Độc đáo nghi lễ rước Lệnh Ông Sanh tại Lễ hội Cầu ngư Phan Thiết

Sáng 2/8, trong khuôn khổ Lễ hội Cầu ngư Phan Thiết năm 2026, nghi lễ rước Lệnh Ông Sanh được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo người dân, ngư dân và du khách tham gia.

Đây là nghi thức tiêu biểu của lễ hội, phản ánh tín ngưỡng thờ Cá Ông và đời sống văn hóa lâu đời của cộng đồng cư dân vùng biển Lâm Đồng.

Từ sáng sớm, đoàn thuyền lễ xuất phát từ khu vực cảng vận tải Phan Thiết, phường Phan Thiết (Lâm Đồng) mang theo hương án, cờ, lọng, chiêng, trống cùng đội nhạc lễ và đội chèo Bả trạo ra khơi thực hiện nghi thức cung nghinh Ông Nam Hải.

Đoàn thuyền di chuyển cách bờ khoảng 2-3km, dừng tại vùng biển lặng để cử hành các nghi lễ truyền thống, cầu mong mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi bình an, đánh bắt thuận lợi.

Nghi lễ rước Lệnh Ông Sanh được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo người dân, ngư dân và du khách tham gia. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Sau nghi lễ trên biển, đoàn rước khoảng 300 người đi bộ diễu hành qua các tuyến đường trung tâm Phan Thiết theo lộ trình đường Phạm Văn Đồng-Bà Triệu-cầu Lê Hồng Phong-Trưng Trắc-Ngư Ông, trước khi trở về Vạn Thủy Tú. Trong đoàn, có mô hình thuyền, đội cờ lễ, hóa trang các sinh vật biển, cùng các đội lân sư rồng, nhạc lễ…

Nét độc đáo của lễ rước đó là đội hát Bả trạo vừa diễu hành vừa trình diễn xuyên suốt hành trình, tái hiện sinh động nghi thức cung nghinh Ông Nam Hải, thể hiện khát vọng về cuộc sống yên bình, no đủ của cư dân miền biển.

Khi đoàn rước trở về Vạn Thủy Tú, hương án được cung thỉnh vào khu vực trưng bày bộ xương Cá Ông. Đội Bả trạo tiếp tục thực hiện các nghi thức diễn xướng truyền thống xung quanh bộ xương cá voi, góp phần gìn giữ loại hình diễn xướng dân gian gắn bó mật thiết với tín ngưỡng thờ Cá Ông.

Đội hát Bả trạo vừa diễu hành vừa trình diễn xuyên suốt hành trình là nét độc đáo của lễ hội, tái hiện sinh động nghi thức cung nghinh Ông Nam Hải. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Để bảo đảm an toàn cho nghi lễ rước Lệnh Ông Sanh diễn ra trên biển và trên đất liền thuận lợi, lực lượng chức năng đã triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát giao thông đường thủy, Cảng vụ, Ban Quản lý cảng cá cùng các đơn vị liên quan bố trí phương tiện, cán bộ hướng dẫn, điều tiết tàu thuyền tham gia đoàn rước và các phương tiện hoạt động trên biển, bảo đảm hành trình ra khơi, cập bến diễn ra an toàn, đúng nghi thức.

Trên các tuyến đường đoàn rước đi qua, lực lượng Công an và dân quân tự vệ phân luồng giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, tạo điều kiện để nghi lễ diễn ra trang trọng, an toàn.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Phan Thiết, Lễ hội Cầu ngư từ lâu đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc của cộng đồng ngư dân Phan Thiết.

Thông qua các nghi lễ truyền thống, người dân bày tỏ lòng tri ân biển cả, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đồng thời động viên nhau tiếp tục bám biển, giữ gìn nghề truyền thống của cha ông.

Hương án sau khi được rước về và cung thỉnh vào khu vực trưng bày bộ xương Cá Ông tại Vạn Thủy Tú. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Lễ hội Cầu ngư Phan Thiết năm 2026 diễn ra từ ngày 1-8/8 với nhiều hoạt động ở phần lễ và phần hội. Ngoài nghi lễ rước Lệnh Ông Sanh, lễ hội còn có các nghi thức Tiên yết, giỗ sắc, tế âm linh, lễ phóng đăng.

Ngoài ra, lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi dân gian và không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Phan Thiết đến du khách.

Lễ hội Cầu ngư được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2019. Việc duy trì tổ chức lễ hội hằng năm góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng ngư dân, đồng thời tăng cường sự gắn kết cộng đồng và gìn giữ bản sắc văn hóa biển./.

Lễ hội Cầu ngư Phan Thiết mang đậm nét văn hóa của ngư dân vùng biển Lâm Đồng Tại Dinh Vạn Thủy Tú, nơi lưu giữ bộ xương Cá Ông lớn nhất Đông Nam Á, mỗi mùa lễ hội là một lần con cháu tề tựu, bày tỏ lòng thành kính với thần Nam Hải, tri ân biển cả bao dung...