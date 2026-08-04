Vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang: Sáng mai (5/8), công bố phương án xử lý

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, sáng mai, 9 giờ sáng mai, ngày 5/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức họp báo để thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Dự kiến tại họp báo, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông tin phản hồi đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức cho thí sinh điểm thi này được thi lại môn Toán. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, kết quả lấy ý kiến cho thấy, 322/322 phụ huynh học sinh, tương đương 100%, cùng 6/6 thí sinh tự do đều thống nhất đề nghị tổ chức thi lại môn Toán để bảo đảm tính công bằng, khách quan, minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thí sinh.

Trước đó, như Báo Điện tử VietnamPlus đã thông tin, trong tổng số 328 học sinh của trường dự thi, có 299 em đạt từ 9 điểm trở lên ở môn Toán, trong đó 147 em đạt điểm 10. Điểm trung bình môn Toán của toàn trường đạt 9,58.

Từ kết quả thi bất thường, cơ quan Công an tỉnh Tuyên Quang đã điều tra và khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định rút vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý.

Được biết đến thời điểm này đã có 27 bị can bị khởi tố để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các cán bộ phụ trách điểm thi đã cấu kết thực hiện gian lận, bố trí để thư ký điểm thi là giáo viên môn Toán của Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang vào tận phòng thi hướng dẫn thí sinh làm bài. Vụ việc gây chấn động dư luận vi phạm nghiêm trọng quy chế thi./.

Sai phạm tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Tuyên Quang: Đề nghị thi lại môn Toán Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang phối hợp gặp mặt cha mẹ học sinh, học sinh trường THPT chuyên Tuyên Quang, thí sinh tự do và sẽ báo cáo trình Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thi lại môn Toán.