“Tổ trưởng” ở vùng biên vừa giỏi giữ rừng, vừa khéo vận động bà con

Gần 20 năm tham gia bảo vệ rừng xã vùng biên Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng, ông Điểu Ká và tổ nhận khoán gây ấn tượng với thành tích chưa để xảy ra vụ phá rừng, khai thác lâm sản trên khu vực được giao quản lý.

Bên cạnh đó, là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ông vừa gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vừa đi đầu trong tuyên truyền, vận động bà con, với quan điểm xuyên suốt là Nhà nước làm là cho mình, tốt cho nhà mình, Bon mình.

Gần 20 năm giữ rừng nơi phên dậu Tổ quốc

Năm nay 61 tuổi, ông Điểu Ká, trú Bon Bu Prăng 1A, xã Quảng Trực đã có gần 20 năm nhận giao khoán quản lý bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ và Ban Quản lý rừng phòng hộ Vành đai biên giới (tỉnh Lâm Đồng). Ông là tổ trưởng một tổ quản lý bảo vệ rừng và được giao khoán hơn 110ha rừng phòng hộ. Đây là khu vực biên giới với địa hình đồi dốc, hiểm trở, đi lại rất khó khăn.

“Nhiều năm nay, tổ của mình chia làm 3 nhóm và thay nhau đi tuần tra, phối hợp với chủ rừng thực hiện quản lý, bảo vệ, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng. Vào mùa khô, tổ thực hiện thêm các nhiệm vụ liên quan đến phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý người ra, vào rừng, sử dụng lửa trong rừng…," ông Điểu Ká chia sẻ.

Khu vực rừng cả tổ nhận giao khoán có mật độ rừng đông đặc, được quy hoạch là rừng phòng hộ và có vai trò quan trọng trong gìn giữ nguồn nước, phòng chống thiên tai, sạt lở đất cũng như ý nghĩa lớn về quốc phòng-an ninh tại khu vực biên giới. Gia đình ông Điểu Ká và hầu hết các hộ nhận khoán trong tổ đều sinh ra, lớn lên tại xã vùng biên và nhiều đời gắn bó với mảnh đất xa xôi nơi phên dậu tổ quốc này.

“Nhờ đó mà cả tổ đều thông thạo đường đi lối lại. Để đi hết ranh giới khu vực được giao quản lý có khi phải đi bộ hết cả buổi. Anh em đi xuyên rừng, ở lại đêm trong rừng để phối hợp quản lý, bảo vệ rừng. Công việc này vừa gần gũi, vừa gắn bó với văn hóa sống hài hòa, dựa vào rừng của bà con người M’Nông. Vừa mang lại thu nhập ổn định mỗi năm khoảng 7-8 triệu đồng/hộ. Vừa giúp bà con có thêm rau rừng, quả rừng, măng rừng để cải thiện bữa ăn. Vừa góp phần giữ rừng cho con cháu mai sau…," ông Điểu Ká chia sẻ thêm với phóng viên.

Bon Bu Prăng 1A, xã Quảng Trực được đầu tư hệ thống đường giao thông, thủy lợi để bà con phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Theo ông Đỗ Thành Tâm, Phó Ban Quản lý Rừng phòng hộ Vành đai biên giới (tỉnh Lâm Đồng), tổ quản lý, bảo vệ rừng do ông Điểu Ká làm tổ trưởng đã gắn bó với công tác giao khoán, quản lý bảo vệ rừng của đơn vị từ năm 2007 (trước năm 2025 là Ban Quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ). Đây cũng là tổ có thành tích ấn tượng khi từ trước tới nay chưa để xảy ra vụ phá rừng, khai thác lâm sản, lấn chiếm đất rừng, cháy rừng trên khu vực được giao quản lý, bảo vệ.

“Bản thân ông Điểu Ká rất thông thạo địa hình và gương mẫu, trách nhiệm trong bảo vệ rừng và đã trở thành hạt nhân của cả tổ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị chủ rừng rất yên tâm khi giao rừng và phối hợp quản lý, bảo vệ rừng với bà con," ông Tâm trao đổi thêm.

“Nhà nước làm đường là cho nhà mình, cho Bon mình”

Bon Bu Prăng 1A hiện có 154 hộ với khoảng 500 nhân khẩu, đa số là người M’Nông. Đây là khu vực người M’Nông, một dân tộc bản địa của tỉnh Đắk Nông (cũ) sinh sống lâu đời. Nhìn chung, hệ thống hạ tầng giao thông, điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa… đều đã được Nhà nước đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng tốt các nhu cầu cả về vật chất, tinh thần cho bà con.

Ông Điểu Ká cho biết có nhiều hạng mục, dự án hạ tầng trong Bon có sự đóng góp của bà con, từ ngày công lao động cho đến việc hiến đất, hiến cây cối, tường rào…

“Con đường trước nhà mình được Nhà nước mở rộng từ năm 2020. Đường cũ nhỏ và đi lại khó hơn. Đường mới làm bằng bê tông chắc chắn, rộng rãi. Đường đi qua đất nhà ai thì nhà đó đều đồng lòng hiến đất, dở bỏ hàng rào, cây cối… để hỗ trợ. Mình vận động bà con, giải thích cho họ là Nhà nước làm đường là cho nhà mình hưởng, cho Bon mình hưởng, con cháu mình hưởng. Chỉ nói vậy thôi là bà con hiểu và đồng lòng, ủng hộ chủ trương chung," ông Điểu Ká kể.

Cũng theo ông, quan điểm xuyên suốt là phải giải thích cho bà con hiểu sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của ngành chức năng, chính quyền địa phương là để bà con có các điều kiện thuận lợi nhất để làm ăn kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Qua đó, vận động bà con chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, từ những vấn đề lớn liên quan đến đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh-trật tự từ cơ sở cho đến những việc nhỏ gần gũi, thiết thực hàng ngày. Như vận động các gia đình cho con học hành, ít nhất phải học xong cấp 2; tuyên truyền, vận động người dân nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống để bảo vệ giống nòi, sức khỏe trẻ em và tương lai…

Điều ông Điểu Ká trăn trở là Nhà nước đầu tư rất nhiều. Từ điện, đường, trường, trạm cho đến hỗ trợ cây giống, con giống, phân bón, tập huấn khoa học kỹ thuật để bà con làm ăn kinh tế nhưng một số bà con tiếp thu còn chậm. Ứng dụng khoa học kỹ thuật là rất cần, nhưng một số hộ gia đình tiếp thu kém, kinh tế chưa phát triển nhiều, thành ra vẫn còn một số hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo.

Khu vực rừng các hộ dân Bon Bu Prăng 1A nhận giao khoán quản lý, bảo vệ có địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn.

Cũng theo ông, việc giảm nghèo đòi hỏi phải kiên trì. Tuyên truyền, vận động bà con, để nhiều hộ thấy nghèo mãi cũng xấu hổ, “người ta nói sao thằng này nó nghèo miết” nên phải cố gắng làm. Tôi nói với bà con: “Nhà nước hỗ trợ phân bón, làm sẵn hồ đập thủy lợi, bà con chịu khó làm thì cà phê 2,3 năm đã thu hoạch, nhờ đó mà thoát nghèo, chứ ai không chịu làm thì cũng chịu, sau này có khi không hỗ trợ nữa."

Cũng theo ông Điểu Ká, quan trọng nhất là phải làm gương để bà con học hỏi thêm. Các mô hình làm ăn kinh tế phải ưu tiên cho người trẻ, họ tiếp thu tốt khoa học kỹ thuật, có sức lao động và quyết tâm. Họ làm được, thoát nghèo được thì bà con trong Bon tin tưởng, làm theo./.

Tăng cường quản lý bảo vệ rừng giáp ranh giữa Đắk Lắk với Gia Lai Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các lực lượng trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, xác minh, xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.