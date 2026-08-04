Thủ tướng: Ngành Ngoại giao góp phần tạo dựng cục diện đối ngoại thuận lợi cho phát triển

Sáng 4/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên toàn thể với chủ đề "Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới - Tư duy đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất."

Tham dự Phiên họp có hơn 500 đại biểu, gồm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao; đại diện tập đoàn, hiệp hội, doanh nghiệp cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức Bộ Ngoại giao. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố và 99 Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Phiên họp đã tập trung trao đổi các giải pháp phát huy vai trò đối ngoại trong phục vụ tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển và nâng cao năng lực tự chủ, tự cường và sức cạnh tranh quốc gia.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định ngoại giao phục vụ phát triển đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngoại giao, ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp thiết thực vào những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của đất nước.

Giai đoạn 2024-2025, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã triển khai hơn 1.200 hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch; hỗ trợ hơn 550 hoạt động kết nối của các địa phương; góp phần thúc đẩy ký kết khoảng 230 thỏa thuận hợp tác với các đối tác quốc tế.

Ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học-công nghệ, ngoại giao năng lượng và công tác đồng hành cùng doanh nghiệp đã chuyển mạnh từ xúc tiến sang hỗ trợ thực chất, góp phần mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực, tiếp cận công nghệ, bảo đảm an ninh kinh tế và ứng phó hiệu quả với các tình huống khủng hoảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngành Ngoại giao trong hơn 80 năm đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng nhấn mạnh ngành Ngoại giao đã góp phần quan trọng cùng cả hệ thống chính trị hình thành đồng bộ các quan điểm, chủ trương, mục tiêu phát triển đối ngoại, tạo cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc để đất nước giữ vững độc lập, tự chủ, chủ động, linh hoạt triển khai đường lối đối ngoại trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều biến động.

Ngành Ngoại giao đã góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo dựng cục diện đối ngoại thuận lợi cho phát triển; từng bước khẳng định đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam, thể hiện qua việc các đối tác đều mong muốn mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Công tác đối ngoại đã đóng góp tích cực vào việc huy động các nguồn lực bên ngoài, mở rộng thị trường, thúc đẩy thu hút đầu tư, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, qua đó góp phần nâng cao năng suất, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phục vụ phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với sứ mệnh bứt phá, tăng tốc và nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm và tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, Thủ tướng yêu cầu ngành Ngoại giao cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức triển khai công tác đối ngoại theo hướng chủ động hơn, thực chất hơn, lấy hiệu quả phục vụ phát triển làm thước đo, đồng hành chặt chẽ hơn với các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và đưa đất nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Ngành ngoại giao cần tập trung vào ba yêu cầu lớn trong tình hình mới:

Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp, hướng đến kết quả, sản phẩm cuối cùng, chuyển mạnh từ mở đường sang đồng hành cùng doanh nghiệp và địa phương, triển khai để đạt được sản phẩm, kết quả cụ thể. Trách nhiệm của từng cán bộ làm công tác ngoại giao kinh tế không dừng lại ở ký kết, phải kéo dài cho đến khi các cam kết được thực hiện, dự án được cấp phép, và dòng vốn được giải ngân và công trình được vận hành trên thực tế.

Thứ hai, chuyển mạnh từ thu hút nguồn lực sang chuyển hóa mọi nguồn lực, gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước. Ngành không chỉ tập trung vào thị trường, dòng vốn, mà còn phải trực tiếp góp phần thu hút, xây dựng và phát triển công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, hạ tầng chiến lược, thu hút cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhân tài quốc tế tham gia vào các chương trình đổi mới sáng tạo quốc gia.

Thứ ba, chuyển mạnh từ tham gia sang chủ động định hình luật chơi, tiêu chuẩn mới về môi trường, lao động, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, chuỗi cung ứng, góp phần biến sức ép bên ngoài thành dư địa phát triển mới như tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 về đổi mới mô hình phát triển đã đặt ra.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác ngoại giao phục vụ phát triển trong thời gian tới, trong đó ngành Ngoại giao cần bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, năng lực, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Ngành cần tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược; củng cố thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới, phát huy hiệu quả các FTA, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, xây dựng thương hiệu cho những sản phẩm có giá trị gia tăng cao; đẩy mạnh thu hút nguồn lực bên ngoài gắn với chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, phát triển mô hình tăng trưởng mới như trung tâm tài chính quốc tế, kinh tế biển và thị trường vốn hiện đại; tăng cường ngoại giao khoa học-công nghệ, thiết lập và triển khai hiệu quả các khuôn khổ hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ chiến lược, thúc đẩy nghiên cứu-phát triển, hình thành lực lượng sản xuất mới và sớm triển khai thí điểm cơ chế Đại sứ, Đặc phái viên về công nghệ.

Thủ tướng đề nghị toàn ngành Ngoại giao quán triệt đúng phương châm điều hành của Chính phủ là: “hành động, hành động và hành động; làm việc, làm việc và làm việc,” biến quyết tâm thành hành động để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Phiên họp đã nghe nhiều tham luận của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng doanh nghiệp về các giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác với những đối tác quan trọng, mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy ngoại giao khoa học-công nghệ, thu hút đầu tư chất lượng cao, bảo đảm an ninh năng lượng, nâng tầm nông sản Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, triển khai Chương trình vươn ra nước ngoài - Go Global, cũng như tăng cường cơ chế phối hợp giữa Bộ Ngoại giao, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài với địa phương và doanh nghiệp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các ý kiến đều thống nhất cho rằng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức triển khai ngoại giao phục vụ phát triển theo hướng lấy doanh nghiệp, địa phương và người dân làm trung tâm phục vụ, phát huy tối đa lợi thế của mạng lưới 99 Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc mở rộng không gian phát triển cho đất nước.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các ý kiến trao đổi tại Hội nghị; nhấn mạnh toàn ngành Ngoại giao sẽ khẩn trương cụ thể hóa các định hướng lớn thành chương trình hành động với tinh thần “tư duy đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất.”

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị trong nước và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; tăng cường phối hợp liên ngành; đổi mới mạnh mẽ công tác hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp; phát huy vai trò tiên phong trong mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực, thúc đẩy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, qua đó đóng góp trực tiếp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao đã tổ chức trao Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phối hợp triển khai công tác đối ngoại phục vụ phát triển./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 Sáng 4/8/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại Phiên toàn thể với chủ đề: Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới “Tư duy đột phá-Hành động quyết liệt-Kết quả thực chất.”