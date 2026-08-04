Đắk Lắk: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng sau gần 9 năm lẩn trốn

Ngày 4/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Lựu (sinh năm 1983, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, từ năm 2015 đến tháng 7/2017, Nguyễn Thị Lựu, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi giới bất động sản Ban Mê (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối như đưa ra thông tin về các thửa đất không có thật, sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 68 cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, với tổng số tiền hơn 26,598 tỷ đồng.

Ngày 14/8/2017, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lựu để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, điều 174, Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, trước thời điểm thi hành các quyết định tố tụng, Nguyễn Thị Lựu đã bỏ trốn. Ngày 15/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định truy nã đối với bị can.

Trong thời gian lẩn trốn, Nguyễn Thị Lựu đã phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi đặc điểm khuôn mặt, sử dụng giấy tờ tùy thân giả nhằm che giấu nhân thân, trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Sau gần 9 năm truy tìm, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ thành công đối tượng vào cuối tháng 7/2026.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật./.

Nữ kế toán phường lĩnh án 22 năm tù vì lừa đảo và giả mạo giấy tờ Do cần tiền chi tiêu cá nhân và đầu tư làm ăn nên Nhung đã nảy sinh ý định lừa đảo, sử dụng thông tin gian dối và giấy tờ giả để chiếm đoạt tài sản của nhiều người nhẹ dạ với số tiền lớn.