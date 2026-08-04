Chuỗi sự kiện "Yên Tử - Sắc Thu thiền định" trở lại với nhiều trải nghiệm mới

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, từ tháng 8 đến hết tháng 12/2026, phường Yên Tử (Quảng Ninh) sẽ tổ chức chương trình "Yên Tử - Sắc Thu thiền định" với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và trải nghiệm tâm linh, góp phần quảng bá giá trị Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng nhằm thu hút du khách trong mùa Thu và những tháng cuối năm.

Đây là năm thứ hai chương trình được triển khai, tiếp nối những kết quả tích cực từ năm 2025.

Các hoạt động sẽ diễn ra tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử cùng nhiều điểm di tích, khu du lịch trên địa bàn, hướng tới mục tiêu đưa "Yên Tử - Sắc Thu thiền định" trở thành thương hiệu văn hóa-du lịch đặc trưng của địa phương.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc sẽ diễn ra trong tháng 8/2026 với chương trình nghệ thuật đặc sắc kết hợp các hoạt động truyền thông, quảng bá di sản.

Ngay sau đó là hàng loạt sự kiện nổi bật như cuộc thi "Người giới thiệu hay nhất về Di sản thế giới Yên Tử," triển lãm các tác phẩm nghệ thuật về Yên Tử và Giải chạy Yên Tử Ultra Trail 2026 với chủ đề "Khám phá di sản - Lan tỏa tinh hoa," dự kiến tổ chức từ ngày 21 đến 23/8.

Trong cùng thời gian này, Tuần lễ Vu Lan diễn ra từ ngày 21-27/8 sẽ là điểm nhấn văn hóa-tâm linh, thu hút tăng ni, phật tử và du khách về miền di sản trong không khí tri ân, hướng thiện. Chương trình Tết Trung Thu với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống cũng dự kiến được tổ chức vào ngày 23/8.

Không chỉ sôi động với các sự kiện thể thao, mùa Thu Yên Tử còn mang đến nhiều hoạt động gắn với không gian văn hóa Trúc Lâm. Lễ hội mùa Thu Yên Tử cùng chuỗi chương trình trải dài từ tháng 8 đến tháng 10 sẽ kết nối hệ thống di tích, danh thắng và các giá trị văn hóa bản địa, tạo nên hành trình khám phá giàu chiều sâu dành cho du khách.

Những tháng cuối năm tiếp tục nối dài mạch sự kiện với Giải cờ tướng "Kỳ vương Yên Tử" dự kiến diễn ra trong tháng 11 và Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 mang chủ đề "Chạm vùng di sản," tổ chức trong hai ngày 28-29/11.

Giải chạy Ultra Trail Yên Tử 2026 và Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 góp phần tạo thêm sức hút cho Chương trình “Yên Tử - Sắc Thu Thiền định”. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh)

Cùng với Ultra Trail, giải marathon được kỳ vọng góp phần định vị Yên Tử là điểm đến kết hợp hài hòa giữa di sản, thể thao và du lịch trải nghiệm, đồng thời tạo dòng khách ổn định quanh năm thay vì chỉ tập trung vào mùa lễ hội đầu Xuân.

Bên cạnh các sự kiện, du khách đến Yên Tử còn có cơ hội trải nghiệm nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc như thiền thở, yoga, phương pháp thở luân phiên, chương trình Thiền Buông thư, tour "Bình minh trên đỉnh chùa Đồng," "Hành trình khám phá di sản thế giới Yên Tử," "Khám phá bí ẩn cung điện cổ," hay tour "Hạnh phúc con trở về."

Chương trình nghệ thuật "Diệu âm Yên Tử" cũng sẽ mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật đậm bản sắc Phật giáo Trúc Lâm.

Các hoạt động trải nghiệm văn hóa tiếp tục được mở rộng với cưỡi ngựa, bắn cung, mặc cổ phục Việt Nam, trò chơi dân gian và chương trình "Đêm hội Làng Nương - Village Night Show," nơi du khách có thể tìm hiểu văn hóa đồng bào Dao Thanh Y, tham gia rước và thả đèn hoa đăng. Ngoài ra, chợ quê Yên Tử, không gian ẩm thực chay, các sản phẩm OCOP, đồ thủ công truyền thống và đặc sản địa phương cũng góp phần làm phong phú hành trình khám phá.

Trong những tháng cuối năm, Lễ vía Phật Dược sư cùng các hoạt động tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông sẽ tiếp tục được tổ chức, tạo nên chuỗi sự kiện văn hóa-tâm linh xuyên suốt từ cuối hè đến đầu đông, góp phần lan tỏa những giá trị đặc sắc của Thiền phái Trúc Lâm và Di sản văn hóa thế giới Yên Tử.

Thông qua chuỗi hoạt động này, địa phương kỳ vọng không chỉ bảo tồn và phát huy giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, mà còn từng bước đa dạng hóa sản phẩm du lịch theo hướng kết hợp văn hóa, tâm linh, thể thao, sinh thái và du lịch cộng đồng. Cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, Yên Tử đang hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn quanh năm./.

Yên Tử phát huy giá trị Di sản Thế giới, hướng tới điểm đến du lịch bốn mùa Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Tử Phạm Xuân Thành cho biết định hướng của địa phương là phát triển du lịch Yên Tử theo mô hình bốn mùa, đa dạng hóa trải nghiệm dành cho du khách.