Tháo gỡ "điểm nghẽn" dữ liệu: Bộ Y tế tăng tốc chuyển đổi số toàn diện

Thời gian qua, các đơn vị trong ngành y tế đã đạt nhiều kết quả tích cực trong triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và cải cách hành chính.

Tại cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Bộ Y tế theo Nghị quyết 57, việc triển khai Bệnh án điện tử và Sổ sức khỏe điện tử, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức yêu cầu các đơn vị khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn về dữ liệu, hạ tầng và phối hợp liên ngành để thúc đẩy chuyển đổi số y tế toàn diện...

Đến nay, Bộ Y tế đã rà soát, phân cấp 258 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; hoàn thành kết nối hệ thống giải quyết thủ tục hành chính với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp, hộ tịch điện tử và đất đai; kết nối đồng bộ dữ liệu với nhiều hệ thống chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khám chữa bệnh, dược, y dược cổ truyền, thiết bị y tế và bảo trợ xã hội.

Bộ Y tế cũng đã hoàn thành tái cấu trúc quy trình đối với 43/44 thủ tục hành chính, đồng thời tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục trong các lĩnh vực phòng bệnh, khám chữa bệnh, an toàn thực phẩm, khoa học công nghệ và đào tạo theo các nghị quyết của Chính phủ.

Tỷ lệ số hóa hồ sơ tiếp tục đạt kết quả cao với hơn 99% hồ sơ đầu vào được số hóa, trên 91% hồ sơ được xử lý hoàn toàn trên môi trường số và hơn 92% hồ sơ được cấp kết quả điện tử.

Đối với Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu, Bộ Y tế đã xây dựng hệ thống bảng điều khiển phục vụ theo dõi, giám sát tiến độ; tổ chức tập huấn cho các đơn vị và phối hợp liên ngành để chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu lên Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.

Về Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, Bộ Y tế đã hoàn thành xây dựng Cổng dữ liệu sức khỏe, bao gồm cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân, chức năng nhập liệu, hệ thống tiếp nhận dữ liệu và bảng điều hành.

Bộ Y tế đã cấp tài khoản quản trị cho 34 Sở Y tế và tài khoản liên thông cho các cơ sở khám chữa bệnh; tổ chức nhiều hội nghị tập huấn trên toàn quốc; thống nhất quy trình khởi tạo Sổ sức khỏe điện tử với Bộ Công an và phối hợp với các đơn vị liên quan để bảo đảm an toàn thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Đến nay, hơn 9.600 tài khoản đã được cấp cho các cơ sở khám chữa bệnh; gần 500 đơn vị thử nghiệm kết nối thành công, trong đó 344 đơn vị đã gửi dữ liệu trên môi trường chính thức. Đã có hơn 32,79 triệu người dân được tạo lập Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đơn vị cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Các ý kiến tập trung vào ba nhóm vấn đề chính gồm: công tác phối hợp liên ngành trong và ngoài Bộ Y tế; những bất cập về thể chế, hạ tầng và kỹ thuật; tiến độ thẩm định, phê duyệt đầu tư kinh phí và triển khai các dự án công nghệ thông tin.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh việc đẩy nhanh Chiến dịch 90 ngày làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu và Chiến dịch 100 ngày tạo lập Sổ sức khỏe điện tử là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công và kết nối, chia sẻ dữ liệu trong toàn ngành y tế.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, đây cũng là nền tảng để đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và các nền tảng quản lý khác theo quy định. Vì vậy mỗi Cục, Vụ, Văn phòng Bộ và Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia nghiêm túc rà soát, nhận diện rõ các điểm nghẽn trong phạm vi quản lý của đơn vị mình, từ đó xây dựng các nhóm giải pháp tháo gỡ cụ thể.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm tăng cường chỉ đạo điều hành; đẩy nhanh tiến độ làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu; tiếp tục tổ chức tập huấn cho cán bộ công nghệ thông tin các tuyến; thiết lập đầu mối xử lý ngay các vướng mắc về dữ liệu và hạ tầng; tăng cường phối hợp liên ngành và phối hợp giữa các đơn vị trong Bộ; hỗ trợ lẫn nhau trong triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế. Việc triển khai Nghị quyết 57 đối với ngành Y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn./.

Bộ Y tế triển khai 100 ngày bảo đảm mỗi người dân có Sổ sức khỏe điện tử Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID thông qua liên thông dữ liệu khám sức khỏe và khám bệnh, chữa bệnh.