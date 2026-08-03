Hoàn thành 56% mục tiêu của năm, du lịch Việt Nam tăng tốc về đích

Sau 7 tháng, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 13,9 triệu lượt (tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025), trong đó riêng tháng Bảy đón 1,67 triệu lượt khách ngoài (tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước). Số liệu do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố hôm nay (ngày 3/8). Như vậy, ngành du lịch nước nhà đã hoàn thành khoảng 56% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Về quy mô thị trường, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với khoảng 3,1 triệu lượt, chiếm 22,2% tổng lượng khách quốc tế. Hàn Quốc giữ vị trí thứ hai với 2,4 triệu lượt khách. Đây là hai thị trường truyền thống quan trọng và ổn định nhất của du lịch Việt.

Điểm sáng nổi bật nhất chính là Nga với 864.000 lượt khách, tăng tới 174% so với cùng kỳ năm 2025 và cao gấp hơn hai lần so với năm 2019. Nga đang duy trì vị thế thị trường nguồn lớn thứ ba của Việt Nam và là thị trường lớn nhất từ khu vực châu Âu. Các chuyên gia đánh giá việc khôi phục các đường bay trực tiếp, gia tăng tần suất khai thác và nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng ngày càng cao của du khách Nga tới Việt Nam đã mang lại kết quả này.

Trong top 10 thị trường nguồn lớn nhất, khu vực Đông Bắc Á tiếp tục giữ vai trò chủ lực: Trung Quốc (3,1 triệu lượt); Hàn Quốc (2,4 triệu); Đài Loan (Trung Quốc đạt 747.000), Nhật Bản (498.000).

Khu vực Đông Nam Á có 2 đại diện góp mặt là Campuchia với 565.000 lượt khách và Philippines với 417.000 lượt. Khu vực Nam Á có Ấn Độ với 553.000 lượt khách, phản ánh tiềm năng ngày càng lớn của phân khúc khách có mức chi tiêu khá và nhu cầu du lịch nước ngoài tăng nhanh. Trong khi đó, top 10 có sự xuất hiện của các thị trường đường dài như Nga, Hoa Kỳ, và Australia.

Khách quốc tế trải nghiệm sản phẩm du lịch đêm ở Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Về tốc độ tăng trưởng, châu Âu tiếp tục là “ngôi sao” với mức tăng bình quân 53,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ chính sách miễn thị thực của Việt Nam đã góp phần tạo thuận lợi và thúc đẩy tăng trưởng khách quốc tế đến, như Ba Lan tăng 51,3%, Séc tăng 28,6%, Thụy Điển tăng 24,7% và Thụy Sĩ tăng 21,7%. Mặt khác, châu Âu là thị trường xa có mức chi tiêu cao, bước đột phá của khu vực này cho thấy sự dịch chuyển về chất trong tăng trưởng của du lịch Việt Nam.

Khu vực châu Á vẫn là động lực tăng trưởng quan trọng của du lịch Việt Nam nhờ lợi thế khoảng cách địa lý gần, mạng lưới đường bay ngày càng mở rộng và nhu cầu du lịch nội vùng tiếp tục gia tăng. Một số thị trường trọng điểm có tốc độ tăng trưởng từ 21,6% đến 63,6% như Malaysia, Philippines…

Giữa bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn và đang trong giai đoạn thấp điểm của các thị trường khách quốc tế đến Việt Nam, kết quả trên được đánh giá có ý nghĩa tích cực. Bởi, việc duy trì đà tăng trưởng hai con số cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam không ngừng được củng cố, đồng thời cho thấy hiệu quả của các chính sách thuận lợi về thị thực, mở rộng kết nối hàng không, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn cao điểm đón khách quốc tế từ cuối quý 3 và sang quý 4, ngành du lịch có nhiều cơ sở để duy trì đà tăng trưởng, hướng tới hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026./.

Sức hút mạnh mẽ của “tọa độ vàng” Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới Việt Nam đang chứng minh sức hút toàn diện với các thị trường khách quốc tế nhờ sự kết hợp hài hòa giữa đa dạng yếu tố như đô thị hiện đại, trải nghiệm văn hóa đa dạng cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ...