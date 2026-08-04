Đại sứ các nước: Ngoại giao Việt Nam thể hiện bản lĩnh, tự cường và trách nhiệm

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, các nhà ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam chia sẻ những đánh giá sâu sắc và toàn diện về vị thế cũng như bản sắc độc đáo của nền ngoại giao Việt Nam.

Các ý kiến nhấn mạnh bản lĩnh, tính tự cường và trách nhiệm của Việt Nam trong các công việc chung của quốc tế.

Vai trò tiên phong trong kỷ nguyên mới

Đánh giá về tầm nhìn đối ngoại của Việt Nam, Đại sứ Lào Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh nền ngoại giao Việt Nam đang chuyển mình sang một giai đoạn phát triển mới đầy chủ động.

Nếu trước đây trọng tâm là thích ứng với môi trường quốc tế đang thay đổi nhanh chóng thì hiện nay Việt Nam đã chủ động hơn trong việc tham gia định hình các sáng kiến hợp tác, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề toàn cầu.

“Điều này phản ánh sự trưởng thành của nền ngoại giao Việt Nam cũng như vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế," Đại sứ khẳng định.

Cùng chung nhận định, Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki, cho biết Nhật Bản luôn hoan nghênh chính sách ngoại giao tự chủ chiến lược và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Việc ngành ngoại giao giữ vai trò tiên phong trong thúc đẩy ngoại giao kinh tế, đẩy mạnh thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chất lượng cao và đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao không chỉ củng cố năng lực tự chủ của Việt Nam mà còn là nhân tố then chốt bảo đảm an ninh kinh tế và sự phát triển bền vững cho cả khu vực.

“Tôi cho rằng việc Việt Nam tăng cường ngoại giao kinh tế, đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao không chỉ có ý nghĩa đối với sự phát triển của Việt Nam mà còn liên quan trực tiếp đến sự phát triển bền vững và an ninh kinh tế khu vực," Đại sứ Ito Naoki chia sẻ.

Đại sứ Philippines Francisco Noel R. Fernandez III đánh giá cao việc Việt Nam nâng cao vai trò của đối ngoại trong triển khai các mục tiêu phát triển quốc gia. Đại sứ nhận định, định hướng tăng cường hội nhập quốc tế, thúc đẩy an ninh và phát triển kinh tế của Việt Nam sau Đại hội XIV của Đảng là hoàn toàn đúng đắn, phản ánh năng lực sẵn sàng đối thoại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích chung. Dưới góc nhìn từ một đối tác ở châu Phi, Đại sứ Nam Phi Vuyiswa Tulelo đặt nhiều kỳ vọng vào Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 khi Việt Nam phác thảo chương trình chuyển dịch thành công từ quốc gia thu nhập trung bình thấp lên thu nhập trung bình cao chỉ trong thời gian ngắn, biến Việt Nam trở thành một hình mẫu khu vực và thế giới về phát triển bền vững.

Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Khẳng định vị thế "quốc gia tầm trung" có trách nhiệm

Từ vị thế của một đất nước đang vươn lên mạnh mẽ, Việt Nam ngày càng khẳng định hình ảnh của một "quốc gia tầm trung" có trách nhiệm trước cộng đồng quốc tế.

Đại sứ Philippines Francisco Noel R. Fernandez III cho rằng trách nhiệm này gắn liền với năng lực chủ động tham gia hoàn thiện các thể chế đa phương, nơi Việt Nam luôn đề cao và nỗ lực bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Thực tế này được phản ánh qua những đóng góp của Việt Nam vào các vấn đề toàn cầu. Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ dẫn chứng việc Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 15 quốc gia và tổ chức khu vực, đồng thời là thành viên của hơn 70 diễn đàn quốc tế cùng các nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, cứu trợ nhân đạo và khắc phục thiên tai.

“Những kết quả đó đã khẳng định rõ nét hình ảnh Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm và là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế," Đại sứ nhấn mạnh.

Khả năng sẻ chia và hỗ trợ quốc tế cũng được Đại sứ Philippines ghi nhận qua hành động cứu trợ nhân văn khi Việt Nam cử lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Qua đó, Đại sứ khẳng định Việt Nam hoàn toàn có thể chia sẻ rộng rãi những kinh nghiệm thành công về phòng ngừa thiên tai cũng như duy trì đà tăng trưởng kinh tế bền bỉ trước các biến động an ninh toàn cầu.

Đại sứ Nam Phi Vuyiswa Tulelo nhận định uy tín quốc tế của Việt Nam không ngừng được bồi đắp nhờ chính sách ngoại giao mang đặc trưng không liên kết độc đáo, tích cực gắn kết với các nước lớn và khả năng thích ứng linh hoạt. Bà đánh giá cao các vai trò đa phương ngày càng tăng của Việt Nam như nước quan sát viên tại Liên minh châu Phi (AU), tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại châu Phi và trở thành nước đối tác của nhóm những nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS.

Sự hiện diện mang tính kiến tạo của Việt Nam còn được thể hiện rõ nét qua các diễn đàn an ninh-chính trị lớn của thế giới. Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki đặc biệt bày tỏ sự ấn tượng trước bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore vào tháng 5/2026, nơi Lãnh đạo Việt Nam đã đề cao khái niệm "an ninh con người," đồng thời kêu gọi thúc đẩy đối thoại dựa trên luật pháp quốc tế và ngoại giao phòng ngừa.

Đi đôi với đó, việc Việt Nam đăng cai Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba vào tháng 6/2026, đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong năm nay và chuẩn bị là nước chủ nhà APEC vào năm tới là những minh chứng rõ ràng nhất cho thấy vai trò của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế đang ngày càng mở rộng.

Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam Vuyiswa Tulelo. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Bản sắc ngoại giao độc đáo

Bên cạnh những dấu ấn chiến lược tầm vĩ mô, chìa khóa làm nên thành công của ngoại giao Việt Nam còn nằm ở yếu tố con người với bản sắc vô cùng độc đáo.

Đại sứ Lào Khamphao Ernthavanh bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với truyền thống vẻ vang của ngành ngoại giao Việt Nam: “Ngành Ngoại giao Việt Nam được xây dựng qua nhiều thế hệ với bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ, bản sắc và khả năng thích ứng rất cao trước những biến động của tình hình thế giới."

Đại sứ chia sẻ, trong những năm tháng công tác tại Việt Nam cũng như trong nhiều năm làm việc trong ngành ngoại giao, điều đọng lại sâu sắc nhất trong bà chính là “sự chân thành, chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm và thái độ hợp tác cởi mở từ các nhà ngoại giao Việt Nam."

Sự chuyên nghiệp này cũng được Đại sứ Philippines Francisco Noel R. Fernandez III ghi nhận qua các hoạt động trao đổi định kỳ của Ủy ban ASEAN tại các địa bàn quốc tế nơi ông từng công tác như Bắc Kinh, London hay Ottawa. Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III đã dành sự tôn vinh đặc biệt khi ví các nhà ngoại giao Việt Nam như những “nhà ngoại giao-học giả” thực thụ.

Lấy cảm hứng từ chuyến thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Đại sứ bày tỏ sự khâm phục đối với truyền thống hiếu học được kế thừa bền bỉ, tạo nên khát vọng mở rộng tri thức và học tập suốt đời để đóng góp một cách sáng suốt nhất vào các hoạt động đối ngoại - một phẩm chất quý báu mà ông nhận định là chỉ xuất hiện ở một số ít ngành ngoại giao trên thế giới.

“Tôi đặc biệt khâm phục truyền thống hiếu học của các bậc hiền tài Việt Nam trong quá khứ cũng như của các nhà ngoại giao Việt Nam ngày nay. Tinh thần học thuật mà nhiều nhà ngoại giao Việt Nam đang kế thừa thể hiện khát vọng không ngừng học hỏi, mở rộng tri thức và nâng cao trình độ. Đây là những phẩm chất hết sức quan trọng mà bất kỳ nhà ngoại giao nào cũng cần có để có thể đóng góp một cách tích cực và sáng suốt vào các hoạt động đối ngoại," Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III chia sẻ.

Thắt chặt các mối quan hệ song phương thiết thực

Sự tin tưởng và tôn trọng từ cộng đồng ngoại giao quốc tế cũng chính là nền tảng vững chắc để thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ song phương thiết thực trong giai đoạn mới.

Đại sứ Lào Khamphao Ernthavanh bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc rằng ngành ngoại giao hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy kết nối hạ tầng, thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân nhằm đưa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, Đại sứ Hà Vĩ kỳ vọng: “Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 của Việt Nam sẽ góp phần đưa nền ngoại giao của Việt Nam lên tầm cao mới, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển ở trình độ cao, đồng thời tạo thêm động lực mới cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực châu Á cũng như thế giới."

Ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hai bên sẽ tiếp tục củng cố lòng tin chính trị, đẩy mạnh kết nối hạ tầng và kiến tạo những động lực tăng trưởng mới thông qua hợp tác phát triển công nghệ 5G, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số và phát triển xanh. Đồng thời, ông cũng mong muốn tình hữu nghị nhân dân sẽ không ngừng thắt chặt khi hai nước bước vào Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027 nhằm kế thừa truyền thống hiểu biết và gắn kết qua nhiều thế hệ.

Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki khẳng định cam kết đồng hành, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ, chống chịu và tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện từ an ninh kinh tế đến an ninh quốc phòng nhằm xây dựng môi trường quốc tế hòa bình, ổn định.

Đại sứ Nam Phi Vuyiswa Tulelo đặt nhiều kỳ vọng vào việc hiện thực hóa các cam kết sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào cuối năm 2025, đặc biệt là thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và khai mở các cơ hội đầu tư, xuất nhập khẩu trong các lĩnh vực thế mạnh như khoáng sản, sản xuất và nông nghiệp.

Sự tin tưởng, đánh giá cao từ các Đại sứ các nước nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 góp phần khẳng định rõ nét bản lĩnh tự cường, sự trưởng thành vượt bậc của ngoại giao Việt Nam, mở ra những triển vọng hợp tác song phương. Đây là cơ sở vững chắc để Việt Nam tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu đối ngoại to lớn hơn nữa, đóng góp tích cực vào nền hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới./.

Hội nghị Ngoại giao 33: Đối ngoại kiến tạo kỷ nguyên phát triển mới Thời gian qua, công tác ngoại giao kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế, mở rộng thị trường, nâng cao vị thế của Việt Nam.