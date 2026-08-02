Hơn 5.000 người đi bộ đồng hành "Vì nạn nhân chất độc da cam"

Sáng 2/8, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Thành phố Hồ Chí Minh), hơn 5.000 người gồm nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Thành phố, đại diện lãnh sự quán các nước, các tổ chức trong và ngoài nước, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, văn nghệ sỹ, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng đông đảo người dân tham gia Chương trình đi bộ đồng hành "Vì nạn nhân chất độc da cam," hưởng ứng 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2026).

Chương trình do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển truyền thông Việt Nam cùng một số đơn vị tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, kêu gọi cộng đồng chung tay chăm lo, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chương trình không chỉ là hoạt động hưởng ứng mà còn là dịp kêu gọi các cấp, ngành, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, sẻ chia, đồng hành giúp các nạn nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đây cũng là dịp tưởng nhớ các nạn nhân của thảm họa da cam, tri ân tập thể, cá nhân đã đồng hành với công tác chăm lo nạn nhân, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội và xây dựng cộng đồng nhân ái.

Chia sẻ về hành trình tìm công lý cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Sơn cho biết, vụ kiện của bà Trần Tố Nga đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của dư luận quốc tế. Quốc hội Bỉ, chính quyền thành phố Paris (Pháp) đã đặt bia tưởng niệm nạn nhân chất độc da cam Việt Nam tại Quận 13. Nhiều tổ chức, cá nhân tại Hoa Kỳ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc cùng kiều bào Việt Nam ở nước ngoài thường xuyên đồng hành, ủng hộ các nạn nhân trong hành trình đòi công lý.

Thời gian qua, Chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ nhiều dự án tẩy độc môi trường nhiễm dioxin và hỗ trợ người khuyết tật tại các vùng bị phun rải chất độc hóa học. Việt Nam ghi nhận những nỗ lực này và mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc y tế và hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam.

Các đại biểu và người dân tham gia đi bộ đồng hành "Vì nạn nhân chất độc da cam." (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

"Trên tinh thần 'Gác lại quá khứ - Hướng tới tương lai,' Việt Nam đang hội nhập quốc tế sâu rộng, chúng ta kêu gọi lương tri, tấm lòng nhân hậu và những bàn tay đoàn kết nghĩa tình của bạn bè thế giới cùng xoa dịu nỗi đau thế kỷ này," ông Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ.

Hơn 20 năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực: Xây dựng, sửa chữa nhà tình thương; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng... và từng bước chuyển hướng trợ giúp sang xây dựng hình ảnh những người "truyền cảm hứng", thông qua chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, giáo dục, đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm để họ tự tin hòa nhập cộng đồng...

Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đặc biệt hướng đến thế hệ trẻ Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như thanh niên Việt Nam đang học tập, sinh sống ở nước ngoài cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Đồng thời, quyết liệt đưa "Dự án Làng Cam" vào hoạt động để giải quyết vấn đề: Chăm sóc sức khỏe, giáo dục - đào tạo nghề và tổ chức sản xuất."

Tham gia đi bộ đồng hành, đông đảo người dân Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự đồng cảm, sẻ chia với những mất mát, khó khăn các nạn nhân chất độc da cam và gia đình đang phải gánh chịu. Đồng thời mong muốn thông qua hoạt động ý nghĩa này sẽ góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy trách nhiệm cộng đồng trong việc chăm lo, hỗ trợ các nạn nhân vươn lên trong cuộc sống.

Là một trong những người trẻ tham gia chương trình, em Nguyễn Minh Tân, sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho biết rất xúc động khi được đi bộ cùng hàng nghìn người dân Thành phố. Hoạt động giúp em hiểu rõ hơn về hậu quả nặng nề của chất độc da cam đối với nhiều thế hệ người Việt Nam và mong muốn góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia đến cộng đồng.

Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 1961-1971, khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học đã được phun rải xuống miền Nam Việt Nam, trong đó hơn 61% là chất độc da cam chứa dioxin.

Các số liệu thống kê cho thấy, khoảng 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, hàng triệu người đang mang dị tật bẩm sinh, bệnh tật và các di chứng nặng nề, trong đó nhiều trường hợp đã ảnh hưởng đến thế hệ thứ ba và thứ tư.

Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố cùng các đơn vị đồng hành trao nhiều phần quà cho các gia đình, nạn nhân chất độc da cam/dioxin; đồng thời tri ân các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong công tác chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam./.

Tòa Phá án Pháp chuyển vụ kiện chất độc da cam lên cấp xét xử cao nhất Quyết định chuyển vụ kiện sang Đại hội đồng toàn thể để xem xét được đưa ra sau phiên xem xét đơn kháng nghị của bà Trần Tố Nga hôm 16/6.