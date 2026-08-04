Uông Bí chi trả bồi thường đợt đầu dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh

Ngày 4/8, Ủy ban Nhân dân phường Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đợt 1 cho 15 hộ dân đầu tiên bị ảnh hưởng bởi Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh.

Tổng số tiền chi trả trong đợt này là 4,8 tỷ đồng, tương ứng diện tích thu hồi 0,99ha.

Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh đi qua địa bàn phường Uông Bí có tổng diện tích thu hồi dự kiến là 31,53ha; trong đó gồm 1,47ha đất ở, 13,81ha đất trồng cây hằng năm, 15,57ha đất nông nghiệp còn lại và 0,68ha đất khác.

Dự án tác động đến 260 trường hợp (gồm 257 hộ gia đình, cá nhân và 3 tổ chức), dự kiến bố trí tái định cư cho 75 hộ dân.

Tính đến nay, phường Uông Bí đã hoàn thành công tác kiểm đếm hiện trạng, tài sản trên đất đối với 257/257 hộ gia đình, cá nhân, tương ứng 431 thửa đất và 80 ngôi mộ. Quá trình kiểm đếm diễn ra thuận lợi, không phải thực hiện trường hợp cưỡng chế nào.

Đối với 3 trường hợp liên quan đến đất của các tổ chức, địa phương sẽ triển khai ngay sau khi chủ đầu tư thống nhất phạm vi chiếm dụng.

Bên cạnh đó, phường đã hoàn thành xét duyệt nguồn gốc đất cho 230/260 trường hợp (tương ứng 392 thửa đất với diện tích 27,79ha); lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 110 trường hợp.

Trước đó, 12 hộ dân trên địa bàn đã đồng thuận với phương án và tự nguyện bàn giao 0,96 ha đất trồng lúa để phục vụ triển khai dự án.

Việc hoàn thành chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân đầu tiên là dấu mốc quan trọng trong công tác giải phóng mặt bằng tạo tiền đề thuận lợi để địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng sạch, đáp ứng đúng yêu cầu triển khai Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh theo kế hoạch đề ra.

Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh (tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên của Việt Nam) do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng (tương đương hơn 5,6 tỷ USD), chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Có khoảng hơn 1.700 hộ dân và 18 tổ chức trên 7 xã, phường của tỉnh Quảng Ninh (Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hà An và Tuần Châu) nằm trong diện giải phóng mặt bằng với diện tích hơn 156ha.

Tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng mức đầu tư khoảng 2.760 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9/2026.

Tuyến đường sắt tốc độ cao này dài 120km, đi qua 4 tỉnh/thành phố gồm Hà Nội-Bắc Ninh-Hải Phòng-Quảng Ninh được thiết kế đường đôi, khổ ray 1.435mm, điện khí hóa toàn tuyến.

Dự án được khởi công vào ngày 12/4/2026 tại Quảng Ninh và dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành cuối năm 2028./.

Quảng Ninh tháo gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao Quảng Ninh đã bàn giao 48,69 ha mặt bằng, tương đương 25,8% tổng diện tích toàn tuyến và trong khoảng 2 tháng tới, tỉnh phải tập trung hoàn thành thu hồi 74,2% diện tích còn lại (hơn 107 ha).