiệp chuyên sâu, tạo điều kiện để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước hợp tác sản xuất, tối ưu hóa logistics và chuyển giao công nghệ.

Đây là một trong những giải pháp nhằm nâng tỷ lệ nội địa hóa, giảm phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu và từng bước đưa doanh nghiệp Hà Nội đảm nhận những khâu có giá trị cao hơn trong chuỗi sản xuất.

Biến sức mua thành điểm tựa

Quy mô thị trường tiếp tục là một lợi thế lớn của Hà Nội. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 7 tháng năm 2026 đạt gần 612.393 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt gần 394.000 tỷ đồng, tăng 16,5%; doanh thu lưu trú và ăn uống đạt khoảng 82.800 tỷ đồng, tăng 13,7%; doanh thu du lịch lữ hành đạt khoảng 21.600 tỷ đồng, tăng 14,6%.

Cùng với đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Nội trong 7 tháng năm 2026 ước đạt hơn 12,815 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ; trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt hơn 7 tỷ USD, tăng 0,6%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt gần 5,8 tỷ USD, tăng 17,5%.

Kết quả này tạo điều kiện để thành phố tiếp tục đẩy mạnh kích cầu, phát triển thương mại điện tử, kinh tế đêm, du lịch mua sắm và các phương thức tiêu dùng mới. Vấn đề quan trọng là biến sức mua của thị trường đông dân, có nhu cầu tiêu dùng lớn thành đầu ra ổn định cho sản phẩm của doanh nghiệp Thủ đô.

Ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cho rằng sự kết nối giữa nhà sản xuất với hệ thống bán buôn, bán lẻ và siêu thị hiện chưa đáp ứng yêu cầu. Các hội, hiệp hội cần phát huy vai trò cầu nối, gắn doanh nghiệp sản xuất với doanh nghiệp phân phối để sản phẩm làm ra có thị trường tiêu thụ thuận lợi.

Siêu thị GO! Thăng Long. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, việc kết nối phải bám sát nhu cầu, quy mô và thời điểm sản xuất, hạn chế tình trạng thừa hoặc thiếu nguyên liệu, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

Khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Trong 7 tháng năm 2026, Hà Nội có 21.600 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 15% so với cùng kỳ, với vốn đăng ký đạt 424.700 tỷ đồng, gấp 2,3 lần; 8.500 doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng 26%.

Ở chiều ngược lại, có 23.800 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 12%; 7.300 doanh nghiệp giải thể, tăng 50%. Diễn biến này cho thấy tinh thần đầu tư, kinh doanh vẫn được duy trì, nhưng một bộ phận doanh nghiệp tiếp tục chịu áp lực về chi phí đầu vào, vốn, thuế, mặt bằng và thị trường.

Đến cuối tháng 7, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố ước đạt gần 6.250 nghìn tỷ đồng, tăng 8,21% so với cuối năm 2025; tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,49% tổng dư nợ. Trong các chương trình tín dụng ưu tiên, cho vay công nghiệp hỗ trợ chiếm 2,46%, còn cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 0,42%.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế có ý nghĩa trực tiếp đối với dòng vốn của doanh nghiệp. Việc xử lý phải đúng quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm nhanh chóng, hiệu quả. Theo ông Nguyễn Xuân Lưu, “nhanh là tăng trưởng, chậm là động lực cản trở nguy hiểm nhất cho tăng trưởng”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành chuyển từ bị động sang chủ động phục vụ; bố trí cán bộ, chuyên viên và chuyên gia thường xuyên theo dõi lĩnh vực phụ trách, kịp thời nắm bắt “hơi thở”, “sức khỏe” của doanh nghiệp để nhận diện và giải quyết sớm khó khăn.

Còn theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng xác định, sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu là ba động lực cần được điều hành thống nhất; lấy sản xuất làm nền tảng, thị trường trong nước làm điểm tựa và xuất khẩu là động lực mở rộng không gian phát triển kinh tế.

Trung tâm dữ liệu (IDC) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc có quy mô lớn nhất tại Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, doanh nghiệp không chỉ cần thêm cơ chế, chính sách mà còn cần nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện. Mục tiêu tăng trưởng hai con số chỉ có thể hoàn thành khi chính quyền và doanh nghiệp cùng hành động với quyết tâm cao, trách nhiệm lớn và sự phối hợp chặt chẽ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành trả lời cụ thể từng kiến nghị của doanh nghiệp trong thời hạn tối đa 10 ngày; chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, xử lý nhanh các vướng mắc và lấy kết quả giải quyết công việc làm thước đo hiệu quả điều hành.

Với những thẩm quyền mới, Hà Nội có điều kiện trực tiếp xem xét, giải quyết nhiều nội dung thuộc thẩm quyền thành phố, thay vì chỉ dừng ở việc ghi nhận và báo cáo. Thành phố cũng định hướng tổ chức các cuộc đối thoại theo từng lĩnh vực chuyên ngành để kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh.

Kết quả 7 tháng năm 2026 tạo thêm nền tảng để Hà Nội tăng tốc, nhưng cũng đặt ra yêu cầu điều hành đồng bộ và thận trọng. Do đó, mục tiêu tăng trưởng hai con số cần được thực hiện trên nền tảng nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng tự chủ.

Việc điều hành thống nhất ba động lực sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu, đồng thời khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, sẽ tạo cơ sở để Hà Nội duy trì đà tăng trưởng trong những tháng còn lại của năm 2026./.

Tăng trưởng kinh tế vượt 7,8%, Hà Nội tập trung đầu tư các dự án trọng điểm Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục là điểm sáng của Hà Nội trong quý 1/2026, trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 252,0 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ.