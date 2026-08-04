Lào Cai: Hơn 2.000m3 bất ngờ tràn xuống khu vực Trạm thu phí BOT đường tỉnh 155

Sáng 4/8, tại Km12+600 đường tỉnh 155, đoạn qua thôn Trung Chải, xã Tả Phìn xảy ra sạt lở taluy dương tại khu vực Trạm thu phí BOT, đoạn dẫn lên cầu Móng Sến, kết nối với Quốc lộ 4D khiến giao thông tại khu vực này bị ảnh hưởng.

Sự cố xảy ra vào khoảng 9 giờ 20 phút. Theo ghi nhận ban đầu, một lượng đất đá lớn từ taluy dương ước tính khoảng hơn 2.000m3 bất ngờ tràn xuống khu vực Trạm thu phí BOT trong khi phương tiện giao thông vẫn đang di chuyển trên đường, rất may không có thiệt hại về người và phương tiện.

Sạt lở tại khu vực Trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 4D, đất đá từ taluy dương tràn xuống gây ảnh hưởng lớn đến giao thông. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công an xã Tả Phìn đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai và các đơn vị liên quan căng biển cảnh báo, phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo đường Quốc lộ 4D cũ lên xuống Sa Pa.

Trước đó, từ ngày 2/8 đến 3/8, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trên Quốc lộ 4D đoạn từ Cốc San đi Sa Pa và khu vực kết nối cầu Móng Sến đã ghi nhận một số điểm ngập cục bộ, sạt lở taluy dương, khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp khó khăn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và lái xe khi lưu thông qua khu vực Quốc lộ 4D, đường tỉnh 155, đặc biệt đoạn qua xã Tả Phìn và khu vực cầu Móng Sến cần thận trọng, giảm tốc độ, chú ý quan sát, không dừng đỗ tại các điểm có nguy cơ sạt lở và tuân thủ hướng dẫn điều tiết giao thông để bảo đảm an toàn./.

Lào Cai hỗ trợ di chuyển người, tài sản khỏi khu vực nguy hiểm do thiên tai Chính quyền các địa phương đang tiếp tục rà soát, đánh giá an toàn các nhà có nguy cơ; tổ chức di dời người dân và chỉ cho người dân trở về khi có đủ điều kiện an toàn.