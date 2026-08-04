Chiến dịch 500 ngày đêm: Để không một sự hy sinh nào bị lãng quên

Ngày 4/8, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức tại các tỉnh Cà Mau, Gia Lai nhằm thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Đây là những hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc đối với các anh hùng liệt sỹ để không một sự hy sinh nào bị lãng quên.

Lấy 622 mẫu hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thới Bình

Tại Cà Mau, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính liệt sỹ tỉnh tổ chức lễ lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ đối với 622 phần mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thới Bình (xã Trí Phải) nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sỹ.

Nghĩa trang Liệt sỹ Thới Bình hiện là nơi an nghỉ của 1.703 liệt sỹ, trong đó vẫn còn 622 phần mộ chưa xác định được thông tin. Đây là đợt lấy mẫu sinh phẩm thứ ba của Ban Chỉ đạo tỉnh Cà Mau (sau hai đợt đã triển khai tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Trần Văn Thời và Nghĩa trang liệt sỹ xã Phước Long).

Trước khi tiến hành khai quật các phần mộ liệt sỹ, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Cà Mau tỉnh Cà Mau và lãnh đạo địa phương đã trang trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sỹ. Sau lễ viếng, các đại biểu đã đến kiểm tra và tham quan thực tế tiến trình khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ tại hiện trường.

Theo kế hoạch, việc lấy mẫu hài cốt được thực hiện từ ngày 4/8/2026, công tác bàn giao mẫu cho Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để giám định ADN xác định danh tính sẽ diễn ra từ ngày 4/8 đến ngày 21/8/2026.

Phát hiện, quy tập 3 hài cốt liệt sỹ tại xã Ia Boòng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết Đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sỹ tại khu vực làng Sơr, xã Ia Boòng.

Ngay sau khi phát hiện, cán bộ, chiến sỹ Đội K52 đã khẩn trương triển khai công tác cất bốc hài cốt theo đúng quy trình, bảo đảm trang nghiêm, chu đáo và đúng quy định.

Ba hài cốt liệt sỹ sau đó được đưa về Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Boòng để thờ cúng, bảo quản; đồng thời đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác xác minh, hoàn thiện hồ sơ phục vụ việc xác định danh tính.

Đội K52 phát hiện hài cốt liệt sỹ tại xã Ia Boòng. (Ảnh: TTXVN phát)

Kết quả trên là thành quả của quá trình phối hợp chặt chẽ giữa Đội K52 với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quân sự và nhân dân trong việc thu thập, rà soát, đối chiếu nhiều nguồn thông tin liên quan đến các địa điểm chôn cất liệt sỹ. Sự hỗ trợ của người dân và các nhân chứng đã góp phần quan trọng giúp lực lượng tìm kiếm xác định chính xác khu vực có phần mộ liệt sỹ.

Hiện, Đội K52 tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh thu thập thông tin từ nhân chứng, người dân và các nguồn tư liệu lịch sử; mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực làng Sơr và các địa bàn lân cận có dấu hiệu, thông tin về nơi an táng liệt sỹ./.

Tiếp tục hoạt động quy tập hài cốt liệt sỹ, lấy mẫu giám định thông tin Sau nhiều ngày khai quật, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm 5 hài cốt liệt sỹ tại ấp Thới Hưng, xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ, nâng tổng số quy tập tại khu vực này lên 8 hài cốt.