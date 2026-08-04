Công nghệ thi công đào hầm NATM "hệ Đèo Cả"

Tập đoàn Đèo Cả đã nghiên cứu và phát triển phương pháp thi công hầm đường bộ bằng cách tăng không gian tiếp cận cho phép triển khai đồng thời các mũi đào và các công tác hỗ trợ thi công.

Tập đoàn Đèo Cả đã nghiên cứu và phát triển phương pháp thi công hầm đường bộ bằng cách tăng không gian tiếp cận (NATM "hệ Đèo Cả"), giúp tăng cường thiết bị và tổ chức thêm các mũi thi công nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị và nhân lực.

Theo đó, thay vì nhiều công đoạn phải thực hiện tuần tự trong cùng một không gian như trước, các mũi thi công và công tác hỗ trợ được tổ chức đồng thời. Nhờ đó, chiều dài đào trong mỗi chu kỳ được nâng từ khoảng 1-3m lên 4-6m, góp phần rút ngắn thời gian thi công trong khi vẫn bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn. Giải pháp cũng kết hợp gia cố ngay sau khi đào, góp phần bảo đảm ổn định kết cấu và an toàn trong điều kiện địa chất phức tạp.

Bên cạnh giải pháp trên, đội ngũ kỹ thuật của Tập đoàn Đèo Cả còn nghiên cứu nhiều sáng kiến khác như: tuần hoàn nước thi công trong điều kiện khan hiếm nguồn nước, tối ưu bố trí thiết bị và dây chuyền hoàn thiện hầm./.