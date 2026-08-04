Thông cáo báo chí số 2, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Thứ Ba, ngày 4/8/2026, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội bước vào ngày làm việc thứ hai dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Buổi sáng:

Nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe các nội dung sau:

(1) Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về 2 dự án: Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

(2) Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra về 2 dự án: Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Nội dung 2: Quốc hội thảo luận ở Tổ về:

(1) Dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

(2) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng;

(3) Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).

Buổi chiều:

Quốc hội thảo luận ở Tổ về:

(1) Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi);

(2) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

(3) Dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thứ Tư, ngày 5/8/2026: Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về 5 dự án: (i) Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); (ii) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; (iii) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản; (iv) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc; (v) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.

Sau đó Quốc hội thảo luận ở Tổ về các dự án: (i) Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); (ii) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản; (iii) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về 2 dự án: (i) Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; (ii) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan./.

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất: Quốc hội thảo luận ở tổ về 3 dự án luật Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 4/8, Quốc hội thảo luận ở tổ về 3 dự án luật.