Người thầy, người cha và quê hương cùng xuất hiện trong concert của Hương Tràm

Ngày 1/8 tại Hà Nội, Hương Tràm tổ chức “Phao cứu sinh Concert” - đêm diễn cá nhân lớn nhất trong sự nghiệp, lấy tên từ album mới nhất, đánh dấu giai đoạn trở lại hoạt động âm nhạc của Hương Tràm.

Chương trình được xây dựng như một câu chuyện gồm bốn chương: “Trở về,” “Đối diện,” “Buông” và “Trở lại.”

Chương mở đầu có nhiệm vụ kết nối Hương Tràm của hiện tại với những gì khán giả từng biết về cô. “Em gái mưa” được chọn làm ca khúc mở màn, ca khúc được khoác lên tấm áo mới với bản phối theo phong cách rock.

Hà Nội được lựa chọn làm điểm mở đầu vì đây là thành phố gắn với một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp Hương Tràm, trước khi quyết định tạm dừng hoạt động nghệ thuật, sang Mỹ du học. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nữ ca sỹ chia sẻ: “Đã rất lâu rồi trái tim Tràm mới rung lên từng nhịp như ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ở bên Tràm, lớn lên cùng Tràm, đi qua những cột mốc đẹp nhất, cả những lúc Tràm vấp ngã. Chính tình yêu và sự đồng hành của mọi người là động lực để Tràm có thể trở lại và đứng trên sân khấu này ngày hôm nay.”

Nếu chương đầu là cuộc gặp lại với quá khứ, thì chương hai giống như hành trình bước vào những góc tối nhất của nội tâm, nơi Hương Tràm đối diện với những tổn thương từng khiến cô rời xa sân khấu.

Chương hai khép lại bằng sự xuất hiện của Lâm Bảo Ngọc trong “Golden,” tiếp đó là “Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác” và “Tình yêu buông tha cho chúng ta.”(Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nếu hai chương đầu nói về trở về và đối diện, chương ba đặt nhân vật vào quá trình buông bỏ. “Phao cứu sinh,” ca khúc trung tâm của chương trình, được dàn dựng bằng một tấm vải lớn khoảng 20 x 22m phủ lên khu vực sàn nghiêng. Mười lăm vũ công nâng và kéo tấm vải thành những lớp sóng. Khi cao trào kết thúc, mặt vải phồng lên, che khuất toàn bộ sân khấu rồi đổ xuống. Hương Tràm biến mất.

Hình ảnh này lý giải: Phao cứu sinh không nhất thiết là một con người xuất hiện để kéo ai đó lên. Nó có thể là khoảnh khắc một người chấp nhận mình đang chìm, tìm được điểm bám và đủ sức tự rời khỏi vùng nước cũ. Việc Hương Tràm biến mất sau lớp sóng vì thế giống một lần lột xác hơn là một kết thúc.

Trong khoảnh khắc đặc biệt này, Hương Tràm cũng dành đôi lời tâm sự: "Hôm nay, Tràm xin phép được đi chân trần trên sân khấu. Tràm muốn cảm nhận mọi thứ theo cách chân thật nhất - từng bước chân, từng nhịp tim và từng khoảnh khắc được đứng ở đây cùng mọi người.”

Hương Tràm cùng các khách mời: 52 Hz, Phúc Du và Phan Mạnh Quỳnh.

Hương Tràm thổ lộ rằng có những quyết định đến tận bây giờ cô vẫn không biết đó là đúng hay sai. Nhưng cô luôn tin rằng, khi mình đã lựa chọn thì mình phải đủ can đảm để chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy.

“Ai trong chúng ta cũng sẽ có những lúc chông chênh, mệt mỏi hay muốn dừng lại để nghỉ ngơi. Điều đó không có gì đáng sợ cả. Chỉ cần chúng ta không buông bỏ chính mình, thì sẽ luôn có cơ hội để bắt đầu lại. Tràm hy vọng sau đêm nay, mỗi người trong chúng ta đều sẽ trở thành một phao cứu sinh của chính mình, và nếu có thể, cũng trở thành chiếc phao cứu sinh cho một ai đó đang cần được yêu thương và nâng đỡ,” nữ ca sỹ chia sẻ.

Người từng chứng kiến Hương Tràm bắt đầu hành trình ở tuổi 17 nay trở lại trong concert cá nhân lớn nhất của cô, ở thời điểm nữ ca sỹ lựa chọn nhìn lại quá khứ bằng tâm thế trưởng thành hơn. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Ngại ngùng” mở ra chương cuối bằng bảng màu pastel và hiệu ứng hoa nở trên màn hình. Sau khi các khách mời 52 Hz, Lâm Bảo Ngọc, Phan Mạnh Quỳnh lần lượt xuất hiện ở các chương trước, khán giả vỡ òa khi gặp lại Thu Minh - huấn luyện viên từng dẫn dắt Hương Tràm đến ngôi vị quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên.

Điểm nhấn văn hóa của chương cuối nằm ở “Gái Nghệ” - tiết mục có sự tham gia của Nghệ sỹ Nhân dân Tiến Dũng, bố của Hương Tràm. Chất liệu hò ví giặm được đặt cạnh ngôn ngữ trình diễn hiện đại, với 60 vũ công, áo bóng đá Sông Lam Nghệ An, cá gỗ, hoa sen, tre, sông Lam, mái đình và những địa danh gắn với xứ Nghệ.

Sau khi đi qua những bản hit, những cuộc tình, thời gian ở nước ngoài và quá trình chữa lành, Hương Tràm trở lại với gia đình và nguồn cội. Sự xuất hiện của người cha giúp câu chuyện mang tính cá nhân rõ rệt, đồng thời tạo ra một lớp bản sắc mà các hiệu ứng sân khấu thuần túy khó thay thế.

Ca sỹ Hương Tràm và Nghệ sỹ Nhân dân Tiến Dũng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Từ một hình ảnh về khả năng tự cứu trên sân khấu, “Phao cứu sinh” tiếp tục được Hương Tràm đưa ra ngoài âm nhạc thông qua quỹ thiện nguyện cùng tên. Gắn với concert là Phao Cứu Sinh Foundation, quỹ thiện nguyện do Hương Tràm thành lập và duy trì bằng nguồn lực cá nhân.

Sau Hà Nội, Hương Tràm dự kiến tổ chức tổ chức thêm một đêm diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu kế hoạch thành hiện thực, “Phao cứu sinh” sẽ trở thành dự án biểu diễn dài hơi trong giai đoạn mới của nữ ca sỹ./.

'Em gái mưa' Hương Tràm hé lộ chuyện đời tư trong show truyền hình 'Sao Check' Chương trình "Sao Check" trên sóng VTV3 được xây dựng như một không gian trò chuyện thân mật, nơi các nghệ sỹ có thể gửi gắm những câu chuyện đời, chuyện nghề một cách chân thành.

Êkip làm nên liveshow của Hương Tràm gồm những cái tên đình đám: Đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư, Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, Đạo diễn ánh sáng Long Kenji, Đạo diễn hình ảnh Trần Quốc Vượng, Đạo diễn sân khấu Vĩ Khang. (Ảnh: CTV/Vietnam+)