Cần Thơ đề xuất bổ sung 19 dự án nguồn điện mới tổng công suất hơn 42.000 MW

Chiều 4/8, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ làm việc với Đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Trương Thanh Hoài làm Trưởng đoàn về định hướng phát triển công nghiệp, năng lượng và tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị Bộ Công Thương xem xét cập nhật Quy hoạch điện VIII điều chỉnh theo các kiến nghị của địa phương; trong đó, bổ sung 19 dự án nguồn điện mới với tổng công suất 42.175 MW, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, tạo nền tảng để Cần Thơ trở thành trung tâm năng lượng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết Bộ đang thực hiện rà soát, điều chỉnh và cập nhật Quy hoạch điện VIII theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong bối cảnh nhu cầu điện tăng rất nhanh, trong khi nhiều dự án nguồn điện, đặc biệt là các dự án nhiệt điện và năng lượng tái tạo, vẫn chậm tiến độ.

Theo Thứ trưởng, việc điều chỉnh quy hoạch là yêu cầu cấp bách nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đánh giá sau khi mở rộng địa giới hành chính, Cần Thơ sở hữu tiềm năng phát triển năng lượng rất lớn, có thể trở thành "pin năng lượng" của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ Công Thương xác định đây là địa bàn trọng điểm để tập trung hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ cơ chế, chính sách, thúc đẩy phát triển đồng bộ các dự án nguồn và lưới điện, qua đó vừa bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, vừa tạo động lực phát triển công nghiệp, thương mại và tăng trưởng kinh tế của thành phố cũng như toàn vùng.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên, trên cơ sở rà soát toàn bộ danh mục nguồn điện, lưới điện và phương án đấu nối, Ủy ban Nhân dân thành phố đã gửi Bộ Công Thương nhiều văn bản đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch điện VIII điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển của địa phương.

Đối với các dự án đang có trong quy hoạch, thành phố đề xuất điều chỉnh 17 dự án với tổng công suất 3.416,8 MW, gồm điều chỉnh tiến độ 3 dự án nhiệt điện công suất 2.250 MW; điều chỉnh vị trí và phương án đấu nối của 9 dự án điện gió tổng công suất 688,8 MW; điều chỉnh phương án đấu nối và tiến độ của 4 dự án điện mặt trời tổng công suất 472 MW; điều chỉnh tiến độ một dự án điện rác công suất 6 MW.

Đáng chú ý, thành phố kiến nghị bổ sung mới 19 dự án nguồn điện với tổng công suất 42.175 MW. Cụ thể, gồm 2 dự án nhiệt điện khí Long Phú 2 và Long Phú 3 với tổng công suất 2.500 MW; 3 dự án điện gió trên bờ và gần bờ tổng công suất 475 MW; 8 dự án điện gió ngoài khơi có tổng công suất 30.000 MW, trong đó giai đoạn 2026-2030 dự kiến phát triển 11.200 MW và giai đoạn 2031-2035 phát triển 18.800 MW; cùng 6 dự án điện mặt trời tập trung với tổng công suất 9.200 MW đến năm 2035.

Việc rà soát được thực hiện trên nguyên tắc khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng, bảo đảm đồng bộ giữa nguồn và lưới điện, khả năng giải tỏa công suất, sử dụng hiệu quả quỹ đất và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội sau khi điều chỉnh địa giới hành chính.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng kiến nghị Bộ Công Thương chủ trì tháo gỡ khó khăn để sớm triển khai hai dự án Ô Môn II và Sông Hậu II; xem xét chấp thuận các đề xuất cập nhật Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; xây dựng cơ chế phát triển công nghiệp phụ trợ năng lượng, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư sản xuất thiết bị điện gió, pin năng lượng, nâng tỷ lệ nội địa hóa; hỗ trợ nghiên cứu xây dựng Đề án Trung tâm năng lượng và công nghiệp sinh thái thành phố Cần Thơ; đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống truyền tải điện nhằm giải tỏa công suất các dự án nguồn điện.

Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ Huỳnh Thanh Sử báo cáo tình hình triển khai các dự án nguồn điện trên địa bàn Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Theo ông Huỳnh Thanh Sử, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Cần Thơ hiện có 57 dự án nguồn điện trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh với tổng công suất 12.192,7 MW.

Trong đó, 16 dự án đã vận hành với tổng công suất khoảng 2.504,5 MW; 9 dự án đang thi công đạt 5.092,5 MW; 14 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng công suất 3.083,8 MW; còn 18 dự án có tổng công suất 1.512 MW đang thực hiện lựa chọn nhà đầu tư. Thành phố cũng có hệ thống lưới truyền tải gồm các trạm biến áp và đường dây 500 kV, 220 kV đang vận hành và tiếp tục được đầu tư mở rộng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển phụ tải.

Nhiều dự án trọng điểm đã được triển khai đúng tiến độ, góp phần nâng tổng công suất nguồn điện đã vận hành và đã được chấp thuận chủ trương đầu tư lên 10.680,7 MW, tương đương 87,6% tổng công suất quy hoạch.

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu I đã vận hành thương mại; Nhà máy Nhiệt điện Long Phú I và chuỗi khí-điện Lô B-Ô Môn đang được tập trung triển khai; hệ thống truyền tải điện từng bước được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện giải tỏa công suất các nguồn điện mới.

Tuy nhiên, Cần Thơ cũng đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Nổi bật là hai dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn II và Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu II có nguy cơ chậm tiến độ; 18 dự án nguồn điện chưa hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư; tiến độ đầu tư lưới truyền tải 500 kV và 220 kV chưa đồng bộ với tiến độ phát triển nguồn điện; công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư vẫn còn nhiều trở ngại.

Để khắc phục những tồn tại trên, thành phố xác định tiếp tục tập trung tháo gỡ các khó khăn đối với chuỗi khí-điện Lô B-Ô Môn và các công trình truyền tải 500 kV, 220 kV; đẩy nhanh thủ tục đầu tư các dự án đã được chấp thuận chủ trương; hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án còn lại; đồng thời phối hợp Bộ Công Thương rà soát, cập nhật quy hoạch phù hợp với nhu cầu phụ tải và định hướng phát triển sau khi mở rộng địa giới hành chính.

Một dự án điện gió trên bờ đang hoạt động ở xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Cần Thơ cũng định hướng khai thác hiệu quả lợi thế của các trung tâm điện lực Ô Môn, Sông Hậu và Long Phú để từng bước xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm năng lượng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Huỳnh Thanh Sử, các dự án đã vận hành, đang thi công và đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hiện chiếm khoảng 85% tổng công suất trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Cần Thơ đã tập trung phối hợp các bộ, ngành tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư; song vẫn còn nhiều vướng mắc về cơ chế, lựa chọn nhà đầu tư, giải phóng mặt bằng và năng lực tài chính của một số chủ đầu tư.

Lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, việc bổ sung các dự án mới là cần thiết để khai thác tối đa tiềm năng năng lượng sau khi mở rộng địa giới hành chính và đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của thành phố./.

Tháo gỡ điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng mới cho Cần Thơ và vùng ĐBSCL Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm những dự án còn ách tắc, qua đó hình thành các động lực tăng trưởng mới cho Cần Thơ nói riêng và toàn vùng ĐBSCL nói chung.