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Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên trong mùa dịch cyclosporiasis

Ngày 3/8, giới chức y tế bang Michigan cho biết hai cư dân của bang đã tử vong sau khi mắc bệnh cyclosporiasis. Đây là những trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận trong mùa dịch năm nay tại Mỹ.

Đoàn Hùng
Khách hàng mua sắm tại siêu thị Costco ở bang Maryland. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)
Khách hàng mua sắm tại siêu thị Costco ở bang Maryland. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)

Ngày 3/8, giới chức y tế bang Michigan (Mỹ) cho biết hai cư dân của bang đã tử vong sau khi mắc bệnh cyclosporiasis. Đây là những trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận trong mùa dịch năm nay tại Mỹ.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn thông báo của Cơ quan Y tế và dịch vụ nhân sinh bang Michigan cho biết cả 2 bệnh nhân đều mắc các bệnh nền nghiêm trọng và tình trạng nhiễm ký sinh trùng, kết hợp với mất nước có thể đã khiến sức khỏe diễn biến xấu hơn.

Cơ quan này không công bố danh tính các nạn nhân và cho biết sẽ không cung cấp thêm thông tin. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh cyclosporiasis thường không phải là bệnh đe dọa tính mạng và các ca tử vong do bệnh này tại Mỹ là rất hiếm.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh mùa dịch cyclosporiasis năm nay diễn biến nghiêm trọng bất thường. Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, ít nhất 45 bang đã ghi nhận các ca mắc bệnh.

Riêng tại bang Michigan, từ đầu tháng 5 đến nay ghi nhận hơn 11.000 ca nhiễm, trong đó 193 bệnh nhân phải nhập viện, cao hơn nhiều so với các mùa dịch trước.

Giới chức y tế cho biết đợt bùng phát tại Michigan và 9 bang khác có liên quan đến rau xà lách iceberg được sử dụng tại hệ thống nhà hàng Taco Bell, do Taylor Farms cung cấp và được trồng tại miền Trung Mexico.

Trước đó, Taylor Farms đã tự nguyện thu hồi toàn bộ sản phẩm xà lách iceberg có nguồn gốc từ khu vực này phân phối tại thị trường Mỹ.

Taylor Farms từng nhiều lần liên quan đến các đợt bùng phát dịch bệnh qua thực phẩm, trong đó có vụ nhiễm vi khuẩn E. coli liên quan đến hành tây thái lát năm 2024 và một đợt bùng phát cyclosporiasis liên quan đến xà lách vào năm 2013.

CDC Mỹ cho biết số ca mắc cyclosporiasis tại Mỹ thường tăng từ tháng 5 - 8 hằng năm. Bệnh do ký sinh trùng Cyclospora cayetanensis gây ra và chủ yếu lây truyền qua thực phẩm hoặc nước uống bị nhiễm bẩn, đặc biệt là các loại rau, củ, quả tươi như xà lách, rau thơm, rau trộn đóng gói và các loại quả mọng.

Các triệu chứng thường gặp gồm tiêu chảy kéo dài, đau quặn bụng, đầy hơi, buồn nôn, chán ăn và mệt mỏi. Triệu chứng có thể xuất hiện sau 1-2 tuần kể từ khi ăn thực phẩm nhiễm ký sinh trùng, khiến việc xác định nguồn lây gặp nhiều khó khăn.

CDC Mỹ cho biết bệnh không lây trực tiếp từ người sang người. Nếu không được điều trị, các triệu chứng có thể kéo dài nhiều tuần hoặc tái phát. Phác đồ điều trị chủ yếu là sử dụng kháng sinh, phổ biến nhất là trimethoprim-sulfamethoxazole (Bactrim).

Giới chuyên gia y tế khuyến cáo người tiêu dùng theo dõi các thông báo thu hồi thực phẩm, rửa sạch rau quả trước khi sử dụng và đến cơ sở y tế nếu xuất hiện các triệu chứng tiêu chảy kéo dài, đặc biệt đối với người cao tuổi hoặc có bệnh nền./.

(TTXVN/Vietnam+)
#cyclosporiasis #Dịch cyclosporiasis #Ký sinh trùng Mỹ
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