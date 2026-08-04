Phát triển du lịch bền vững từ thương hiệu OCOP, trải nghiệm nông nghiệp

Những năm gần đây, nhiều địa phương mở rộng không gian kết nối giữa sản phẩm OCOP, du lịch nông nghiệp, văn hóa bản địa và chuyển đổi số, góp phần xây dựng chuỗi giá trị bền vững cho ngành du lịch.

Phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại, bền vững; chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp đa giá trị là một trong những định hướng lớn được Đảng và Nhà nước xác định trong giai đoạn hiện nay.

Cùng với việc nâng cao chất lượng nông sản, nhiều địa phương đang tập trung xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực, gắn với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng thời khai thác giá trị văn hóa, cảnh quan và bản sắc địa phương để phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm.

Thực tế, khi một sản phẩm nông nghiệp được xây dựng thành thương hiệu, giá trị mang lại không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn mở ra cơ hội phát triển dịch vụ, thương mại và du lịch. Những mùa hoa, mùa quả, vùng nguyên liệu, làng nghề hay lễ hội nông sản đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và quảng bá hình ảnh địa phương.

Trong xu hướng đó, Đắk Lắk đang từng bước đưa sầu riêng - một trong những nông sản chủ lực của tỉnh - trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 (diễn ra từ 15/8-2/9, tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc) không chỉ hướng đến quảng bá thương hiệu sầu riêng mà còn tạo không gian kết nối giữa sản phẩm OCOP, du lịch nông nghiệp, văn hóa bản địa và chuyển đổi số, góp phần xây dựng chuỗi giá trị bền vững cho ngành hàng.

Đẩy mạnh quảng bá nông sản trên nền tảng số

Lễ hội chỉ diễn ra trong hơn hai tuần, nhưng nếu được tổ chức bài bản, đây sẽ là điểm khởi đầu để Đắk Lắk hình thành hệ sinh thái du lịch nông nghiệp dựa trên sản phẩm OCOP, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp đa giá trị theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW.

Khi nông sản được kể bằng những câu chuyện văn hóa, được quảng bá bằng công nghệ số và được trải nghiệm ngay trên chính vùng đất sản sinh ra nó, giá trị mang lại sẽ không chỉ dừng ở một mùa vụ, mà còn tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn và du lịch bền vững trong dài hạn.

Xã làng nghề ven đô bắt nhịp chuyển đổi số thông qua các phiên livestream. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo đó, một trong những điểm nhấn của lễ hội là chương trình “Mỗi xã một KOL, KOC bán sầu riêng online.” Từ ngày 22-29/8, mỗi xã sẽ xây dựng một điểm livestream bán sầu riêng do lãnh đạo địa phương trực tiếp chủ trì. Ban tổ chức mời các KOL, KOC, TikToker nổi tiếng trong nước và quốc tế tham gia quảng bá, đồng thời hướng dẫn kỹ năng bán hàng trực tuyến cho cán bộ cơ sở và người dân.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, ông Trần Hồng Tiến cho biết hiện nay nhiều cán bộ xã, phường đã đồng hành cùng nông dân trong các phiên livestream bán sầu riêng trên các nền tảng mạng xã hội. Do đó, tỉnh định hướng mỗi địa phương sẽ xây dựng đội ngũ KOL, KOC như những “đại sứ truyền thông” nhằm quảng bá nông sản, trước mắt là sầu riêng, sau đó mở rộng sang các sản phẩm OCOP khác.

Đặc biệt, các KOL, KOC đến từ những thị trường có nhu cầu lớn đối với sầu riêng Việt Nam như Trung Quốc và Hàn Quốc cũng được mời tham gia nhằm mở rộng sức lan tỏa của lễ hội, kết nối nông sản Đắk Lắk với thị trường quốc tế thông qua các nền tảng số.

Trải nghiệm nông nghiệp lan tỏa văn hóa bản địa

Không chỉ hướng đến mục tiêu xúc tiến thương mại, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk còn là dịp để địa phương quảng bá các sản phẩm OCOP, xây dựng tour trải nghiệm nông nghiệp và giới thiệu các điểm đến đặc sắc.

Lộ trình này giúp sản phẩm OCOP, cảnh quan, văn hóa bản địa có cơ hội đến gần hơn với du khách thông qua các chương trình tham quan vùng nguyên liệu, trải nghiệm thu hoạch, thưởng thức nông sản tại vườn, kết hợp mua sắm đặc sản. Qua đó giúp từng bước hình thành chuỗi liên kết giữa sản xuất nông nghiệp, thương mại và du lịch, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.

Người dân “lên sóng” bán nông sản. (Ảnh minh họa: Minh Sơn/Vietnam+)

Việc gắn sản phẩm OCOP với du lịch không chỉ giúp mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Bên cạnh đó, nhằm mang đến những trải nghiệm mới cho du khách, lễ hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động tương tác như cuộc thi bổ sầu riêng, thi ăn sầu riêng nhiều và nhanh nhất, thi nếm nhận biết hơn 10 giống sầu riêng của Đắk Lắk; các cuộc thi sáng tạo thực đơn, pha chế đồ uống, chế biến bánh dân gian, sản phẩm quà tặng từ sầu riêng.

Ban tổ chức dự kiến xác lập kỷ lục 102 món ăn chế biến từ sầu riêng, đồng thời xây dựng Tháp sầu riêng lớn nhất Việt Nam lấy cảm hứng từ chiếc gùi của đồng bào Tây Nguyên, tạo điểm nhấn để thu hút du khách và quảng bá hình ảnh địa phương.

Việc đưa du khách trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá hương vị, tìm hiểu quy trình sản xuất và văn hóa thưởng thức sầu riêng được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu của du khách cũng như nâng cao giá trị của ngành hàng.

Song song với các hoạt động về nông nghiệp và ẩm thực, lễ hội còn tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật như trưng bày ảnh nghệ thuật về sầu riêng, chương trình thực cảnh “Ký ức nhà dài” tại Bảo tàng Đắk Lắk, đêm đại nhạc hội “Đắk Lắk vươn tầm, khởi sắc” cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9.

Sầu riêng Đắk Đắk được quảng bá tại sự kiện họp báo Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Việc kết hợp giữa quảng bá nông sản với không gian văn hóa Tây Nguyên không chỉ góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách mà còn tạo điều kiện để giới thiệu những giá trị truyền thống, bản sắc địa phương đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk, ông Đào Mỹ cho hay hầu hết các hoạt động trong lễ hội đều được xã hội hóa. Tỉnh kỳ vọng lễ hội sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư và phát triển du lịch; đồng thời từng bước xây dựng thương hiệu Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk trở thành sự kiện thường niên, góp phần khẳng định vị thế của sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường trong nước và quốc tế.

Việc phát huy giá trị các sản phẩm OCOP, kết hợp với trải nghiệm nông nghiệp, văn hóa và chuyển đổi số đang mở ra hướng đi mới cho ngành du lịch địa phương. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao giá trị nông sản mà còn góp phần xây dựng hình ảnh Đắk Lắk là điểm đến hấp dẫn, giàu bản sắc, phát triển theo hướng xanh và bền vững./.

Sản phẩm OCOP đồng hành du lịch sinh thái: Động lực thúc đẩy văn hóa bản địa Việc đưa dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, điểm du lịch vào hệ thống phân hạng OCOP là cơ sở để các địa phương phát huy giá trị văn hóa truyền thống, làng nghề và sản phẩm bản địa.