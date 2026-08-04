Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Phú Thọ cần phát triển dựa trên ba trụ cột

Chiều 4/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, hạ tầng số tiếp tục được hoàn thiện. Tỷ lệ xử lý văn bản điện tử trong các cơ quan Đảng đạt trên 94% và top đầu của cả nước. Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt trên 95%.

Điểm nhấn nổi bật của tỉnh là đưa vào vận hành Hệ thống quản trị, điều hành phát triển kinh tế-xã hội tỉnh. Đây là bước đột phá nhằm chuyển đổi phương thức quản trị truyền thống sang nền tảng dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống."

Hệ thống không chỉ giúp nắm bắt, xác định và giải quyết các vấn đề nhanh, chính xác, sát thực tiễn mà còn nâng cao hiệu quả công tác báo cáo trong chính quyền địa phương 2 cấp, cắt giảm tối đa số lượng văn bản cũng như thời gian tổng hợp, phân tích số liệu thủ công.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Sự chuyển biến lớn nhất nằm ở nhận thức khi các cấp ủy, chính quyền không còn coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ riêng lẻ của từng ngành chuyên môn, mà coi đây thực sự là một động lực trung tâm để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Theo báo cáo của tỉnh Phú Thọ, toàn tỉnh có khoảng 600 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, phát triển phần mềm, dịch vụ và giải pháp công nghệ số.

Tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp số đạt hơn 7 tỷ USD; nhiều ngành hàng chủ lực tăng trưởng cao; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính, camera, sản phẩm quang học tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ, động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, điểm nghẽn: Việc hoàn thiện cơ chế chính sách đặc thù còn chậm; dữ liệu chuyên ngành sau sắp xếp đơn vị hành chính chưa thực sự "đúng, đủ, sạch, sống;" kết nối chia sẻ dữ liệu còn hạn chế; kinh tế số phát triển nhanh nhưng giá trị gia tăng nội địa và hoạt động đổi mới sáng tạo chưa tương xứng; nguồn nhân lực số, nhất là ở cấp cơ sở còn thiếu và chưa đáp ứng được yêu cầu...

Tỉnh Phú Thọ xác định kiên định chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa vào tài nguyên sang dựa vào tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng lực nội sinh, tạo đột phá để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, xây dựng Phú Thọ trở thành địa phương tiên phong trong việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW.

Tại hội nghị, tỉnh Phú Thọ ra mắt nền tảng Hệ thống quản trị, điều hành phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và phát động chiến dịch 90 ngày dữ liệu tỉnh Phú Thọ; công bố danh mục 6 bài toán lớn đợt 1 năm 2026 để kêu gọi trí tuệ, nguồn lực để giải quyết những vấn đề lớn của tỉnh.

Phú Thọ cần tổ chức không gian phát triển dựa trên ba trụ cột

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, biểu dương sự chủ động, quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của tỉnh Phú Thọ; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học và Nhân dân tỉnh Phú Thọ trong việc phát triển kinh tế-xã hội nói chung và triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW nói riêng.

Phó Thủ tướng đánh giá cao trong 6 tháng đầu năm 2026, Phú Thọ đã đạt nhiều kết quả tích cực: GRDP của tỉnh 6 tháng đầu năm 2026 tăng 10,18%, đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc và xếp thứ 7 cả nước, vượt mục tiêu Chính phủ giao.

Thu ngân sách của tỉnh đạt 34.600 tỷ đồng, đạt gần 60% dự toán cả năm; thu hút vốn FDI gần 1,8 tỷ USD, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Theo công bố của VCCI, Phú Thọ nằm trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước; đứng thứ hai cả nước về Chỉ số tiếp cận đất đai; thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về Chính quyền kiến tạo và Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp... Đây là những kết quả rất đáng khích lệ trong năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030 của tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu tham quan các gian trưng bày khoa học, công nghiệp chuyển đổi số bên lề hội nghị. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao tư duy, nhận thức và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo tại Phú Thọ đã có sự chuyển biến rõ rệt. Các chương trình, đề án, nhiệm vụ đã được thực hiện theo hướng rõ mục tiêu, sản phẩm hiệu quả và thực chất.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục tập trung vào một số định hướng trọng tâm, trong đó cần xác lập rõ mô hình phát triển của tỉnh trong không gian mới.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Phú Thọ cần tổ chức không gian phát triển dựa trên ba trụ cột: (1) công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử và sản xuất thông minh là động lực; (2) văn hóa Đất Tổ, di sản và du lịch trải nghiệm là nguồn lực đặc sắc; (3) nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững vùng trung du, miền núi là nền tảng.

Theo đó, dữ liệu, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải kết nối ba trụ cột này thành một chỉnh thể thống nhất. Phú Thọ cần phấn đấu không chỉ là địa phương có quy mô sản xuất điện tử lớn, mà cần từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, phát triển sản phẩm, hình thành doanh nghiệp công nghệ và hệ thống nhà cung ứng trong nước.

Đối với chiến dịch 90 ngày dữ liệu của tỉnh, Phó Thủ tướng yêu cầu khi kết thúc Chiến dịch cần hình thành ba nhóm sản phẩm: Cơ chế quản trị dữ liệu thống nhất; kết nối tự động, đồng bộ các bộ dữ liệu ưu tiên; sử dụng dữ liệu để giải quyết các bài toán cụ thể về tăng trưởng, đầu tư công, ngân sách, đất đai, doanh nghiệp, an sinh xã hội, y tế, giáo dục, du lịch và cảnh báo thiên tai.

Chuyển các bài toán lớn thành đơn đặt hàng và sản phẩm cụ thể

Trên cơ sở 6 bài toán đã công bố, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh cần tiếp tục cụ thể hóa thành các nhiệm vụ có thể đặt hàng, xác định rõ vấn đề cần giải quyết, sản phẩm cuối cùng, chỉ tiêu kỹ thuật, đối tượng thụ hưởng, địa chỉ thử nghiệm, đơn vị tiếp nhận, nguồn lực cần thiết, thời hạn hoàn thành và khả năng nhân rộng.

Tỉnh cần phát huy vai trò kiến tạo, đặt hàng và tạo thị trường; lấy doanh nghiệp làm trung tâm, viện-trường là nền tảng nghiên cứu, gắn nhiệm vụ khoa học, công nghệ với địa chỉ ứng dụng, đơn vị tiếp nhận cụ thể và hiệu quả thực tế.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu chuyển đổi số của tỉnh Phú Thọ phải tạo thuận lợi thực chất cho người dân và doanh nghiệp. Tỉnh đã đạt tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và điểm số phục vụ người dân, doanh nghiệp ở mức khá cao.

Vì vậy, giai đoạn tới cần tập trung nâng cao chất lượng, khai thác dữ liệu để tự động điền thông tin, thay thế giấy tờ, giảm kê khai và thời gian đi lại cho người dân. Kiên quyết không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã có.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Phú Thọ nghiên cứu, xây dựng hệ thống đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp một cách thực chất; làm sao để đo đếm được chính xác thời gian từ lúc người dân nộp hồ sơ cho đến lúc thật sự hình thành thủ tục hành chính..., như vậy thì việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân mới thật sự có hiệu quả.

Bên cạnh đó, Phú Thọ cần xây dựng chương trình kết nối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo; từng bước nâng tỷ lệ giá trị gia tăng được tạo ra tại địa phương.

Quan tâm đến việc chuyển giao công nghệ; hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo kỹ sư, kỹ thuật viên và khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam. Phát huy vai trò của Trung tâm Đổi mới sáng tạo của tỉnh trong việc kết nối "3 nhà;" hỗ trợ thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, sở hữu trí tuệ, gọi vốn và thương mại hóa.

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển, Phú Thọ sẽ triển khai thành công Nghị quyết số 57-NQ/TW trong thời gian tới, tạo chuyển biến rõ nét trong quản trị dựa trên dữ liệu, phát triển công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số./.

Chính quyền địa phương hai cấp: Chuyển biến từ cơ sở ở Phú Thọ Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Phú Thọ từng bước nâng chất lượng phục vụ người dân, đồng thời tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn về nhân lực, hạ tầng số và cơ chế phối hợp.

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