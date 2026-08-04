Gián đoạn nguồn cung LNG, Bỉ tăng phụ thuộc vào Nga

Bloomberg cho biết trong tháng 7 qua, hoạt động nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Bỉ phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung từ Nga trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy năng lượng vào châu Âu.

Đại đa số người tiêu dùng châu Âu đã chủ động hạn chế mua LNG tích trữ cho mùa Đông do giá khí đốt liên tục neo ở mức cao kỷ lục, hệ quả từ những đứt gãy nghiêm trọng trong hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz.

Riêng tại Bỉ, nước này vẫn phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung từ Nga, dù đã giảm so với hồi đầu năm. Đáng chú ý là sự lệ thuộc của Bỉ diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức ban hành sắc lệnh cấm hoàn toàn LNG của Nga từ năm 2027.

Dữ liệu chỉ ra rằng dòng chảy LNG đổ vào Bỉ - quốc gia nhập khẩu lượng LNG lớn thứ tư tại châu Âu trong năm ngoái, đã sụt giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Bỉ mua khoảng 0,4 triệu tấn LNG từ Nga, đồng thời tiếp nhận khí đốt vận chuyển qua đường ống dẫn từ Na Uy và Anh.

Theo lộ trình, các quốc gia thành viên EU phải chủ động cắt giảm lượng LNG mua của Nga sau khi lệnh cấm đối với các hợp đồng ngắn hạn đã chính thức có hiệu lực từ tháng 4 vừa qua, mở đường cho lệnh cấm toàn diện kể từ năm 2027. Tuy nhiên trên thực tế, gián đoạn nguồn cung khí đốt từ Trung Đông khiến các nước đang phải ráo riết tìm kiếm các nguồn cung thay thế.

Cảng Zeebrugge của Bỉ - một trong những hạ tầng tiếp nhận và tái hóa khí LNG quan trọng nhất Tây Âu, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp nhận các tàu chở dầu từ dự án Yamal LNG của Nga ở vùng Bắc Cực.

Nếu không tiếp nhận nguồn LNG này để duy trì áp suất cho hệ thống mạng lưới, Bỉ và các quốc gia láng giềng như Đức và Hà Lan sẽ đối mặt với nguy cơ sụp đổ an ninh năng lượng công nghiệp ngay trước ngưỡng cửa mùa Đông 2026-2027.

Tính đến thời điểm này, Nga vẫn là nhà cung cấp LNG lớn thứ hai cho EU, chỉ xếp sau Mỹ./.

EU nhập khẩu LNG từ Nga ở mức cao kỷ lục trước lệnh cấm Các nước EU đã nhập khẩu gần 10 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng từ nhà máy Yamal của Nga trong nửa đầu năm 2026, mức cao nhất từ trước đến nay, trước khi lệnh cấm nguồn cung của Nga có hiệu lực.