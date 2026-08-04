Thái Lan đón gần 19 triệu lượt du khách quốc tế trong 7 tháng của năm 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thái Lan đã đón hơn 18,5 triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong 7 tháng đầu năm nay, tạo ra doanh thu hơn 896 tỷ baht (gần 27 tỷ USD).

Dữ liệu do Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan công bố ngày 3/8 cho thấy tổng số lượt khách quốc tế đến nước này từ ngày 1/1 đến ngày 1/8 đạt 18.510.243 người.

Trong số này, 5 thị trường du khách hàng đầu của Thái Lan là Trung Quốc (3.078.486 lượt du khách), Malaysia (2.373.537 lượt), Ấn Độ (1.376.433 lượt), Nga (1.100.847 lượt) và Hàn Quốc (679.064 lượt).

Mặc dù vượt ngưỡng 18 triệu, tổng số lượt khách đến “xứ sở Chùa Vàng” vẫn giảm 3,19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak Phancharoenworakul cho rằng sự sụt giảm chung của thị trường là do sự giảm tốc gần đây trong các chuyến bay chặng ngắn, đặc biệt là việc giảm số lượng chuyến bay từ Ấn Độ đã làm giảm tốc độ tăng trưởng chung.

Cũng theo số liệu của bộ trên, trong tuần từ ngày 26/7 đến ngày 1/8, Thái Lan đón 567.312 lượt khách nước ngoài, giảm 2,92% so với tuần trước, đạt con số trung bình 81.045 lượt khách mỗi ngày.

Lượng khách du lịch chặng ngắn giảm 4,34% so với tuần trước, xuống còn 362.773 lượt, trong khi lượng khách du lịch đường dài giảm nhẹ 0,31% xuống còn 204.539 lượt.

Các quan chức du lịch Thái Lan xác định 2 yếu tố bên ngoài chính làm suy giảm lượng khách du lịch chặng ngắn ở nước này, cũng như sự sụt giảm đáng kể số lượng chuyến bay từ Ấn Độ.

Số lượng ghế có sẵn trên các tuyến Ấn Độ-Thái Lan giảm 28,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi số lượng ghế này trên các tuyến Ấn Độ-Malaysia giảm 20,7%.

Ngược lại, các thị trường đường dài - đặc biệt là khu vực Tây Âu - đã thể hiện khả năng phục hồi ổn định nhờ việc khai thác các tuyến bay thẳng mới, bao gồm tuyến bay từ Dubai đến Bangkok (Don Mueang) và tuyến bay từ Amsterdam đến Suvarnabhumi.

Đồng thời, kỳ nghỉ Hè ở Hàn Quốc đã kích hoạt sự gia tăng mạnh mẽ trong du lịch gia đình.

Lượng khách du lịch Hàn Quốc đến Thái Lan tăng vọt 19,85% so với tuần trước, đạt 25.778 lượt, đưa Hàn Quốc từ vị trí thứ năm lên vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng thị trường hằng tuần.

Trung Quốc vẫn là thị trường nguồn khách du lịch nước ngoài chính của Thái Lan, dẫn đầu cả về tổng số lượt khách đến và số liệu hiệu suất hằng tuần.

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan dự đoán số lượng khách du lịch nước ngoài sẽ phục hồi trong những tuần tới nhờ mùa du lịch Hè cao điểm tại các thị trường lớn ở Đông Á, đặc biệt là Trung Quốc và Hàn Quốc./.

Thái Lan phát triển dịch vụ tàu hỏa hạng sang để thúc đẩy du lịch Bộ Giao thông Thái Lan đang đẩy mạnh kế hoạch nâng cấp ngành vận tải đường sắt và du lịch bằng cách phát triển dịch vụ tàu hỏa hạng sang đẳng cấp thế giới.