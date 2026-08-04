Ngoại giao kinh tế: Hỗ trợ doanh nghiệp Việt tiến vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Ngoại giao chính trị đã giúp Việt Nam giữ vững vị thế độc lập. Giờ đây, ngoại giao kinh tế sẽ đưa các thương hiệu Việt Nam vươn mình thịnh vượng, đạt mục tiêu tăng trưởng vĩ đại.

Trong giai đoạn 2021-2025, công tác ngoại giao phục vụ phát triển đã có những bước phát triển quan trọng, ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp thiết thực vào thành công chung của đất nước. Ngoại giao phục vụ phát triển, trọng tâm là ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ, đã trở thành một nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của ngoại giao Việt Nam.

Xây dựng giá trị Việt văn minh

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo rất rõ: “Ngoại giao phải chủ động mở đường, chuyển mạnh từ thu hút nguồn lực sang kiến tạo nguồn lực phục vụ phát triển.”

Từ định hướng vĩ mô đó, để hiện thực hóa quyết sách chiến lược tối cao của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương về mục tiêu đưa nền kinh tế bứt phá đạt tốc độ tăng trưởng hai chữ số cho cả giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các chương trình hành động mang tính kiến tạo và đột phá, giải phóng toàn diện sức sản xuất của các doanh nghiệp nội địa.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 (ngày 4/8), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh ngành Ngoại giao cần chuyển mạnh từ tư duy phản ứng sang tư duy chủ động kiến tạo; biến sức ép bên ngoài thành dư địa phát triển mới. Mọi hoạt động đối ngoại phải hướng đến kết quả cuối cùng, có sản phẩm cụ thể, tiêu chí đánh giá rõ ràng và hiệu quả thực chất.

Trong dòng chảy ấy, các doanh nghiệp Việt đã chủ động, đồng hành cùng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài định vị một giá trị Việt Nam văn minh, đẳng cấp hoàn toàn mới trên trường quốc tế.

Tham luận tại Hội nghị, bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH cho rằng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “2 con số,” các vị Đại sứ không chỉ dừng lại ở vai trò hỗ trợ giao thương, mà phải trở thành mạng lưới đại diện chính danh tối cao của Quốc gia, những người đi kể câu chuyện thương hiệu thời đại mới của Việt Nam cho toàn thế giới, chủ động dẫn dắt đưa các chuỗi giá trị tự chủ, Xanh-Bền vững và Trân quý Mẹ Thiên nhiên của nước nhà cắm mốc sâu vào bản đồ thế giới.

Theo bà Thái Hương, để hệ thống ngoại giao tự tin kể câu chuyện Việt Nam trên trường quốc tế, chúng ta cần nhìn thẳng vào năng lực thực tế của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thời đại mới. Các doanh nghiệp nội địa của chúng ta ngày nay đang sở hữu một khát vọng lớn, từng bước vượt qua những nghịch lý khắt khe của tự nhiên và thị trường bằng tư duy quản trị số và công nghệ sinh học đột phá.

Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH phát biểu tham luận tại Hội nghị.(Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chia sẻ câu chuyện của Tập đoàn TH, bà Thái Hương cho hay khí hậu nước ta không hề tạo lợi thế cho doanh nghiệp sản xuất sữa tươi sạch chất lượng cao. Nhưng bằng tư duy vượt trội, tận dụng các thành tựu khoa học tiên tiến của thế giới và khoa học quản trị đan xen, doanh nghiệp Việt Nam đã từng bước làm chủ công nghệ, định vị ngoạn mục một cụm trang trại tập trung quy mô lớn nhất thế giới, thiết lập một tiêu chuẩn chất lượng chuẩn quốc tế.

Vượt lên trên những thành tựu về mặt con số, mô hình này đã chứng minh cho thế giới thấy một triết lý phát triển bền vững mẫu mực: Kinh doanh không phải chỉ vì lợi nhuận, mà phải dựa trên nền tảng trân quý Mẹ Thiên nhiên, và đích đến cuối cùng phải là mang lại Hạnh phúc đích thực cho con người.

“Không có giới hạn nào đối với khát vọng của con người Việt Nam nếu chúng ta biết đặt con người làm trung tâm, biết đứng trên vai những khổng lồ khoa học toàn cầu và áp dụng khoa học quản trị tiên tiến của nhân loại,” bà Thái Hương nhấn mạnh.

Ngoại giao kinh tế quảng bá hình ảnh đất nước

Từ góc độ doanh nghiệp, bà Thái Hương nêu rõ những khó khăn và chia sẻ giải pháp để xây dựng hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn ở trong nước đồng thời tận dụng ngoại giao kinh tế để quảng bá thương hiệu, hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.

Bà Thái Hương trích dẫn các báo cáo chiến lược của Bộ Y tế và Viện Dược liệu cho thấy Việt Nam sở hữu kho tàng vô giá với hơn 5.000 loài cây thuốc và hệ tri thức y học bản địa phong phú. Thế nhưng, cộng đồng doanh nghiệp trong nước đang phải đối mặt với một nghịch lý lớn khi phải nhập khẩu đến hơn 70% nguyên liệu và hoạt chất dược liệu thứ cấp từ nước ngoài, vốn là nguồn đã bị chiết tách bớt hoạt chất cốt lõi từ trước khi nhập về.

Để cùng các doanh nghiệp Việt xóa bỏ nghịch lý này, khép kín chuỗi giá trị nội địa và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thủ tướng, Tập đoàn TH đang khẩn trương triển khai Tổ hợp Kinh tế Xanh-Bền vững-ESG tại Quỳnh Lập (Nghệ An).

Quy trình sản xuất khép kín không phát thải ở Cụm trang trại bò sữa của TH. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Cụ thể, Tập đoàn TH tận dụng, thu hồi triệt để nguồn khí phát thải CO2, tạo dung môi xanh tinh vi bậc nhất thế giới hiện nay. Dòng khí phát thải tiếp tục được dẫn sâu vào quy trình nuôi trồng nấm sợi lên men để sản xuất thịt chay và đạm thực vật chất lượng cao phục vụ đa ngành thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm.

Trong một hệ sinh thái tuần hoàn, phế phẩm từ quá trình sinh học này được tối ưu hóa làm thức ăn cho mô hình nuôi cá đa tầng, tạo nên một chuỗi giá trị kinh tế khép kín, không rác thải, mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội và đáp ứng tuyệt đối tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường B2B quốc tế.

Đây là đề án chiến lược đang trong giai đoạn triển khai đồng bộ, được định vị là mô hình Kinh tế Xanh, Kinh tế Tuần hoàn mẫu mực, tiên phong hiện thực hóa cam kết quốc gia về Net-Zero và chuyển hóa carbon thành tài nguyên xanh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 (ngày 4/8). (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Để khai phá thị trường cấp cao, bà Thái Hương kiến nghị các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài kết hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và hệ thống các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, hỗ trợ đưa các mô hình chuỗi cung ứng xanh tuần hoàn, chuyển hóa carbon như Tổ hợp Quỳnh Lập tham gia trực tiếp vào các Hội chợ thương mại, Triển lãm quốc tế lớn tại nước sở tại.

Ngoại giao chính trị đã giúp Việt Nam giữ vững vị thế độc lập. Giờ đây, ngoại giao kinh tế, dưới sự định hướng tầm nhìn của Tổng Bí thư, sự điều hành quyết liệt của Thủ tướng và sự dấn thân của các Đại sứ, nhất định sẽ đưa các thương hiệu Việt Nam vươn mình thịnh vượng. Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH

Theo bà Thái Hương, đây là giải pháp thực tiễn nhất để quảng bá trực quan, phá vỡ các rào cản kỹ thuật bảo hộ, kết nối thẳng các nguồn đầu vào thượng hạng đạt chuẩn ESG (Thực phẩm sạch, Dược phẩm chữa lành, Mỹ phẩm thiên nhiên) của doanh nghiệp Việt với mạng lưới thu mua toàn cầu của các tập đoàn sản xuất lớn tại Mỹ, EU và Nhật Bản.

“Ngoại giao chính trị đã giúp Việt Nam giữ vững vị thế độc lập. Giờ đây, ngoại giao kinh tế, dưới sự định hướng tầm nhìn của Tổng Bí thư, sự điều hành quyết liệt của Thủ tướng và sự dấn thân của các Đại sứ, nhất định sẽ đưa các thương hiệu Việt Nam vươn mình thịnh vượng, đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên giàu có, văn minh và phát triển Xanh-Bền vững, hài hòa cùng Mẹ Thiên nhiên,” bà Thái Hương bày tỏ kỳ vọng./.

Chiến lược của TH xuất phát từ nhận thức đúng đắn là muốn phát triển bền vững thì phải ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tập đoàn TH chia sẻ kinh nghiệm giảm phát thải bằng mô hình đệm lót sinh học Giải pháp đệm lót sinh học, một trong những mô hình tuần hoàn hiệu quả, đang được vận hành tại chuỗi trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao của đơn vị sản xuất sữa tươi sạch hàng đầu Việt Nam.