Xã hội

Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Sau 65 năm, hậu quả của chất độc da cam vẫn còn hiện hữu khi hàng triệu người Việt Nam đang chịu ảnh hưởng, nhiều gia đình có từ hai đến ba thế hệ mang di chứng bệnh tật.

Hạnh Quyên
Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Ngày 4/8, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước tặng thưởng và Chương trình nghệ thuật "Hành trình hy vọng" nhân dịp 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2026) và hưởng ứng Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8).

Dịp này, Ban Tổ chức trưng bày 65 bức ảnh với chủ đề "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam."

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long nhấn mạnh sau 65 năm, hậu quả của chất độc da cam vẫn còn hiện hữu khi hàng triệu người Việt Nam đang chịu ảnh hưởng, nhiều gia đình có từ hai đến ba thế hệ mang di chứng bệnh tật. Đây không chỉ là nỗi đau của từng gia đình mà còn là nỗi đau chung của dân tộc, là một trong những thảm họa hóa học nghiêm trọng nhất trong lịch sử nhân loại thế kỷ 20.

Theo ông Nguyễn Phi Long, Đảng và Nhà nước luôn xác định chăm lo người có công, nạn nhân chiến tranh, trong đó có nạn nhân chất độc da cam, vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là đạo lý của dân tộc.

Cùng với hệ thống chính sách ngày càng được hoàn thiện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân cả nước đã tích cực tham gia chăm lo, hỗ trợ nạn nhân bằng nhiều hình thức thiết thực, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

Việc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp bền bỉ, nhân văn của các thế hệ cán bộ hội, hội viên, tình nguyện viên và các tổ chức, cá nhân đã đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Trung tướng Nguyễn Hữu Chính bày tỏ cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự phối hợp của Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành cùng sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đối với công tác chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân chất độc da cam.

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Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Theo Chủ tịch Hội Nguyễn Hữu Chính, Huân chương Lao động hạng Nhì là niềm vinh dự của các cấp Hội và đội ngũ cán bộ, hội viên trong cả nước, đồng thời là nguồn cổ vũ để Hội tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính cũng kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức nhân đạo và các nhà hảo tâm trong nước, quốc tế tiếp tục hưởng ứng phong trào "Hành động vì nạn nhân chất độc da cam", chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, mang lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho các nạn nhân và gia đình.

Trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật "Hành trình hy vọng," khán giả được gặp gỡ những nhân chứng, những người mang di chứng chất độc da cam nhưng vẫn kiên cường vươn lên trong cuộc sống.

Một trong những điểm lắng đọng của chương trình là phần giao lưu với chị Đỗ Thị Hằng, nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ hai.

Trải qua 8 lần phẫu thuật để giành lại khả năng vận động, chị đã vượt lên nghịch cảnh bằng nghị lực của bản thân và sự đồng hành của gia đình.

Những chia sẻ chân thành về hành trình vượt qua bệnh tật, mất mát và khát vọng sống của chị đã nhận được sự đồng cảm của đông đảo đại biểu tham dự, qua đó khắc họa rõ hơn những hậu quả chiến tranh vẫn kéo dài qua nhiều thế hệ.

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Vượt qua nghịch cảnh, anh Nguyễn Hà Cừ - Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Không gian đọc hy vọng" giao lưu tại chương trình. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Đan xen các tiết mục giao lưu là những ca khúc như "Cây đàn da cam," "One moment in time," "Hạt mầm kiên cường," gửi gắm thông điệp về nghị lực, niềm tin và khát vọng vươn lên của các nạn nhân chất độc da cam.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tiếp nhận sự ủng hộ của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân dành cho Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, đồng thời tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chung tay hỗ trợ, góp phần chăm lo, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm nguồn lực để hành trình xoa dịu nỗi đau da cam được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hội Nạn nhân chất độc da cam #Huân chương Lao động #Dioxin #Nỗi đau da cam
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Chất độc da cam-dioxin

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