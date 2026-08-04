Lở đất tại Ethiopia khiến ít nhất 14 người thiệt mạng

Ngày 4/8, người đứng đầu giáo phận Megabe Hadis Neka Tibeb Ababu cho biết ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ lở đất xảy ra khi các tín đồ đang cầu nguyện tại một tu viện ở vùng Amhara, miền Bắc Ethiopia.

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn lời ông Abadu nêu rõ lở đất xảy ra vào sáng sớm 3/8 ở Sela Dingay, cách thủ đô Addis Ababa khoảng 200 km về phía Đông Bắc, sau một đêm mưa lớn kèm theo sấm sét.

Bùn đất đổ xuống sườn đồi đã vùi lấp một phần tu viện Chính thống giáo Tsadkane Mariam, khiến 14 tín đồ đang cầu nguyện thiệt mạng và 5 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng đã được đưa đến Bệnh viện Debre Birhan điều trị.

Ethiopia hiện có hơn 3/4 dân số sống ở các vùng nông thôn và thường xuyên bị ảnh hưởng bởi các thảm họa liên quan đến khí hậu. Tháng 7/2024, ít nhất 257 người thiệt mạng do sạt lở đất ở miền Nam.

Trước đó, lũ lụt và sạt lở đất xảy ra vào tháng 3 cũng ở khu vực này đã cướp đi sinh mạng của 80 người. Hiện tại, Ethiopia đang hứng chịu các trận mưa lớn trong mùa mưa kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9./.

Lở đất ở Ethiopia: Số nạn nhân thiệt mạng lên đến hơn 70 người Số người thiệt mạng trong vụ lở đất ở khu vực Gamo, miền Nam Ethiopia có thể vượt quá 100 khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người được báo cáo mất tích trong thảm họa nghiêm trọng này.