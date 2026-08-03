Chương trình nghệ thuật 'Giai điệu Tổ quốc' - Khắc họa một Việt Nam vươn mình

Tối 3/8/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đồng chủ trì, tổ chức chương trình nghệ thuật “Giai điệu Tổ quốc.”

Chương trình là hoạt động ý nghĩa chào mừng Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Phiên họp toàn thể về tăng cường phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, khẳng định vai trò và công tác phối hợp, gắn kết giữa các lực lượng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đến dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: Mạnh Nguyễn/Vietnam+)

Cùng dự chương trình có các Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đại diện các cơ quan ngoại giao, cùng đông đảo khán giả.

Chương trình do Thiếu tướng, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm chỉ đạo nội dung, Nghệ sỹ Nhân dân Bùi Công Duy chỉ đạo nghệ thuật.

Tham gia trình diễn có Nghệ sỹ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc, ca sỹ Hoàng Viết Danh, Bảo Yến, Nguyễn Trường Linh, Nguyễn Trần Kim Ngân cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, Hợp xướng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân, dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

“Giai điệu Tổ quốc” gồm hai phần. Phần 1 là những ca khúc đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ: “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người,” “Hà Nội niềm tin và hy vọng,” “Người là niềm tin tất thắng,” “Miền xa thẳm”...

Các nghệ sỹ tham gia biểu diễn trong chương trình.

Phần 2 là một số ca khúc Nga quen thuộc với công chúng Việt Nam như: “Hát về tổ quốc xa xôi” (Mikael Tariverdiev), “Cánh đồng Nga” (Yan Frenkel)..., cùng với đó là các bản nhạc giao hưởng với âm hưởng hùng tráng, rực rỡ, tạo nên một bức tranh nghệ thuật vừa trang nghiêm vừa giàu cảm xúc, lan tỏa thông điệp về hòa bình, tinh thần cống hiến và khát vọng phụng sự Tổ quốc.

Với những giá trị nghệ thuật và ý nghĩa chính trị sâu sắc, chương trình nghệ thuật "Giai điệu Tổ quốc" truyền tải thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhân văn, hội nhập và đang vươn mình mạnh mẽ, luôn giữ vững trụ cột quốc phòng-an ninh-đối ngoại, vì một Việt Nam trường tồn và thịnh vượng./.

(Ảnh: Mạnh Nguyễn/Vietnam+)

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