Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng từ cánh rừng ngập nước nguyên sơ duy nhất ở Đắk Lắk

Nằm ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, rừng Bầu Đá (xã Hòa Thịnh) được xem là cánh rừng ngập nước duy nhất nơi đây. Không chỉ gây ấn tượng bởi những tán rừng trải dài soi bóng dưới làn nước tĩnh lặng, rừng ngập nước Bầu Đá còn là mái nhà của nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Địa phương đang nỗ lực gìn giữ giá trị và phát huy tiềm năng du lịch, tạo thêm sinh kế cho người dân.

Khu vực dẫn vào rừng ngập nước Bầu Đá (thuộc thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh) tựa như một bức tranh thủy mặc khi nơi đây vẫn còn giữ được nét nguyên sơ. Sự giao hòa giữa nước và rừng, giữa hoang sơ và đa dạng sinh học đã tạo nên một hệ sinh thái đặc sắc của khu rừng ngập nước này.

Càng đi sâu về phía núi, vẻ đẹp của những cánh rừng ngập nước càng trở nên cuốn hút. Du khách còn được nhìn thấy những đàn chim nhạn làm tổ trên những cây rừng cổ thụ. Tất cả tạo nên một bản hòa ca rộn ràng.

Du khách khám phá rừng ngập nước Bầu Đá. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Ông Đào Kim (thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh) chia sẻ, khu rừng ngập nước Bầu Đá có từ rất lâu, từ khi người dân đến đây khai khẩn đất đai lập làng. Nơi đây có những cánh rừng nguyên sinh với nhiều loại cây cổ thụ, động vật hoang dã sinh sống và chim cò về đây trú ngụ.

Vùng nước dưới những tán rừng có nhiều loại thủy sản phong phú như: cá chình, cá trê, lươn, tôm… Khu vực rừng ngập nước này còn có không khí trong lành, cảnh quan thiên nhiên đẹp thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Rừng ngập nước Bầu Đá có diện tích gần 30 ha, có đa dạng các loài động, thực vật. Những người dân sinh sống lâu năm tại xã Hòa Thịnh không biết rừng ngập nước Bầu Đá được hình thành từ bao giờ nhưng nhiều thế hệ xem đây như “nguồn sống”.

Rừng ngập nước Bầu Đá có diện tích gần 30 ha với đa dạng các loài động, thực vật. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Hàng chục hộ dân ở các thôn, xóm mưu sinh bằng nghề khai thác thủy sản trên khu rừng ngập nước này qua nhiều năm. Họ chung tay giữ rừng để tôm, cá sinh sôi, phát triển. Vì vậy, giữa vùng đầm nước mênh mông, thảm thực vật luôn xanh mướt, trở thành môi trường sống lý tưởng cho nhiều loài sinh vật quý hiếm.

Theo ông Trường Văn Nha (thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh), người dân bao đời đánh bắt cá, tôm ở rừng ngập nước Bầu Đá. Khu vực này có cảnh quan thiên nhiên đẹp, lưu giữ nhiều giá trị nguyên sinh.

Do vậy, người dân mong muốn chính quyền địa phương tạo thêm được điểm nhấn để phát triển du lịch. Người dân nơi đây có thể dùng ghe thuyền để chở khách du lịch, có thêm thu nhập. Thời điểm du khách trải nghiệm thú vị nhất ở khu rừng ngập nước này là từ tháng 7-10.

Mới đây, xã Hòa Thịnh chính thức mở tour du lịch trải nghiệm khám phá rừng ngập nước Bầu Đá, mang đến cơ hội để du khách hòa mình vào thiên nhiên nguyên sơ, giữa những cánh rừng ngập nước, cảm nhận vẻ đẹp bình yên và hệ sinh thái đặc sắc của vùng đất này. Với vẻ đẹp hiện hữu nơi đây, khi du lịch cộng đồng được đánh thức, rừng ngập nước Bầu Đá hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến độc đáo, giàu trải nghiệm.

Hoa sen mọc quanh năm trong khu vực rừng ngập nước Bầu Đá. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Anh Nguyễn Văn Tuấn (du khách đến từ phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ, anh may mắn được tham gia tour trải nghiệm, khám phá rừng ngập nước Bầu Đá khi nơi đây còn ít người biết đến. Vẻ đẹp hoang sơ vẫn được lưu giữ khiến du khách rất thích thú.

Theo anh Tuấn, nếu địa phương và người dân biết phát huy những giá trị, tiềm năng du lịch cộng đồng thì rừng ngập nước Bầu Đá sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch của tỉnh.

Hệ sinh thái tự nhiên còn hoang sơ tại rừng ngập nước Bầu Đá (Đắk Lắk). (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh cho biết, địa phương đang nghiên cứu xây dựng Đề án du lịch cộng đồng Bầu Đá theo hướng thành lập Hợp tác xã Du lịch cộng đồng.

Khi đề án được triển khai, người dân sẽ là những người trực tiếp tham gia làm du lịch, chèo thuyền đưa đón du khách, giới thiệu văn hóa, ẩm thực và những giá trị bản địa; qua đó, vừa tạo sinh kế bền vững, vừa gìn giữ cảnh quan thiên nhiên. Bầu Đá không chỉ là một điểm đến mới, mà còn là câu chuyện về sự chung tay của cộng đồng để biến tiềm năng thành động lực phát triển./.

Đắk Lắk có nhiều tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng ven biển Người dân địa phương đang tích cực bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa để cùng với chính quyền địa phương tạo nên nhiều sản phẩm đặc sắc, thu hút du khách, thêm việc làm và nâng thu nhập.

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