Xã hội

Nghệ An hỗ trợ đến 5 triệu đồng mỗi tháng cho lực lượng trực tiếp phòng, chống ma túy

Nghệ An phấn đấu hết năm 2030, có ít nhất 50% đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn “không ma túy” và từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống xã hội.

Trịnh Duy Hưng
Lực lượng Hải quan kiểm tra hành lý của khách nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Lực lượng Hải quan kiểm tra hành lý của khách nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Nhằm khuyến khích, động viên các địa phương và lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả xây dựng địa bàn không ma túy, tỉnh Nghệ An quy định mức hỗ trợ cao nhất 5 triệu đồng/người/tháng đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham mưu, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Theo quy định, các xã, phường lần đầu được công nhận đạt tiêu chí địa bàn không ma túy được hỗ trợ 50 triệu đồng; các địa phương tiếp tục giữ vững danh hiệu, không bị đưa ra khỏi danh sách địa bàn không ma túy được hỗ trợ 30 triệu đồng.

Đối với lực lượng chuyên trách, mức hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng áp dụng đối với lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ thuộc Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và người lao động tại các cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh).

Mức hỗ trợ 2,5 triệu đồng/người/tháng áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham mưu, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy thuộc Phòng Tham mưu Công an tỉnh, Công an cấp xã, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm tại các đồn Biên phòng cùng cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ thuộc Đội Kiểm soát hải quan, Chi cục Hải quan khu vực XI.

ttxvn-tuantra.jpg
Bộ đội biên phòng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tổ chức tuần tra. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Trước đó, phóng viên TTXVN đã thông tin về việc triển khai Đề án xây dựng "xã biên giới sạch về ma túy" và Đề án "xây dựng thành phố Vinh sạch về ma túy".

Đến cuối năm 2025, Nghệ An có thêm 32 địa bàn cấp xã được công nhận đạt tiêu chí "xã không ma túy", chiếm gần 20% tổng số địa bàn không ma túy của tỉnh, trong đó có nhiều xã miền núi, biên giới như Mường Xén, Chiêu Lưu, Na Loi, Mường Típ...

Nghệ An cũng phấn đấu hết năm 2030, có ít nhất 50% đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn “không ma túy” và từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)
#chương trình xây dựng xã không ma túy #hỗ trợ lực lượng phòng chống ma túy #phấn đấu tiêu diệt ma túy ở Nghệ An #đề án xây dựng thành phố Vinh sạch ma túy #chương trình giảm thiểu tác hại ma túy Nghệ An
Theo dõi VietnamPlus

Buôn bán, vận chuyển ma túy vào Việt Nam

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện trên Biển Đông, dự báo ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Bắc Biển Đông và các tỉnh phía Bắc Việt Nam, đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Công nghệ thi công đào hầm NATM "hệ Đèo Cả"

Công nghệ thi công đào hầm NATM "hệ Đèo Cả"

Tập đoàn Đèo Cả đã nghiên cứu và phát triển phương pháp thi công hầm đường bộ bằng cách tăng không gian tiếp cận cho phép triển khai đồng thời các mũi đào và các công tác hỗ trợ thi công.

Khám chữa bệnh cho người bệnh. (Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN)

Hệ thống y tế đa cực, đưa y tế đến gần dân

Nếu hệ thống y tế đa tầng là công cụ hữu hiệu chăm sóc sức khỏe liên tục cho người dân thì đa cực là lời giải cho bài toán tổ chức không gian y tế của đô thị hiện đại của Thành phố Hồ Chí Minh.