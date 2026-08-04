Khởi công Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5 tại Tây Ninh

Ngày 4/8, tại Hồ Dầu Tiếng, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, Dự án Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5, có công suất lắp đặt 450 MW, tổng mức đầu tư 7.774 tỷ đồng, chính thức được khởi công.

Đây là dự án điện mặt trời có quy mô công suất lớn nhất trên địa bàn tỉnh đến nay, góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển năng lượng sạch, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, bền vững.

Đại diện Công ty Cổ phần Năng lượng DT5.1 bảng tượng trưng hỗ trợ Quỹ Khuyến học tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Tham dự lễ khởi công có đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính; Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Mua bán điện, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đại diện các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và doanh nghiệp đối tác.

Dự án do Công ty cổ phần Năng lượng DT5.1, thành viên Công ty cổ phần Xuân Cầu Holdings làm chủ đầu tư; được xây dựng trên diện tích khoảng 645 ha tại khu vực đất bán ngập hồ Dầu Tiếng. Nhà máy được đầu tư đồng bộ hệ thống pin quang điện, biến tần phân tán, trạm biến áp, đường dây truyền tải và hạ tầng đấu nối.

Sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại, dự kiến vào tháng 12/2027, nhà máy sẽ cung cấp hơn 808 triệu GWh điện sạch mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính theo cam kết của Việt Nam về phát thải ròng bằng “0.”

Ông Tô Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings, phát biểu tại Lễ khởi công Dự án Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Cầu Holdings cho biết, Dự án Nhà máy điện mặt trời DT5 là một trong những dự án đầu tiên áp dụng cơ chế mua bản điện trực tiếp (DPPA), khẳng định hiện thực hóa cơ chế DPPA đã được dự thảo từ nhiều năm trước đây, không chỉ giúp cho các đơn vị phát điện, các đơn vị sử dụng điện lớn tiếp xúc với các cơ chế sử dụng điện sạch, điện xanh mà còn thể hiện cơ chế thị trường điện cạnh tranh ngày càng được hiện thực hóa.

Khu vực triển khai dự án là vùng đất bán ngập hồ Dầu Tiếng góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất và nguồn bức xạ dồi dào, đồng thời tạo thêm động lực phát triển kinh tế cho địa phương.

Thông qua việc chuyển hóa nguồn năng lượng tự nhiên thành điện sạch, Dự án Nhà máy Điện mặt trời Dầu Tiếng 5 cũng sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính, tiếp tục khẳng định vai trò của Tây Ninh trên bản đồ năng lượng tái tạo của Việt Nam.

Đại diện đơn vị tổng thầu, ông Zhou Jiayi, Chủ tịch Trụ sở khu vực châu Á - Thái Bình Dương Tập đoàn PowerChina cam kết, đặt chất lượng công trình và tiến độ thực hiện là những mục tiêu trọng tâm trong công tác quản lý dự án; đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về an toàn, sức khỏe và môi trường - HSE trong suốt quá trình triển khai.

Đặc biệt, hồ Dầu Tiếng là khu vực có môi trường mặt nước và hệ sinh thái rất quý giá. PowerChina sẽ nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật, cũng như các yêu cầu HSE của dự án, hạn chế tối đa mọi tác động của hoạt động thi công đến nguồn nước, môi trường và hệ sinh thái của hồ Dầu Tiếng, bảo đảm hài hòa giữa xây dựng công trình và bảo vệ môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công Dự án Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, với công suất 450 MW, đây là dự án điện mặt trời có quy mô lớn nhất tỉnh đến thời điểm hiện nay.

Khi hoàn thành, dự án không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, sạch và bền vững, mà còn phát huy hiệu quả quỹ đất bán ngập hồ Dầu Tiếng, thu hút nguồn lực đầu tư, tạo việc làm, tăng thu ngân sách, thúc đẩy các ngành xây dựng, dịch vụ và nhiều lĩnh vực kinh tế liên quan, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của địa phương.

Theo chủ đầu tư, từ năm 2018, Xuân Cầu Holdings đã đầu tư cụm Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1, Dầu Tiếng 2 và Dầu Tiếng 3 với tổng công suất 500 MW, được xây dựng trên diện tích khoảng 720 ha và từng là cụm nhà máy điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á thời điểm đưa vào vận hành.

Việc tiếp tục đầu tư Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để Tây Ninh phát triển ngành năng lượng sạch, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng xanh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn mới.

Dịp này, Công ty cổ phần Năng lượng DT5.1 trao tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ Khuyến học tỉnh Tây Ninh và Quỹ Vì người nghèo xã Dương Minh Châu nhằm góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương./.

Hồ Dầu Tiếng - Tiềm năng phát triển kinh tế xanh từ “lá phổi” vùng Đông Nam Bộ Hồ Dầu Tiếng không chỉ là nguồn nước quan trọng mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế xanh, du lịch sinh thái và bảo vệ môi trường vùng Đông Nam Bộ.

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