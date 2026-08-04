Người dân dưới chân núi Hòn Thông thấp thỏm trước nguy cơ sạt lở, đá lăn

Mỗi khi xuất hiện những đợt mưa lớn kéo dài hoặc bước vào mùa mưa bão, nhiều hộ dân sinh sống dưới chân núi Hòn Thông (thôn Đức Xuân, xã Quỳnh Phú, Nghệ An), lại sống trong tâm trạng bất an.

Những khối đá lớn nằm cheo leo trên sườn và đỉnh núi, các vệt sạt lở kéo dài cùng dấu hiệu phong hóa ngày càng rõ khiến người dân luôn thấp thỏm trước nguy cơ một trận mưa lớn có thể kéo theo đất, đá đổ xuống khu dân cư bất cứ lúc nào.

Núi Hòn Thông nằm sát khu dân cư thôn Đức Xuân (gần cửa biển Lạch Quèn). Dưới chân núi là hàng chục ngôi nhà, công trình dân sinh cùng tuyến đường đi lại của người dân.

Ghi nhận thực tế cho thấy nhiều vị trí trên sườn núi đã xuất hiện các cung sạt lở lớn, bề mặt đất bị rửa trôi, để lộ các khối đá có kích thước lớn nằm chênh vênh.

Một số cây lớn sau các trận mưa, bão năm 2025 bị bật gốc, chết khô, làm giảm khả năng giữ đất, giữ nước, khiến nguy cơ xói mòn và sạt lở tiếp tục gia tăng.

Ngay dưới chân núi, nhiều hộ dân đã phải tự tìm cách giảm thiểu rủi ro bằng đóng cọc, căng lưới để ngăn những viên đá nhỏ lăn từ trên cao xuống. Tuy nhiên, các biện pháp này chỉ có tác dụng đối với đất đá kích thước nhỏ, gần như không thể phát huy tác dụng nếu xảy ra sạt lở lớn hoặc đá tảng rơi xuống.

Một số đoạn bờ kè bảo vệ chân núi do người dân xây dựng đã xuất hiện tình trạng rạn nứt. Khu vực bể chứa nước sinh hoạt của người dân cũng nằm sát chân núi. Nếu xảy ra sạt lở lớn, không chỉ nhà cửa mà hệ thống hạ tầng thiết yếu của địa phương cũng có thể bị tác động.

Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần khuyến cáo, tại khu vực chân núi Hòn Thông vẫn xuất hiện một số công trình xây dựng. Việc tác động đến địa tầng trên chân núi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, có thể làm gia tăng nguy cơ sụt trượt đất đá. Thực tế đã ghi nhận một số công trình xuất hiện tình trạng rạn nứt, lún sụt do nền địa chất không ổn định.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Phú, trước phản ánh của người dân về nguy cơ đá lăn tại khu vực đỉnh núi Hòn Thông, tháng 4/2026, đơn vị đã tổ chức khảo sát thực địa.

Qua kiểm tra bước đầu, xác định khu vực đỉnh núi có nhiều khối đá lớn bị phong hóa, kết cấu rời rạc, nằm ở vị trí cheo leo trên sườn dốc đứng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đá lăn, nhất là khi mưa lớn, gió mạnh.

Ngay sau khi khảo sát, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã phối hợp tuyên truyền, cảnh báo người dân nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai, hạn chế đi lại tại khu vực chân núi trong thời điểm mưa bão.

Ông Hồ Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Phú, Nghệ An, cho biết Ủy ban Nhân dân xã đã giao Ban Chỉ huy Quân sự xã liên hệ đơn vị Công binh trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An để xây dựng phương án xử lý các vị trí xung yếu, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, đá lăn trên núi Hòn Thông.

Hiện tại, địa phương đã xây dựng phương án bảo vệ an toàn về tính mạng, tài sản cho người dân theo từng cấp độ. Cấp độ lớn nhất là di dời các hộ dân khi cần thiết.

Thượng tá Hồ Xuân Tiến, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Quỳnh Phú, Nghệ An cho biết, việc tổ chức khảo sát địa chất, đánh giá mức độ ổn định của các khối đá; xây dựng phương án gia cố, xử lý các vị trí nguy hiểm và khoanh vùng, cắm biển cảnh báo sẽ được đơn vị phối hợp với lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự hoàn tất trong tháng 8/2026, nhằm bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân.../.

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