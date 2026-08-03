Chiêm ngưỡng đá dzi Tây Tạng tại Triển lãm mỹ thuật "Mật ngữ thời gian"

Đá dzi Tây Tạng có ý nghĩa về phong thủy, được tin mang đến điềm may và sự bảo hộ cho người đeo. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Trong thời gian từ nay đến hết ngày 7/8 tại Nhà triển lãm Mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội) có triển lãm mỹ thuật "Mật ngữ thời gian."

Triển lãm do nhóm 9 họa sỹ đương đại sáng tác trên chất liệu sơn mài và giấy dó Việt Nam, với điểm nhấn là những viên đá dzi Tây Tạng do nhà sưu tầm Hồ Dương mang tới.

Dzi là loại mã não cổ có nguồn gốc từ vùng Tây Tạng (Trung Quốc) và dãy Himalaya. Loại đá này đặc trưng với những nét họa tiết chìm đẹp mắt, nổi bật có những hình tròn (tự nhiên hoặc được chế tác thủ công) giống như con mắt nên được gọi là "thiên châu" (mắt của trời). Về giá trị phong thủy, nhiều người tin dzi Tây Tạng giúp mang lại điềm lành và sự bảo trợ, hộ vệ cho người đeo.

Về mặt nghệ thuật đương đại/nghệ thuật ứng dụng, những đường nét trên dzi mở ra nhiều cảm hứng và hướng tiếp cận cho nghệ sỹ.

Hồ Dương (áo xanh) chia sẻ về loại đá chị nhiều năm nghiên cứu, sưu tầm. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Nhà sưu tầm Hồ Dương cho rằng những họa tiết được khắc trên dzi có một sự tương đồng với tranh sơn mài Việt Nam.

"Tôi muốn du khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đá dzi cùng tranh sơn mài, tranh giấy dó, cảm nhận được sự giao hòa của vẻ đẹp thiên nhiên của vùng núi Himalaya với những giá trị tốt đẹp trong văn hóa Việt."

"Các họa sỹ và nhà sưu tập đến với nhau ở sự kiện này là nhờ nhân duyên chung với đạo Phật" họa sỹ Phạm Hồng Hạnh (nghệ danh Hạnh Nhân) chia sẻ.

"Sơn mài, giấy dó Việt Nam và dzi Tây Tạng tưởng chừng không liên quan, nhưng kết tinh ở yếu tố hoài niệm. Cả ba đều gợi lên sự mộc mạc, đều đòi hỏi thời gian và sự tỉ mỉ để thành hình."

Với tinh thần đó, các tác phẩm ở triển lãm không theo đuổi chỉ theo đuổi một đề tài, mà trải rộng từ đề tài Phật giáo đến cảm hứng đời thường, từ cảnh quan đến chân dung, tranh tĩnh vật...

Nhận xét về triển lãm, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Mai Thị Ngọc Oanh cho rằng sự hợp giữa mỹ thuật truyền thống và mỹ thuật ứng dụng giúp gia tăng cảm xúc cho người xem triển lãm.

Mỗi tác phẩm đều phản ánh hơi thở cuộc sống và truyền tải một cách rộng rãi và tự nhiên những thông điệp nhân văn, sống thiện lành, chân-thiện-mỹ vào trong cuộc sống.

Các sản phẩm/tác phẩm khác có tại triển lãm:

Cận cảnh đá dzi với các vân đá tự nhiên hoặc được chế tác. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Loại đá được tin có ý nghĩa phong thủy, khiến nhiều người quan tâm và mong muốn sở hữu. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Họa tiết đặc trưng thường thấy trên dzi Tây Tạng. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Tranh đề tài Phật giáo được khắc họa trên giấy dó. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Tranh tĩnh vật đời thường của họa sỹ Nguyễn Bích Thủy. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

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