Trung Quốc duy trì cảnh báo mưa lớn và dông mạnh

Ngày 4/8, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) tiếp tục duy trì cảnh báo màu vàng về mưa lớn và cảnh báo màu xanh về thời tiết đối lưu mạnh-gồm các hiện tượng dông, gió giật mạnh và mưa đá-trong bối cảnh nhiều khu vực được dự báo đối mặt với thời tiết cực đoan trong 24 giờ tới.

Trung Quốc áp dụng hệ thống cảnh báo thời tiết gồm 4 cấp theo màu sắc với đỏ là mức nghiêm trọng nhất, tiếp đến là cam, vàng và xanh.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, từ 8h00 ngày 4/8 đến 8h00 ngày 5/8, mưa to đến rất to sẽ xảy ra tại nhiều tỉnh và khu vực, trong đó có Hắc Long Giang (Heilongjiang), Thiểm Tây (Shaanxi), Trùng Khánh (Chongqing), Hồ Bắc (Hubei), Vân Nam (Yunnan), Quảng Tây (Guangxi) và Quảng Đông (Guangdong).

Các khu vực trên có thể ghi nhận mưa lớn trong thời gian ngắn, với lượng mưa theo giờ tối đa lên tới 50 mm, thậm chí vượt 80 mm tại một số nơi, kèm theo các hiện tượng thời tiết đối lưu mạnh như dông, gió giật mạnh hoặc mưa đá.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc khuyến cáo chính quyền địa phương triển khai biện pháp kiểm soát giao thông trên các đoạn đường chịu ảnh hưởng của mưa lớn, tạm dừng hoạt động ngoài trời tại những khu vực trống trải, đồng thời sơ tán người dân khỏi các vùng có nguy cơ cao và những ngôi nhà xuống cấp.

Cùng ngày, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cũng tiếp tục duy trì cảnh báo màu xanh về thời tiết đối lưu mạnh, đồng thời cảnh báo Khu tự trị Nội Mông, khu vực Đông và Đông Bắc có thể xảy ra dông kèm gió giật mạnh hoặc mưa đá.

Theo dự báo khí hậu mới nhất được Cơ quan Khí tượng Trung Quốc công bố ngày 4/8, nước này có thể hứng chịu từ 2-3 cơn bão đổ bộ hoặc gây ảnh hưởng đáng kể trong tháng 8.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Phó Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc (NCC) Jia Xiaolong cho biết con số trên gần tương đương mức trung bình nhiều năm trong tháng 8 nhưng cường độ bão lại mạnh hơn bình thường. Dự báo, nhiệt độ trong tháng 8 tại phần lớn lãnh thổ Trung Quốc sẽ cao hơn mức trung bình nhiều năm, với 4 đợt nắng nóng đáng chú ý.

Về lượng mưa, các khu vực Đông Bắc, miền Bắc, miền Đông, miền Trung, miền Nam và Tây Nam Trung Quốc, cùng Khu tự trị Tây Tạng và Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, được dự báo có lượng mưa cao hơn mức trung bình. Trong tháng này có thể xảy ra 6 đợt mưa đáng chú ý.

Ông Jia cảnh báo, trong bối cảnh hiện tượng El Nino ở mức mạnh đến rất mạnh, Trung Quốc có thể ghi nhận lượng mưa và nhiệt độ cao hơn trung bình, đồng thời chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão trong tháng 8.

Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn thông báo của Cục Khí tượng Trung Quốc (CMA) cho biết hiện tượng khí hậu El Nino đang mạnh lên trên khắp Thái Bình Dương và phát triển theo quỹ đạo bất thường.

El Nino là hiện tượng khí hậu liên quan đến sự ấm lên bất thường và kéo dài của nhiệt độ bề mặt biển ở khu vực trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương. Các chuyên gia cho biết hiện tượng này thường đạt đỉnh vào cuối năm.

Tuy nhiên, dữ liệu giám sát từ Cục Khí tượng Trung Quốc cho thấy khu vực trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương đã đạt điều kiện El Nino từ tháng 5, với nhiệt độ bề mặt biển tiếp tục tăng trong tháng 6. Đến tháng 7 El Nino có xu hướng tăng mạnh và khả năng tăng cực mạnh trong tháng 8.

Cục Khí tượng Trung Quốc dự báo El Nino sẽ kéo dài ít nhất đến mùa Xuân năm sau, với tổng thời gian dự kiến gần bằng thời gian trung bình các hiện tượng El Nino trong lịch sử, tức khoảng 10-11 tháng. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn.

Nhà dự báo Chen Lijuan tại Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho biết dữ liệu lịch sử cho thấy El Nino ảnh hưởng đến khí hậu Trung Quốc theo những cách khác nhau trong các giai đoạn phát triển, đỉnh điểm và suy yếu.

Nhìn chung, vào mùa Hè những năm có El Nino, bão hình thành nhiều hơn và mạnh hơn ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và đổ bộ Trung Quốc với cường độ mạnh, gây tác động lớn đến các khu vực ven biển phía Đông Nam và phía Nam. Một số hệ thống cũng có thể di chuyển về phía Bắc và ảnh hưởng đến các khu vực rộng lớn hơn.

Vào mùa Thu và mùa Đông khi El Nino đạt đỉnh, lượng mưa ở miền Nam Trung Quốc có xu hướng tăng lên đáng kể. Vào mùa Xuân và mùa Hè khi El Nino suy yếu, nguy cơ lũ lụt cao hơn thường hay xảy ra ở lưu vực sông Dương Tử (Trường Giang) và khu vực Giang Nam.

Theo chuyên gia dự báo thời tiết Zhao Tao tại Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, nếu El Nino phát triển mạnh, vùng áp cao cận nhiệt đới Tây Thái Bình Dương có khả năng dịch chuyển xa hơn về phía Tây và mạnh lên, từ đó có thể cuốn nhiều không khí ấm và ẩm từ các vùng biển phía Nam vào các khu vực nội địa của Trung Quốc.

Khi luồng không khí chứa nhiều hơi ẩm này gặp không khí lạnh di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam, nó có thể gây ra mưa lớn thường xuyên và dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan ở một số khu vực.

Theo Báo cáo cập nhật khí hậu toàn cầu (2025-2029) của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), nhiệt độ trung bình toàn cầu có khả năng duy trì ở mức cao kỷ lục hoặc gần mức cao kỷ lục trong giai đoạn từ 2026-2030.

Giới chuyên gia Trung Quốc nhận định, dựa trên các quan sát lịch sử và phân tích, tác động khí hậu toàn cầu của El Nino mạnh thường đạt cường độ tối đa vào năm sau. Do đó, từ mùa Xuân đến mùa Hè năm sau, tác động của El Nino có thể sẽ tiếp tục gia tăng./.

Trung Quốc đối mặt với mùa mưa lũ diễn biến phức tạp Trong bối cảnh đang phải đối mặt với mùa mưa lũ diễn biến đặc biệt phức tạp và mạnh, khiến mực nước tại hàng trăm con sông dâng lên mức nguy hiểm, Trung Quốc vừa phát đi cảnh báo mới nhất.

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