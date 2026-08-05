Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan

Việt Nam và Thái Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6/8/1976 và từ đó đến nay, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển nhanh cả về chiều rộng và chiều sâu.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-7/8/2026.

Việt Nam và Thái Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6/8/1976. Từ đó đến nay, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển nhanh cả về chiều rộng và chiều sâu. Hai nước duy trì mối quan hệ tốt đẹp và sự tin cậy chính trị cao giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Đây chính là nền tảng vững chắc, quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai bên ngày càng sâu sắc, tin cậy ở tất cả các cấp, trên tất cả các kênh Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, doanh nghiệp, địa phương và giao lưu nhân dân./.