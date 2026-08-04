Đồng Nai: Phát hiện xe khách chở hơn 800kg thực phẩm chế biến không rõ nguồn gốc

Ngày 4/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến ĐT.741, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai phát hiện một xe khách vận chuyển hơn 800kg thực phẩm đã qua chế biến không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 4 phát hiện xe ôtô khách biển số 61H-203.46 của nhà xe Tuyết Luận có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khoang chứa hành lý của xe có 7 thùng xốp chứa cá viên, tôm viên các loại, với tổng trọng lượng khoảng 440kg và 6 bao nylon chứa bò viên, tổng trọng lượng khoảng 371kg.

Toàn bộ số thực phẩm đã qua chế biến được vận chuyển chung với nhiều loại hàng hóa khác trong khoang hành lý, không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa nêu trên.

Tổ công tác đã bàn giao vụ việc cùng tang vật, phương tiện và các giấy tờ có liên quan cho Công an phường Đồng Phú để lập biên bản tạm giữ, tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

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