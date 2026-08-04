Kết luận thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Văn phòng Chính phủ

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 2306/TB-TTCP thông báo Kết luận thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Văn phòng Chính phủ.

Trong thời kỳ thanh tra, Văn phòng Chính phủ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 36/2025/NĐ-CP và Quyết định số 16/2025/QĐ-TTg.

Văn phòng Chính phủ chấm dứt hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; hợp nhất Cục Hành chính Quản trị II, Cục Quản trị và Vụ Kế hoạch-Tài chính thành Cục Quản trị-Tài vụ.

Trụ sở của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tại số 109 Quán Thánh được điều chuyển cho Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quản lý, sử dụng; các cơ sở nhà, đất của các đơn vị hợp nhất được sử dụng làm trụ sở Cục Quản trị - Tài vụ.

Tính đến ngày 30/4/2026, Văn phòng Chính phủ báo cáo quản lý 23 cơ sở nhà, đất và không có cơ sở nhà, đất dôi dư.

Theo kết luận thanh tra, Văn phòng Chính phủ đã ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện rà soát, kiểm kê, quản lý và xử lý cơ sở nhà, đất sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời, giao 6 đơn vị dự toán trực thuộc quản lý, sử dụng 23 cơ sở nhà, đất.

Các đơn vị đã ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, phân công cụ thể trách nhiệm trong công tác theo dõi, quản lý, kiểm kê, đánh giá, sử dụng, mua sắm, cải tạo, sửa chữa tài sản công.

Về công tác kiểm kê, kê khai, quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu, Văn phòng Chính phủ đã thực hiện kiểm kê, đánh giá hiện trạng, chất lượng các cơ sở nhà, đất; báo cáo Bộ Tài chính kết quả tổng kiểm kê hằng năm; cập nhật thông tin các cơ sở nhà, đất vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công và Phần mềm tổng kiểm kê tài sản công.

Các đơn vị được giao quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất đã thực hiện theo dõi, hạch toán trên sổ sách kế toán; lập báo cáo tài chính và báo cáo kê khai tài sản công hằng năm theo quy định.

Đối với công tác lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất, Văn phòng Chính phủ đã lập và phê duyệt phương án theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ phê duyệt phương án giữ lại để tiếp tục sử dụng đối với 17 cơ sở nhà, đất; 5 cơ sở nhà, đất là nhà công vụ không thuộc đối tượng phải thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 3 Nghị định số 03/2025/NĐ-CP. Sau khi phương án được phê duyệt, các đơn vị dự toán trực thuộc đã quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Kết luận thanh tra cũng cho thấy các cơ sở nhà, đất tại Văn phòng Chính phủ cơ bản được sử dụng đúng mục đích, công năng, bảo đảm bố trí không gian và phân bổ diện tích làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phù hợp với quy định trong điều kiện cơ sở vật chất hiện có.

Có 3 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ sử dụng một phần tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết. Các đơn vị đã xây dựng đề án sử dụng tài sản công vào các mục đích này và được cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc lựa chọn đối tác được thực hiện thông qua đấu thầu theo quy định.

Một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất.

Về hồ sơ pháp lý, có 5 cơ sở nhà, đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương chưa hoàn thành thủ tục chuyển quyền sử dụng đất đối với cơ sở tại số 260 Đội Cấn, Hà Nội sau khi tiếp nhận từ Văn phòng Trung ương Đảng.

Nhà khách La Thành đang quản lý, sử dụng 13.344m2 đất thuê của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội theo hợp đồng thuê đất ký ngày 30/8/1999, thời hạn thuê đất đã hết nhưng đến thời điểm thanh tra chưa ký kết lại hợp đồng thuê đất mới theo quy định.

Cơ sở nhà, đất tại số 260 Đội Cấn, Hà Nội có một biệt thự cũ và 3 kiốt với tổng diện tích 1.581m2, có 21 hộ dân đang sinh sống, kinh doanh từ nhiều năm trước nên đến thời điểm thanh tra chưa thể đưa vào khai thác, sử dụng theo mục đích được giao.

Kiến nghị tăng cường quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công là cơ sở nhà, đất

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài chính tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản công là cơ sở nhà, đất tại các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan xử lý cơ sở nhà, đất là các phòng 108, 201, 208 nhà N5, ngõ 40 Vạn Bảo, Hà Nội.

Đối với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Thanh tra Chính phủ kiến nghị chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong quản lý, sử dụng, sắp xếp lại và xử lý các cơ sở nhà, đất; hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phối hợp thực hiện điều chuyển hai cơ sở D11A và D11B Giảng Võ về Văn phòng Trung ương Đảng; rà soát, xử lý các tồn tại liên quan đến cơ sở nhà, đất tại số 260 Đội Cấn.

Đối với Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ kiến nghị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công là cơ sở nhà, đất; chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý; thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, ký kết hợp đồng thuê đất theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo Cục Quản trị-Tài vụ tiếp tục thực hiện các thủ tục điều chuyển các cơ sở nhà, đất D11A và D11B Giảng Võ; hoàn thành việc xử lý các phòng 108, 201, 208 nhà N5 ngõ 40 Vạn Bảo; rà soát, hoàn thiện phương án sắp xếp các cơ sở nhà, đất khu vực phía Nam…

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Văn phòng Chính phủ phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý cơ sở nhà, đất tại số 260 Đội Cấn nhằm sớm đưa toàn bộ diện tích nhà, đất vào quản lý, khai thác và sử dụng đúng mục đích; chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên quan khắc phục các hạn chế, thiếu sót đã được nêu trong Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Chính phủ theo quy định./.

Không để tài sản công dôi dư lãng phí nguồn lực Nếu được sử dụng đúng mục đích, tài sản công dôi dư sẽ là nguồn lực quan trọng góp phần bổ sung hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa, đồng thời tạo thêm không gian phát triển cho các địa phương.