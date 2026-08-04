Mỹ: Cháy rừng bùng phát dữ dội khiến khoảng 65.000 người phải sơ tán

Ngày 3/8, các đám cháy rừng bùng phát dữ dội do hạn hán kéo dài và nắng nóng cực đoan vẫn càn quét thành phố Spokane, bang Washington thuộc Tây Bắc nước Mỹ, khiến khoảng 65.000 người phải sơ tán và khoảng 700-1.100 công trình bị thiêu rụi.

Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa vẫn nỗ lực chạy đua với thời gian, tận dụng từng khoảnh khắc quý giá để sớm khống chế ngọn lửa.

Theo hệ thống thông tin liên ngành liên bang InciWeb, ba đám cháy lớn tại các khu vực Old Trails, Fairview và Autumn Lane đã thiêu rụi diện tích gần 32,5km2.

Các đoạn video ghi lại hiện trường sau vụ cháy hôm 2/8 cho thấy hàng loạt ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại phần lò sưởi bằng gạch và nền móng.

Nhờ nền nhiệt giảm, độ ẩm không khí tăng, lực lượng cứu hỏa đã ghi nhận bước tiến đáng kể trong việc khống chế hai trong số ba đám cháy kể trên. Bên cạnh đó, giới chức địa phương cho biết hiện chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào.

Dự báo nhiệt độ sẽ tiếp tục dịu hơn trong ngày 3-4/8. Tuy nhiên, khoảng thời gian dễ chịu này sẽ không kéo dài, khi xu hướng nắng nóng quay trở lại từ giữa tuần này, đẩy nhiệt độ lên mức khoảng 30 độ C, trong khi độ ẩm tương đối giảm xuống chỉ còn hơn 10%.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 3/8, Cảnh sát trưởng Spokane John Nowels cho biết lực lượng chức năng đang tìm cách kết nối với 14 người chưa thể liên lạc qua điện thoại di động, song hiện chưa coi họ là mất tích.

Bên cạnh đó, ông Nowels nhấn mạnh việc các lực lượng cứu hộ nỗ lực đưa khoảng 65.000 người sơ tán kịp thời khỏi khu vực nguy hiểm chỉ trong vài giờ là một kết quả đáng kinh ngạc.

Trong khi đó, Thị trưởng Spokane Lisa Brown cho biết lực lượng chức năng đang rà soát từng khu phố để đánh giá mức độ thiệt hại và nguy cơ bùng phát cháy trở lại. Do đó, hiện vẫn chưa thể thông báo khi nào người dân có thể quay về nhà.

Thống đốc bang Washington Bob Ferguson nhận định theo góc độ lịch sử, đây có lẽ là thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại Spokane.

Hiện chính quyền thành phố này đang chờ chính phủ liên bang phê duyệt gói hỗ trợ, trong đó có các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, dọn dẹp, cung cấp vật tư y tế và cứu trợ, bố trí nơi ở tạm thời cũng như đảm bảo nguồn điện khẩn cấp.



Theo bản đồ mất điện do công ty điện lực địa phương Avista công bố, tính đến sáng 3/8, hơn 6.445 khách hàng vẫn chưa có điện do ảnh hưởng của các đám cháy.

Giám đốc Sở Tài nguyên Thiên nhiên bang Washington David Upthegrove cho biết các đám cháy tại Spokane chỉ là ba trong số 16 vụ cháy lớn đang hoành hành trên khắp bang Washington.

Tại miền Tây nước Mỹ, lệnh sơ tán bắt buộc vẫn có hiệu lực trong ngày 3/8 đối với một phần thành phố Fillmore, bang Utah khi đám cháy rừng Widemouth 2 lan rộng nhanh chóng với diện tích ảnh hưởng lên gần 283km2.

Cụ thể, Phó Thống đốc bang Utah Deidre Henderson cho biết lệnh sơ tán tại Fillmore áp dụng đối với khu vực nằm ở phía Đông tuyến Quốc lộ 99, từ đường 500 South đến đường 1600 South.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Millard cho biết khoảng 25 ngôi nhà tại hai thị trấn Kanosh và Meadow đã được sơ tán. Lệnh này cũng áp dụng đối với cư dân của cộng đồng Kanosh Band, cùng những người đang cắm trại hoặc tham gia các hoạt động giải trí tại khu vực đồi núi phía trên Meadow và Fillmore.

Bộ lạc người da đỏ Paiute tại bang Utah cho biết đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với Khu bảo tồn Kanosh Band hôm 2/8. Theo lực lượng cứu hỏa, đám cháy đã lan sang hạt Sevier vào chiều cùng ngày, khiến khu vực Rockwood ở phía trên thị trấn Joseph đối mặt với nguy cơ bị ảnh hưởng.

Theo Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA), hơn 1.000 hộ gia đình thuộc diện phải sơ tán tại thời điểm bang Utah đề nghị chính phủ liên bang hỗ trợ công tác chữa cháy. FEMA đã phê duyệt yêu cầu hỗ trợ này hôm 2/8.



Utah Fire Info - hệ thống thông tin liên ngành về cháy rừng của bang Utah cho biết tính đến hết ngày 3/8, đám cháy do sét đánh gây ra, bùng phát từ ngày 27/7 vẫn chưa được khống chế./.

Quốc hội Mỹ chia rẽ về đề xuất yêu cầu Canada bồi thường do khói cháy rừng Giới quan sát nhận định tranh luận về khói cháy rừng nhiều khả năng sẽ tiếp tục tác động đến quan hệ Mỹ-Canada trong thời gian tới, nhất là khi biến đổi khí hậu làm gia tăng vụ cháy rừng ở Bắc Mỹ.