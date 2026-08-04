Tuyên Quang bổ sung hơn 11 tỷ đồng khắc phục sạt lở do mưa lũ

Từ chiều tối 2/8 đến ngày 4/8, dông lốc kèm mưa lớn đã gây nhiều điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Cụ thể, có hơn 30 điểm sạt lở tại xã Xuân Giang, tỉnh Tuyên Quang. Trước nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét tiếp tục diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương đã vận động 8 hộ dân tạm thời di chuyển đến nhà người thân trong thôn để bảo đảm an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân xã Xuân Giang, tính đến 12 giờ ngày 4/8, thiên tai không gây thiệt hại về người nhưng đã ảnh hưởng đến 12 hộ dân.

Trong đó, 8 hộ tại thôn Bản Tát nằm trong khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét đã được chính quyền địa phương vận động tạm thời di chuyển đến nhà người thân trong thôn để bảo đảm an toàn; 4 hộ tại các thôn Tịnh và thôn Chi bị ảnh hưởng nặng bởi sạt lở, ngập úng. Chính quyền xã đang tiếp tục theo dõi diễn biến, rà soát mức độ thiệt hại và sẵn sàng hỗ trợ người dân di chuyển người, tài sản khi cần thiết.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại gần 25 ha lúa, ngô và rau màu; khoảng 3.820 m² diện tích nuôi thủy sản bị ảnh hưởng. Sạt lở đất làm thiệt hại khoảng 1.000 m² rừng trồng tại thôn Chang.

Một số công trình cấp nước sinh hoạt, thủy lợi và hệ thống kênh mương trên địa bàn bị hư hỏng hoặc có nguy cơ sạt lở. Đặc biệt, sụt lún đất làm đổ, sập một trạm hạ thế tại thôn Nà Khương và gãy đổ hai cột điện hạ thế 0,4 kV.

Ông Đỗ Diên Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Giang cho biết, ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã trực tiếp xuống các thôn chỉ đạo khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại; huy động lực lượng xung kích phối hợp với người dân hỗ trợ các gia đình di chuyển người, tài sản khỏi khu vực nguy hiểm.

Hiện, chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát những nơi có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, thực hiện phương châm "4 tại chỗ" và đặt an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu.

Trong những ngày tới, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Giang tiếp tục duy trì lực lượng thường trực 24/24 giờ, bám sát địa bàn, theo dõi diễn biến thời tiết và sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh.

Chính quyền địa phương yêu cầu người dân tuyệt đối không đến gần các điểm sạt lở, khu vực ngập sâu và công trình điện bị hư hỏng; chủ động phát hiện các dấu hiệu bất thường như nứt đất, nước đục chảy từ sườn dốc để kịp thời di chuyển đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Tuyên Quang Lê Thanh Sơn, để khắc phục các điểm sạt lở do mưa lũ, đảm bảo thông suốt trên các tuyến đường, sở đã xây dựng kế hoạch, tổng hợp và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung kinh phí với số tiền trên 11 tỷ đồng.

Đặc biệt, ngành đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, doanh nghiệp duy tu, bảo trì đường bộ và các địa phương trong tỉnh cố gắng khắc phục trong thời gian nhanh nhất, nhưng thực tế vẫn còn nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng chưa thể xử lý triệt để.

Nguyên nhân do khó khăn trong việc huy động phương tiện máy móc, kết cấu hạ tầng giao thông yếu, hư hỏng, xuống cấp, thiếu hệ thống thoát nước, một số tuyến đường bị chia cắt... trong khi mưa lớn kéo dài và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình thi công.

Trước đó, do mưa lớn kéo dài từ đêm 2 đến sáng 3/8, tuyến Tỉnh lộ 183 qua địa bàn xã Bằng Lang (Tuyên Quang) đã xảy ra sạt lở đất, gây ngập úng và ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân.

Tại suối tràn thuộc thôn Trung, nước suối dâng cao, tràn qua mặt đường gây ngập úng cục bộ. Trong khi đó, nhiều vị trí xuất hiện vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở khiến các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực. Tại khu vực giáp ranh giữa các xã Bằng Lang và Xuân Giang, đất đá từ taluy dương sạt xuống chắn ngang mặt đường.

Cùng với tuyến Tỉnh lộ 183 qua địa bàn xã Bằng Lang, tại xã Lùng Tám (Tuyên Quang), do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 1 đến rạng sáng 3/8, tại Km0+600 tuyến đường từ ngã ba Nậm Luồng đi vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Thái An (cũ) xảy ra sạt lở nghiêm trọng khiến mặt đường bị sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện tham gia giao thông.

Ngoài ra, những ngày qua, tại tuyến Quốc lộ ĐT 188, tuyến đường huyết mạch nối xã Minh Quang đi các xã Thượng Lâm, Bình An, Lâm Bình dài hơn 30km cũng mưa lớn gây sạt lở một số điểm trên tuyến đường.

Mặc dù công tác khắc phục các điểm sạt lở đang được triển khai nhanh chóng, thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Tuyên Quang cho thấy, từ chiều 4/8 đến sáng 6/8, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra đợt mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, nhiều nơi trên 200mm, tập trung chủ yếu vào chiều tối, ban đêm và sáng sớm, có nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ.

Theo dự báo, hầu hết xã thuộc khu vực trong tỉnh đều có khả năng xảy ra mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ trên 170-200mm. Mưa lớn kéo dài có nguy cơ cao gây lũ quét, lũ ống trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, địa hình dốc.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến nhà cửa, cây cối, công trình hạ tầng và tiềm ẩn nguy hiểm đối với người dân.

Mưa với cường suất lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, quá tải hệ thống thoát nước đô thị, làm gián đoạn giao thông và gia tăng nguy cơ tai nạn do đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế.../.

Tuyên Quang sẵn sàng ứng phó mưa lũ, sạt lở đất Theo dự báo, từ chiều tối ngày 19 đến sáng 20/7, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 20-70mm, có nơi trên 100mm.

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