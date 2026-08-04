Bốc thăm đất tái định cư cho người dân phục vụ dự án sân bay Gia Bình

Ngày 4/8, Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị bốc thăm vị trí lô đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho 196 hộ dân Đỗ Xá, thôn Quỳnh Phú thuộc diện thu hồi đất thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình, khu dân cư Đỗ Xá có 196 hộ dân bốc thăm vị trí 413 lô đất, trong đó có 131 lô đất khu tái định cư; 282 lô đất thuộc diện giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình phổ biến quy chế bốc thăm vị trí lô đất tái định cư, giao đất đối với các gia đình đủ điều kiện được tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Theo đó, quy trình bốc thăm được thực hiện như sau: Các hộ dân bốc số thứ tự và căn cứ vào đó để tiến hành lần lượt bốc thăm lô đất tại vị trí 1, 2, 3 của khu tái định cư.

Để việc tổ chức bốc thăm vị trí các lô đất được thuận lợi, trước đó, địa phương đã tổ chức thông báo nội dung, đề nghị người dân chuẩn bị và mang theo đầy đủ giấy tờ cần thiết (giấy mời, căn cước công dân, bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy ủy quyền hợp pháp) khi dự hội nghị.

Công tác tổ chức được thực hiện chặt chẽ, công khai và minh bạch dưới sự giám sát của chính quyền, đoàn thể xã, cán bộ thôn, các hộ dân.

Trong quá trình bốc thăm, các hộ dân nghiêm túc chấp hành quy chế, phối hợp thực hiện đúng hướng dẫn của Ban tổ chức. Lực lượng công an xã và Ban chỉ huy quân sự xã bố trí cán bộ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong suốt quá trình diễn ra bốc thăm.

Người dân bốc thăm đất tái định cư phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Trước đó, địa phương bố trí 120 cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an, dân quân tự vệ và đoàn viên, 20 xe vận tải hỗ trợ gần 200 lượt hộ gia đình khu dân cư Đỗ Xá di chuyển tài sản đến nơi tạm cư.

Hiện nay, cơ bản người dân Đỗ Xá đã tìm được chỗ tạm cư mới, sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Việc tổ chức bốc thăm đất tái định cư và các hoạt động hỗ trợ người dân di chuyển tài sản nhằm bảo đảm quyền lợi cho các hộ dân Đỗ Xá thôn Quỳnh Phú, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Song song với đó, việc triển khai xây dựng hạ tầng khu tái định cư cũng được triển khai mạnh mẽ.

Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu nhà đầu tư nêu cao tinh thần trách nhiệm, trước mắt cần tập trung xây dựng biểu tiến độ thực hiện dự án, huy động tối đa trang thiết bị, máy móc, vật liệu, nhân lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” bảo đảm hoàn thành cơ bản hạ tầng kỹ thuật các dự án tái định cư trước ngày 2/8/2026.

Các cơ quan, đơn vị của tỉnh, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phối hợp để dự án đạt kết quả cao./.

Chi trả hơn 1.118 tỷ đồng bồi thường đợt 1 phục vụ xây dựng sân bay Gia Bình Việc tiến hành chi tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư góp phần bảo đảm quyền lợi và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống tạm cư sau khi đã bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án sân bay Gia Bình.