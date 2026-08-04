Nghệ An hỗ trợ đến 5 triệu đồng mỗi tháng cho lực lượng trực tiếp phòng, chống ma túy

Nhằm khuyến khích, động viên các địa phương và lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả xây dựng địa bàn không ma túy, tỉnh Nghệ An quy định mức hỗ trợ cao nhất 5 triệu đồng/người/tháng đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham mưu, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Theo quy định, các xã, phường lần đầu được công nhận đạt tiêu chí địa bàn không ma túy được hỗ trợ 50 triệu đồng; các địa phương tiếp tục giữ vững danh hiệu, không bị đưa ra khỏi danh sách địa bàn không ma túy được hỗ trợ 30 triệu đồng.

Đối với lực lượng chuyên trách, mức hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng áp dụng đối với lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ thuộc Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và người lao động tại các cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh).

Mức hỗ trợ 2,5 triệu đồng/người/tháng áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham mưu, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy thuộc Phòng Tham mưu Công an tỉnh, Công an cấp xã, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm tại các đồn Biên phòng cùng cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ thuộc Đội Kiểm soát hải quan, Chi cục Hải quan khu vực XI.

Bộ đội biên phòng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tổ chức tuần tra. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Trước đó, phóng viên TTXVN đã thông tin về việc triển khai Đề án xây dựng "xã biên giới sạch về ma túy" và Đề án "xây dựng thành phố Vinh sạch về ma túy".

Đến cuối năm 2025, Nghệ An có thêm 32 địa bàn cấp xã được công nhận đạt tiêu chí "xã không ma túy", chiếm gần 20% tổng số địa bàn không ma túy của tỉnh, trong đó có nhiều xã miền núi, biên giới như Mường Xén, Chiêu Lưu, Na Loi, Mường Típ...

Nghệ An cũng phấn đấu hết năm 2030, có ít nhất 50% đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn “không ma túy” và từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống xã hội./.

Nghệ An: Khen thưởng lực lượng mưu trí, thu giữ 15.200 viên ma túy tổng hợp Thực hiện Chuyên án NA 126.3 ngày 18/7, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Xồng Nhìa Xênh (sinh năm 1995), trú tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), khi đang vận chuyển trái phép 3.200 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.