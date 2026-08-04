Bộ Y tế ban hành Kế hoạch dự phòng thương tích giai đoạn 2026-2030

Mỗi năm Việt Nam ghi nhận trên 30.000 trường hợp tử vong và gần 1 triệu người phải nhập viện do thương tích. Trước thực trạng này, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch dự phòng thương tích giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu giảm nguy cơ mắc, tử vong do thương tích thông qua tăng cường truyền thông, giám sát, can thiệp, cấp cứu kịp thời.

Kế hoạch đặt mục tiêu kiểm soát, giảm thiểu nguy cơ mắc và tử vong do thương tích thông qua tăng cường các biện pháp dự phòng và nâng cao hiệu quả sơ cứu, cấp cứu tại cộng đồng, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Bộ Y tế đề ra bốn nhóm giải pháp trọng tâm. Trước hết là tăng cường truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng về dự phòng thương tích cho người dân thông qua việc xây dựng các sản phẩm truyền thông phù hợp với từng vùng miền, dân tộc; tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông cho cán bộ y tế và duy trì các hoạt động truyền thông thường xuyên tại cộng đồng.

Song song với đó, ngành y tế sẽ nâng cao năng lực giám sát và can thiệp thông qua việc xây dựng hướng dẫn giám sát, tổ chức tập huấn cho các đơn vị y tế, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát và huy động sự tham gia của các cấp, ngành, đoàn thể trong giảm thiểu các nguy cơ gây thương tích.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là nâng cao năng lực sơ cứu, cấp cứu ban đầu bằng việc kiện toàn đội ngũ giảng viên nòng cốt; đào tạo cán bộ y tế, cộng tác viên, tình nguyện viên và hướng dẫn người dân chủ động trang bị, sử dụng phương tiện sơ cứu tại gia đình cũng như tại các khu vực công cộng.

Bộ Y tế cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường sự chỉ đạo của chính quyền các cấp, đẩy mạnh phối hợp liên ngành, huy động nguồn lực trong nước và quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các quốc gia trong khu vực nhằm nâng cao hiệu quả công tác dự phòng thương tích tại cộng đồng.

Bộ Y tế cho biết trong giai đoạn 2021-2025, công tác dự phòng thương tích tại cộng đồng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe, giám sát thương tích, sơ cứu, cấp cứu và các mô hình can thiệp tại cộng đồng được triển khai rộng rãi, góp phần giảm tỷ lệ tử vong và hạn chế hậu quả do thương tích.

Tuy nhiên, công tác này vẫn còn nhiều khó khăn như nguồn lực đầu tư ở một số địa phương còn hạn chế; hệ thống giám sát và dữ liệu chưa đồng bộ; việc phối hợp liên ngành và sử dụng kết quả giám sát để triển khai các biện pháp can thiệp chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trong bối cảnh quá trình đô thị hóa, biến đổi khí hậu, già hóa dân số và sự thay đổi của môi trường sống, môi trường lao động làm gia tăng các yếu tố nguy cơ, Bộ Y tế nhận định cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dự phòng thương tích tại cộng đồng./.

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