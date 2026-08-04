ITE HCMC 2026 quy tụ loạt diễn đàn về MICE, AI và thương hiệu điểm đến

Không chỉ là một hội chợ du lịch, sau 20 năm hình thành và phát triển, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh - ITE HCMC đang dần trở thành "điểm hẹn" xúc tiến thương mại quốc tế, nơi mang đến nhiều cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp, điểm đến và thị trường quốc tế.

Đánh dấu cột mốc 20 năm, ITE HCMC 2026 với chủ đề “Kết nối sống động - Điểm đến toàn cầu” sẽ diễn ra từ ngày 27-29/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Ban tổ chức hội chợ vừa thông báo việc dự kiến đón khoảng 600 đại biểu quốc tế, hơn 500 doanh nghiệp du lịch và dịch vụ trong nước, quốc tế tham dự; 260 người mua quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo ra khoảng 26.000 cuộc hẹn giao thương (B2B)…

Giá trị lớn nhất mà Hội chợ tạo ra không chỉ nằm ở quy mô hay số lượng các cuộc gặp gỡ giao thương, mà ở những cơ hội hợp tác thực chất được hình thành sau mỗi kỳ tổ chức. Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Trương Hiền Hòa

Theo ban tổ chức, hội chợ vừa là nơi giới thiệu các điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch vừa là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tiếp cận khách hàng mục tiêu và mở rộng mạng lưới hợp tác.

Không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại, ITE HCMC 2026 còn là diễn đàn đối thoại chính sách và hợp tác du lịch khu vực thông qua chuỗi hội nghị cấp cao như Hội nghị Bộ trưởng Du lịch CLMV lần thứ 8, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ACMECS lần thứ 7, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Campuchia – Lào – Việt Nam (CLV) lần thứ nhất cùng chương trình Đêm Việt Nam. Hội chợ cũng có sự tham gia của nhiều tổ chức quốc tế như UN Tourism, PATA, AFECA, TPO, GSTC và TCEB, góp phần thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và định hướng phát triển du lịch bền vững.

Đặc biệt, trong khuôn khổ hội chợ là chuỗi diễn đàn, hội thảo chuyên đề tập trung vào các chủ đề như phát triển du lịch MICE, xây dựng thương hiệu điểm đến, ứng dụng AI và chuyển đổi số, khởi nghiệp - đầu tư công nghệ du lịch và phát triển đô thị sáng tạo.

Đây là hoạt động góp phần thúc đẩy Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia như Nghị quyết số 59-NQ/TW (24/01/2025) của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đi vào cuộc sống cũng.

Ban tổ chức hội chợ trao đổi với báo giới trong cuộc họp báo tại Hà Nội hồi tháng 4/2026. (Ảnh: Xuân M ai /Vietnam+)

Điểm khác biệt của hội chợ là Chương trình Người mua quốc tế (Hosted Buyers Programme) – mô hình duy nhất tại Việt Nam tuyển chọn và đài thọ các nhà mua du lịch có năng lực và nhu cầu hợp tác thực chất.

Năm 2026, chương trình dự kiến đón 260 người mua quốc tế đến từ Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Âu, Bắc Mỹ, châu Đại Dương, Nam Á và Trung Đông. Các doanh nghiệp tham gia gồm nhiều tập đoàn và thương hiệu du lịch lớn như TUI Group, DERTOUR, Travco Corporation, Amex GBT, Flight Centre Travel Group, Thomas Cook, Trip.com Group, Education First (EF), Luxury Escapes, DidaTravel, Cox & Kings, FCM Travel India và PJE Group. Sự tham gia của các đối tác này mở ra nhiều cơ hội hợp tác, kết nối và phát triển thị trường cho doanh nghiệp du lịch Việt Nam.

Trong bối cảnh nhiều địa phương mở rộng không gian phát triển sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, ITE HCMC 2026 được xem là cơ hội cho các tỉnh thành tái định vị thương hiệu điểm đến, giới thiệu các sản phẩm và tuyến du lịch liên kết vùng, đồng thời kết nối trực tiếp với hệ thống người mua quốc tế và các đối tác chiến lược.

Hội chợ tiếp tục quy tụ đầy đủ các thành phần của hệ sinh thái du lịch, bao gồm cơ quan xúc tiến du lịch, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, hãng hàng không, đơn vị vận chuyển, doanh nghiệp công nghệ, du lịch chăm sóc sức khỏe, các điểm đến và nhà cung cấp dịch vụ.

Nhiều cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Lào, Campuchia, Bhutan, Saint Petersburg (Liên bang Nga), Nicaragua… tiếp tục lựa chọn ITE HCMC là điểm hẹn thường niên. Đồng thời, hơn 25 tỉnh, thành phố của Việt Nam sẽ giới thiệu các sản phẩm, tuyến điểm và chương trình liên kết mới nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch quốc gia và thúc đẩy liên kết vùng.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hoa Mai đánh giá: “Sau 20 năm tổ chức, ITE HCMC đã khẳng định vai trò là hội chợ du lịch quốc tế uy tín, góp phần triển khai hiệu quả các hoạt động xúc tiến du lịch quốc gia, mở rộng thị trường, thu hút khách quốc tế, quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn mới”./.

Hội chợ ITE HCMC trở thành điểm đến của truyền thống trong nước và quốc tế. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2025 thu hút nhiều tập đoàn quốc tế hàng đầu Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ITE HCMC 2025) chính thức diễn ra từ ngày 4-6/9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).