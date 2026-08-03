Hơn 400 tác phẩm gốm tâm linh được trưng bày trên đỉnh núi Bà Đen trong tháng 8

Từ ngày 8/8 đến 6/9/2026, triển lãm “Kinh gốm-Thanh âm thế gian” sẽ diễn ra tại Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain (Tây Ninh), quy tụ hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo của nghệ sỹ Nguyễn Tuấn (Tuấn Gốm) cùng các nghệ nhân làng gốm Phù Lãng (Bắc Ninh).

Đây là lần đầu tiên một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi tại Việt Nam, giới thiệu các tác phẩm điêu khắc độc bản được chế tác từ gốm Phù Lãng-dòng gốm truyền thống có lịch sử gần 700 năm của vùng Kinh Bắc.

Triển lãm lấy tên từ tác phẩm “Kinh gốm,” với hình tượng khuôn diện Đức Phật được khắc chìm bộ Chú Đại Bi gồm 365 chữ. Bên cạnh đó là hai bộ sưu tập nổi bật gồm “Phật Mình Chim” và tượng chú tiểu, khai thác các chủ đề về giác ngộ, sự bình an và những giá trị nhân sinh trong đời sống.

Theo nghệ sỹ Nguyễn Tuấn, việc đưa các tác phẩm lên không gian núi Bà Đen mở ra cơ hội để nghệ thuật gốm được đặt trong một bối cảnh mới, nơi thiên nhiên và nghệ thuật cùng tạo nên trải nghiệm chiêm nghiệm cho người thưởng lãm.

Tác phẩm “Kinh Gốm” được khắc chìm bộ “Chú Đại Bi” 365 chữ. (Ảnh: Sun World Ba Den Mountain)

Triển lãm là không gian trưng bày và tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho du khách. Nổi bật là workshop làm gốm với đất sét được đưa trực tiếp từ làng nghề Phù Lãng, nơi người tham gia có thể tự tay tạo hình sản phẩm dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân. Song song đó là chương trình nghệ thuật Gốm Show, các hoạt động biểu diễn, trải nghiệm tương tác và không gian giới thiệu, mua sắm các sản phẩm gốm thủ công.

Theo lãnh đạo Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain, triển lãm không chỉ góp phần tôn vinh nghệ thuật gốm truyền thống mà còn tạo thêm không gian để công chúng tiếp cận những giá trị văn hóa, tinh thần được gửi gắm trong từng tác phẩm.

Việc tổ chức triển lãm trên đỉnh núi Bà Đen được kỳ vọng góp phần quảng bá di sản gốm Phù Lãng, đồng thời tiếp tục mở rộng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại điểm đến này, qua đó tạo thêm trải nghiệm cho du khách và góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị của các làng nghề truyền thống Việt Nam./.

Thành phố Hồ Chí Minh giữ lửa nghề gốm truyền thống Gìn giữ nghề gốm không còn đơn thuần là bảo tồn một giá trị văn hóa mà cần một chiến lược phát triển đồng bộ để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại và tạo ra giá trị kinh tế.